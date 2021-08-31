Замена Роналду. Ювентус подписал молодого форварда Эвертона

«Ювентус» после продажи Криштиану Роналду в МЮ срочно искал форварда и в последний день трансферного окна вернул в состав Мойзе Кина.
Клуб на официальном сайте объявил об аренде 21-летнего игрока «Эвертона» с обязательством выкупа.
Кин ранее уже выступал за «Ювентус», но был продан в «Эвертон». Минувший сезон на правах аренды провел в ПСЖ, забив 17 голов в 41-м матче.
Туринская команда неудачно начала сезон Серии A, набрав 1 пункт в двух турах.
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Источник — ФК Ювентус
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