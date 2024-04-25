Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
Пока непонятно, зайдет ли речь об аренде или же о продаже украинца
Руководство «Челси», которое так и не получило ожидаемой отдачи от украинского вингера Михаила Мудрика, в летнее трансферное окно будет готово обсудить варианты ухода футболиста.
В «Челси» готовы отпустить Мудрика в аренду в другой клуб, чтобы украинец имел стабильную игровую практику и мог развивать свой талант. Однако также не исключается и возможность полноценной продажи, но только в том случае, если «синие» смогут компенсировать затраты на подписание игрока, понесенные ранее, а здесь речь идет о 70 миллионах евро.
Основными претендентами на подписание Мудрика сейчас являются «Арсенал» и «Ювентус».
Ранее известный экс-футболист «Челси» Джо Коул рассказал, почему «синим» не стоит отдавать Мудрика в аренду, а лучше будет оставить в команде.
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