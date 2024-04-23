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  4. Джо Коул объяснил, почему Мудрик лучше Троссарда и не должен быть арендован
Англия
23 апреля 2024, 15:41 | Обновлено 23 апреля 2024, 15:43
1345
0

Джо Коул объяснил, почему Мудрик лучше Троссарда и не должен быть арендован

Бывший хавбек сборной Англии высоко отозвался о таланте украинского вингера

23 апреля 2024, 15:41 | Обновлено 23 апреля 2024, 15:43
1345
0
Джо Коул объяснил, почему Мудрик лучше Троссарда и не должен быть арендован
Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Коул

Экс-полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул рассказал, почему считает, что Михаил Мудрик является более интересным трансфером, нежели Леандро Троссард, а также объяснил, почему «синим» не стоит отправлять украинского вингера в аренду.

«Я понимаю, почему фанаты «Арсенала» так думают сейчас [что Троссард оказался лучшим приобретением, чем Мудрик], но, возможно, в будущем они передумают».

«Троссард проделал отличную работу. Его пригласили специально для того, что он показывает на поле, но Мудрик все равно может оказаться более выгодной покупкой. Многое будет зависеть от того, насколько Михаил будет готов учиться, развиваться и становиться лучше».

«Он показывал знаки и проблески. Это огромный скачок из украинской лиги в Премьер-лигу, где требования [более высокие] и в клуб, которого нет… Сейчас не самое стабильное время для игры за «Челси». Мудрик приехал из другой страны, которая находится на расстоянии нескольких миль [от Англии] по уровню. Ему нужно понять, что он может и чего не может делать. Он попал в нестабильную команду, к тому же он молод. Ему нужно развиваться. То, что он мог делать в чемпионате Украины, здесь не получится. Вы должны быть плавнее в движениях».

«Он один из игроков, на которых я смотрю и думаю: «Я бы хотел его тренировать». Есть так много вещей, которые он может сделать лучше, чем то, что он делает. Ему это понравится, но ему нужно сесть и по-настоящему отточить несколько основ, и это сделает его намного более эффективным».

«Я бы исключил отправку его в аренду. Нет ничего, чему он не мог бы научиться в «Челси», но это на его совести. Ему приходится брать уроки на ходу. Фанаты также должны поддержать его. Пока Мудрик усердно работает и демонстрирует хороший язык тела, это не подлежит обсуждению, болельщики должны поддерживать его, потому что игрок этого заслуживает», – сказал Коул.

В текущем сезоне АПЛ на счету Троссарда 9 забитых мячей и 1 результативная передача в 29 матчах, а Мудрика – 4 гола и 2 ассиста в 25 поединках.

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Алексей Сливченко Источник: The Athletic
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Falko
Джо Коул: Уболівальники Челсі повинні...
Вболівальники Челсі: Да, Джо Коул, да )
Джо Коул: Мудрик, це один із тих гравців, яких я хотів би тренувати. Та, блін, я просто хотів би тренувати. Але мене чомусь не запрошують (
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