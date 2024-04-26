«Верните Тухеля». Фаны Баварии протестуют против планов клуба
Болельщики не хотят видеть тренером Рангника
Болельщики «Баварии» зарегистрировали петицию с требованием к руководству клуба не назначать тренером Ральфа Рангника, который стал главным претендентом на пост наставника после отказа работать с командой Юлиана Нагельсманна, Роберто Де Дзерби, Зинедина Зидана и других кандидатов.
Фаны просят оставить на посту Томаса Тухеля, если клуб не может найти достойного, по мнению болельщиков, кандидата.
Тухель заранее объявил, что покинет Мюнхен после завершения нынешнего сезона, а позже подчеркнул, что не собирается оставаться, даже если клуб его попросит.
Рангник работает со сборной Австрии, которую специалист вывел на Евро-2024.
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