Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Верните Тухеля». Фаны Баварии протестуют против планов клуба
Германия
26 апреля 2024, 13:49 |
787
3

«Верните Тухеля». Фаны Баварии протестуют против планов клуба

Болельщики не хотят видеть тренером Рангника

26 апреля 2024, 13:49 |
787
3
«Верните Тухеля». Фаны Баварии протестуют против планов клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Болельщики «Баварии» зарегистрировали петицию с требованием к руководству клуба не назначать тренером Ральфа Рангника, который стал главным претендентом на пост наставника после отказа работать с командой Юлиана Нагельсманна, Роберто Де Дзерби, Зинедина Зидана и других кандидатов.

Фаны просят оставить на посту Томаса Тухеля, если клуб не может найти достойного, по мнению болельщиков, кандидата.

Тухель заранее объявил, что покинет Мюнхен после завершения нынешнего сезона, а позже подчеркнул, что не собирается оставаться, даже если клуб его попросит.

Рангник работает со сборной Австрии, которую специалист вывел на Евро-2024.

По теме:
Источник: Почеттино может покинуть Челси летом. Известно имя его преемника
Вероятный преемник Клоппа публично заявил, что хочет возглавить Ливерпуль
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Бавария Томас Тухель Ральф Рангник чемпионат Германии по футболу назначение тренера
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Другие виды | 25 апреля 2024, 20:47 3
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо

23-летняя украинка в Загребе последовательно одолела 5 соперниц

Травма позади? Цыганков – в заявке Жироны на матч с Лас-Пальмас
Футбол | 26 апреля 2024, 14:03 0
Травма позади? Цыганков – в заявке Жироны на матч с Лас-Пальмас
Травма позади? Цыганков – в заявке Жироны на матч с Лас-Пальмас

Украинский вингер готов сыграть за свою команду

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Потеряем очки с Днепром-1 – про титул УПЛ можно забыть»
Футбол | 26.04.2024, 13:25
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Потеряем очки с Днепром-1 – про титул УПЛ можно забыть»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Потеряем очки с Днепром-1 – про титул УПЛ можно забыть»
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Теннис | 25.04.2024, 16:22
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Футбол | 26.04.2024, 08:01
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
да он же провалился
Ответить
-1
PETP0
"Зареєстрували петицію" - ну і скільки ж голосів вона набрала?
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
25.04.2024, 18:50
Футбол
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
25.04.2024, 14:53 6
Бокс
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
24.04.2024, 12:20 19
Футбол
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
25.04.2024, 21:40 7
Футбол
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
25.04.2024, 00:08 4
Футбол
Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе
Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе
24.04.2024, 18:08 1
Футбол
Определилась первая оппонентка Свитолиной на супертурнире в Мадриде
Определилась первая оппонентка Свитолиной на супертурнире в Мадриде
24.04.2024, 15:49 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем