Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл как над ним насмехался Кан?

14 апреля «Реал» сотворил практически невозможное: на выезде в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» мадридцы сыграли вничью 1:1, доведя борьбу за путевку в полуфинал к послематчевой серии пенальти. Там «бланкос» использовали свой, пожалуй, единственный шанс на успех – выиграли 4:3. По итогу всего матча в Манчестере «горожане» выглядели куда интереснее и больше заслуживали на победу, но в воротах «Реала» тем вечером абсолютно неподражаем был Андрей Лунин.

После устранения «Манчестер Сити» украинским голкипером «Реала», который в начале сезона являлся номинальным втором номером мадридцев вслед за Тибо Куртуа, восторгались многие. Однако спустя несколько дней после этого события в прессу просочился комментарий легендарного экс-кипера «бланкос» Икера Касильяса, который заявил, что «Реал» потерял лучшего вратаря мира, но даже несмотря на это с Луниным (а иногда – Кепой) в воротах все равно смог выйти в полуфинал Лиги чемпионов и является ключевым претендентом на чемпионство в Ла Лиге.

Кто-то в этих словах Икера увидит желание лишний раз подчеркнуть силу «Реала» – мол, даже без основного вратаря команда добивается топ-результатов. Но в целом, как кажется автору этих строк, Касильяс этими словами все-таки существенно обесценил старания и качество игры самого Лунина, дав лишний раз понять, что украинец – это лишь резервист, а перед ним находится «лучший вратарь мира», коим Икер, очевидно, считает бельгийца Куртуа, находящегося в настоящий момент в лазарете «бланкос».

От кого-кого, а от Касильяса слышать подобные слова как минимум странно. Хотя бы потому, что в свое время Икер прошел похожий путь в «Реале» (хотя начать ему посчастливилось в гораздо более раннем возрасте), когда он являлся даже не вторым, а номинально третьим или четвертым голкипером для первой команды. Но это не помешало Касильясу стать одним из лучших вратарей мирового футбола тех лет, хотя сейчас 42-летний испанец, видимо, уже что-то подзабыл и ему, возможно, кажется, что на вершине он был всегда.

Что ж, это хороший повод все вспомнить…

Из школьного класса – на матч Лиги чемпионов

Похоже, стать великим футболистом Икеру было в буквальном смысле предначертано судьбой. Однажды, когда будущий вратарь «Реала» еще даже не появился на свет, его беременная мать Мария дель Кармен повстречалась с нищим сапожником, который трудился неподалеку от ее квартиры в Бильбао. Женщина крайне удивилась, когда «ремесленник по обуви» сказал ей, что у нее родится сын, который станет «великим голкипером» и «будет играть за всепобеждающую команду «Атлетик» [Бильбао], а затем займет свое законное место в пантеоне легенд этого клуба».

Поиграть за «Атлетик» Касильясу никогда так и не удалось, зато он с 9 лет начал заниматься в футбольной школе «Реала», где практически с первых же дней подавал огромные надежды. Впрочем, до 27 ноября 1997 года для Икера все было еще далеко не столь очевидно.

Именно накануне этой даты 16-летнего на тот момент вратаря юношеской команды «Реала» внезапно сняли с уроков в школе. Икер не сразу понял, что вообще происходит, ведь для него уже было готово такси и билет на самолет в Норвегию, где «бланкос» предстояло сыграть в рамках групповой стадии Лиги чемпионов против «Русенборга».

goal.com. 1997 год. Икер Касильяс в Тронхейме

«Это было похоже на выигрыш в лотерею. Я очень хорошо помню этот момент. Мне было 16 лет. Я ушел из школы, поехал домой, переоделся, сел в такси до Барахаса [аэропорта] и спустя короткое время встретил всех звезд [«Реала»] – это все, что я считал невозможным, когда был ребенком», – рассказывал много лет спустя Касильяс.

Тогда же главный тренер «Реала» Юпп Хайнкес просто перестраховывался, так как накануне встречи с «Русенборгом» повреждение в столкновении на тренировке с Фернандо Морьентесом получил Сантьяго Каньисарес, а еще ранее в лазарет угодил основной страж ворот «бланкос» тех лет Бодо Илльгнер – чемпион мира-1990 в составе сборной Германии.

И пускай на матч в Норвегии в воротах «Реала» вышел все-таки Каньисарес, зато Касильяс в 16 лет оказался на скамейке запасных одной из лучших команд Европы, причем сразу же в матче Лиги чемпионов. Действительно сказочное начало!

Неожиданный дебют в основе и насмешки от Оливера Кана

После норвежской истории Касильяс вернулся в третью команду «Реала», которая тогда выступала в четвертом по силе дивизионе испанского футбола. Но в сентябре 1999-го Икера опять позвали в первую команду из-за очередных проблем со здоровьем у Илльгнера и его номинального дублера аргентинца Альбано Биссари.

Сперва Касильяс дебютировал в Ла Лиге в рамках гостевого матча против «Атлетика» (возможно, нищий сапожник что-то просто неправильно трактовал в своих пророческих видениях, и их суть заключалась в том, что свой путь в большом футболе Икер начнет в Бильбао против местной команды), который закончился со счетом 2:2, а спустя несколько дней провел и свою первую игру в Лиге чемпионов – также на выезде против «Олимпиакоса» (3:3).

И пускай затем в ворота «Реала» вернулся Биссари, но аргентинец из-за частых ошибок продержался в «рамке» испанского гранда совсем недолго. Сезон-1999/2000 «бланкос» заканчивали именно с юным Касильясом в воротах, который впоследствии был признан лучшим в номинации «Прорыв года» на просторах Ла Лиги.

Выиграть чемпионат Испании «Реалу» тогда не удалось (сенсационным победителем оказался «Депортиво», а мадридцы финишировали лишь пятыми), зато в Лиге чемпионов команда с Касильясом в воротах добралась аж до финала. При этом, в свои 18 лет и 177 дней Икер стал самым молодым вратарем, принимавшим участие в турнире за всю его историю; рекорд, который он удерживал до октября 2017-го.

Интересно, что в полуфинале «Реалу» предстояло сыграть с «Баварией». Ворота мюнхенского гранда в те годы защищал ныне уже абсолютно легендарный Оливер Кан, которому, очевидно, не нравилась шумиха в СМИ вокруг его молодого визави из Мадрида. Касильяс тогда действительно практически не сходил с газетных передовиц, что в какой-то момент задело опытного немца и тот накануне игр против «Реала» высказался для прессы в откровенно насмешливом тоне по отношению к Икеру.

«Реал» серьезно рискует, ставя в ворота 18-летнего мальчика в таком важном соревновании и против такой сильной команды, как «Бавария», – заявил Кан.

Касильяс отвечать не это немецкому мастеру не решился, тем более, что ранее молодой испанец действительно натерпелся от «Баварии». На стадии второго группового турнира (в тогдашнем формате Лиги чемпионов существовал и такой) «Реал» попал в одну группу с киевским «Динамо», «Русенборгом» и «Баварией». И если украинцев и норвежцев испанскому гранду удалось в итоге превзойти, то вот мюнхенцам «бланкос» проиграли в обоих матчах, что называется «без вариантов» – 2:4 (дома) и 1:4 (на выезде), а Касильяс пропустил только в этих двух поединках восемь мячей…

goal.com. Оливер Кан и Икер Касильяс

Но в полуфинале «Реал» предстал абсолютно другой командой, а Касильяс ответил Кану не словами, а действиями на поле. Мадридцы дома выиграли со счетом 2:0, а на выезде пусть и проиграли (1:2), зато с той разницей, которая не позволила тогдашним подопечным Оттмара Хитцфельда добыть путевку в финал.

Рекордный триумф в ЛЧ и утрата позиций

В финале ЛЧ-1999/2000 «Реал» без проблем расправился с «выскочкой», которой тогда оказалась «Валенсия». Мадридцы отгрузили в ворота левантийцев три безответных мяча (3:0), а Касильяс провел все 90 минут на поле, так и не дав шанса выйти в основе вернувшемуся после залеченного повреждения Бодо Илльгнеру. Впоследствии немецкий ветеран и один из лучших вратарей мирового футбола начала и средины 90-х годов минувшего века начисто проиграл конкуренцию молодому Икеру, и в 2001 году объявил о завершении карьеры.

Что касается Касильяса, то он стал самым молодым голкипером, который сыграл (и выиграл) в финале Лиги чемпионов. Это произошло всего через четыре дня с того момента, как Икер отпраздновал 19-летие.

«Это был первый титул в моей профессиональной карьере, и то, что первый титул – это сразу Лига чемпионов, было невероятным», – сказал Касильяс в одном из интервью в 2013 году.

Впрочем, обойтись без спадов Касильясу, как и большинству молодых футболистов, не удалось. Уже по ходу сезона-2001/02 Икер проиграл конкуренцию прибывшему в Мадрид летом 2000-го из «Вальядолида» Сесару Санчесу. Наставник «Реала» тех лет Висенте дель Боске просто решил, что для Касильяса будет полезнее побыть какое-то время в статусе резервного голкипера, причем это вызвало бурю негодования у амбициозного вратаря.

Икер не смог должным образом принять в целом неплохую игру конкурента в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов-2001/02 против «Баварии» и «Барселоны». Находясь на скамейке запасных Касильяс постоянно что-то бубнел, выкрикивал и всячески демонстрировал свое недовольство. Дошло до того, что дель Боске был вынужден попросить тренера вратарей Мануэля Амейро провести несколько персональных бесед с талантливым вратарем.

Индивидуальные разговоры в целом подействовали: Касильяс перестал публично выражать свое недовольство, хотя внутри команды все равно ходили слухи, что Икер крайне недоволен решением дель Боске начать доверять Сесару Санчесу. Касильяс не понимал, как в «Реале» ему позволили сыграть в финале Лиги чемпионов в 19 лет, но не доверят место в воротах на решающий матч ЛЧ-2001/02 против «Байера», когда ему уже исполнился 21. Дошло до того, что Касильяс, узнав о решении дель Боске оставить его в запасе на финал против «фармацевтов», сказал своей матери не брать билеты на игру в Глазго.

ФК Реал. Сесар Санчес и Икер Касильяс после победы над Байером в финале ЛЧ-2020/21

Однако «футбольные боги» смилостивились над ворчливым парнем и дали ему шанс. Сесар Санчес сломался во втором тайме финала против «Байера», и у дель Боске не оставалось выбора, кроме как выпустить Касильяса на оставшиеся минуты. На тот момент «бланкос» вели в счете 2:1, и в финальные минуты леверкузенцы пошли на штурм соперника, рискуя и стремясь хотя бы перевести поединок в дополнительное время.

Но Касильяс не только выстоял, завоевав второй титул победителя Лиги чемпионов, но и доказал дель Боске, что на него можно положиться в любой ситуации.

***

Еще летом 2000 года Икер Касильяс дебютировал в сборной Испании, однако на Евро-2000 он все матчи провел в запасе. Подобный статус, очевидно, был гарантирован киперу и в финальной части ЧМ-2002, однако произошел очередной непредвиденный инцидент, переменивший все в пользу Касильяса.

Накануне старта ЧМ-2002 и оглашения финальной заявки сборной Испании нелепую травму получил Сантьяго Каньисарес, претендовавший на пост № 1 в «Красной фурии». Тогдашний голкипер «Валенсии» повредил сухожилие на правой ноге после того, как уронил бутылочку с лосьоном после бритья на пол и поранился ее осколками. В итоге Каньисарес «пролетел» мимо мундиаля в Японии и Южной Корее, а все пять матчей ворота сборной Испании на том турнире защищал Касильяс.

Кто бы что не говорил, а нечто мистическое, по крайней мере, на начальных стадиях карьеры Касильяса присутствовало. Именно травмы Илльгнера, Биссари, Сесара Санчеса и Каньисареса предоставляли Икеру уникальные возможности, за которые молодой вратарь сумел ухватиться и долгие годы затем не давал конкурентам шансов обернуть ситуацию в свою пользу. Касильяс стал тем, кем его знают и помнят сейчас, во многом благодаря проблемам, которые случались у голкиперов мирового уровня – как минимум в отношении Илльгнера это утверждение абсолютно корректно.

Поэтому сейчас было крайне удивительным увидеть подобную реплику в адрес Лунина и ситуации с травмами Куртуа именно от Касильяса. Уж кто-кто, а Икер должен прекрасно понимать, что в футболе все, как правило, очень скоротечно, и сегодня ты можешь быть лучшим вратарем мира, а завтра тебя навсегда задвинет на «второй план» вчерашний дублер или даже голкипер из юниорской команды, и именно ему пресса и болельщики отныне будут слагать хвалебные оды и посвящать красивые песни…