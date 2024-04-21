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Испания
21 апреля 2024, 10:35 | Обновлено 21 апреля 2024, 10:39
1785
0

КАСИЛЬЯС: «Потеряв лучшего вратаря мира, Реал с Луниным – в полуфинале ЛЧ»

Икер как-то уж очень своеобразно похвалил «Реал», явно задев качество работы украинского кипера

21 апреля 2024, 10:35 | Обновлено 21 апреля 2024, 10:39
1785
0
КАСИЛЬЯС: «Потеряв лучшего вратаря мира, Реал с Луниным – в полуфинале ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Икер Касильяс

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс в интервью Diario AS USA заявил о величии «бланкос», которые даже без номинально ключевого голкипера Тибо Куртуа, находящегося ныне в лазарете, способны поддерживать выдающийся уровень спортивных достижений.

«Любопытная ситуация в «Реале» заключается в том, что, потеряв в этом году лучшего вратаря мира [Куртуа], с Луниным и с Кепой мы прямо сейчас находимся в полуфинале [Лиги чемпионов] и лидируем в чемпионской гонке [в Ла Лиге]. «Реал» Мадрид очень велик», – сказал Касильяс.

Напомним, после победы в серии пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» Касильяс персонально выделил украинского голкипера Андрея Лунина.

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Икер Касильяс Андрей Лунин Реал Мадрид Кепа Аррисабалага Тибо Куртуа
Алексей Сливченко Источник: AS
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