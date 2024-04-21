КАСИЛЬЯС: «Потеряв лучшего вратаря мира, Реал с Луниным – в полуфинале ЛЧ»

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс в интервью Diario AS USA заявил о величии «бланкос», которые даже без номинально ключевого голкипера Тибо Куртуа, находящегося ныне в лазарете, способны поддерживать выдающийся уровень спортивных достижений.

«Любопытная ситуация в «Реале» заключается в том, что, потеряв в этом году лучшего вратаря мира [Куртуа], с Луниным и с Кепой мы прямо сейчас находимся в полуфинале [Лиги чемпионов] и лидируем в чемпионской гонке [в Ла Лиге]. «Реал» Мадрид очень велик», – сказал Касильяс.

Напомним, после победы в серии пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» Касильяс персонально выделил украинского голкипера Андрея Лунина.