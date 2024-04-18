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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 08:22 | Обновлено 18 апреля 2024, 09:05
8934
1

Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина

Икер опубликовал пост в своем Twitter, мадридский клуб выбил «горожан» из ЛЧ

18 апреля 2024, 08:22 | Обновлено 18 апреля 2024, 09:05
8934
1
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

После завершения встречи легендарный испанский экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс опубликовал пост в своем Twitter, в котором поздравил бывший клуб и отдельно отметил вклад Лунина:

«Эй, это Реал Мадрид! Прекрасно! Эй, это Андрей Лунин!», – написал Икер.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал – 1:1 (пен. 3:4)

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Икер Касильяс Андрей Лунин Манчестер Сити Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: Twitter
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