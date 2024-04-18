Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Манчестер Сити» и «Реал». Первая дуэль соперников, состоявшаяся в Мадриде, завершилась яркой ничьей со счетом 3:3.

Команды начали поединок осторожно. Хозяева поля взяли мяч под контроль, «галактикос» действовали вторым номером. При этом мадридцы активным прессингом пытались оказывать давление на соперников и не давать им беспрепятственно разыгрывать мяч. А затем гости неожиданно провели результативную атаку. После прострела Винисиуса Родриго с первой попытки не сумел пробить Эдерсона, но на добивании был точен.

Getty Images/Global Images Ukraine

После пропущенного гола хозяева поля продолжили делать то же, что они делали до этого. Манчестерцы окружили штрафную «Реала», пытаясь врываться в свободные зоны. Едва не сравнял счет Холанд, после удара которого мяч попал в перекладину. Защитная линия «Реала» и Андрей Лунин находились в постоянном напряжении. Украинскому голкиперу приходилось часто играть на выходах и делал он это уверенно. А в середине первого тайма Лунин продемонстрировал свою реакцию, в прыжке отбив удар де Брюйне из-за пределов штрафной.

После перерыва футболисты «Манчестер Сити» продолжили наседать на оборону соперников. Продолжил выручать свою команду и Лунин. Особенно украинцу довелось потрудиться после ударов Грилиша и Фодена. «Галактикос» практически все время оборонялись, пытаясь сохранить минимальное преимущество.

И все же, удержать нужный счет «сливочные» не сумели. Активный Докю, который вышел на замену, прострелил к вратарской, и Рюдигер лишь откинул мяч в направлении де Брюйне. Один из лидеров «Ман Сити» пробил без шансов для голкипера. Вскоре бельгиец едва не оформил дубль, но из центра штрафной он пробил выше ворот. Ничейный результат перевел игру в дополнительное время.

Манчестерцы продолжали демонстрировать намерения не доводить дело до серии пенальти. «Галактикос» все так же самоотверженно оборонялись, но уже изредка отвечали своими атаками. В конце первой дополнительной 15-минутки шикарный шанс не реализовал Рюдигер, который с угла вратарской не попал в ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

Решить вопрос о победителе двухматчевого противостояния в игровое время команды так и не сумели. Поэтому обладателя путевки в полуфинал определяла серия пенальти. И Лунин стал героем этой лотереи. Украинец взял два 11-тиметровых удара, а его оппонент Эдерсон – только один.

За выход в финал Лиги чемпионов «Реал» будет бороться с мюнхенской «Баварией».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч.

«Манчестер Сити» – «Реал» – 1:1 (пенальти – 3:4). Первый матч – 3:3.

Голы: де Брюйне (76) – Родриго (12)

Серия пенальти: 1:0 – Альварес, 1:0 – Модрич (вратарь), 1:0 – Бернарду Сілва (вратарь), 1:1 – Беллінгем, 1:1 – Ковачич (вратарь), 1:2 – Лукас Васкес, 2:2 – Фоден, 2:3 – Начо, 3:3 – Едерсон, 3:4 – Рюдігер.

Предупреждения: Грилиш (59), Гвардиол (61), Родри (90) – Карвахаль (38), Менди (90+4)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Аканджи (Стоунз, 112), Рубен Диаш, Уокер, де Брюйне (Ковачич, 112), Родри, Грилиш (Докю, 72), Фоден, Бернарду Силва, Холанд (Альварес, 91)

«Реал»: Лунин, Менди, Рюдигер, Начо, Карвахаль (Милитао, 111), Кроос (Модрич, 79), Камавинга, Вальверде, Беллингем, Винисус Жуниор (Лукас Васкес, 102), Родриго (Браим Диас, 84)

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Стадион «Сити оф Манчестер» (Манчестер, Англия)

МАНЧЕСТЕР СИТИ – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА