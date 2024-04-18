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Манчестер Сити
17.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:3 1 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Реал Мадрид Проходит дальше
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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 00:51 | Обновлено 18 апреля 2024, 02:04
8088
71

Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов

Победителя определила серия пенальти

18 апреля 2024, 00:51 | Обновлено 18 апреля 2024, 02:04
8088
71
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Манчестер Сити» и «Реал». Первая дуэль соперников, состоявшаяся в Мадриде, завершилась яркой ничьей со счетом 3:3.

Команды начали поединок осторожно. Хозяева поля взяли мяч под контроль, «галактикос» действовали вторым номером. При этом мадридцы активным прессингом пытались оказывать давление на соперников и не давать им беспрепятственно разыгрывать мяч. А затем гости неожиданно провели результативную атаку. После прострела Винисиуса Родриго с первой попытки не сумел пробить Эдерсона, но на добивании был точен.

Getty Images/Global Images Ukraine

После пропущенного гола хозяева поля продолжили делать то же, что они делали до этого. Манчестерцы окружили штрафную «Реала», пытаясь врываться в свободные зоны. Едва не сравнял счет Холанд, после удара которого мяч попал в перекладину. Защитная линия «Реала» и Андрей Лунин находились в постоянном напряжении. Украинскому голкиперу приходилось часто играть на выходах и делал он это уверенно. А в середине первого тайма Лунин продемонстрировал свою реакцию, в прыжке отбив удар де Брюйне из-за пределов штрафной.

После перерыва футболисты «Манчестер Сити» продолжили наседать на оборону соперников. Продолжил выручать свою команду и Лунин. Особенно украинцу довелось потрудиться после ударов Грилиша и Фодена. «Галактикос» практически все время оборонялись, пытаясь сохранить минимальное преимущество.

И все же, удержать нужный счет «сливочные» не сумели. Активный Докю, который вышел на замену, прострелил к вратарской, и Рюдигер лишь откинул мяч в направлении де Брюйне. Один из лидеров «Ман Сити» пробил без шансов для голкипера. Вскоре бельгиец едва не оформил дубль, но из центра штрафной он пробил выше ворот. Ничейный результат перевел игру в дополнительное время.

Манчестерцы продолжали демонстрировать намерения не доводить дело до серии пенальти. «Галактикос» все так же самоотверженно оборонялись, но уже изредка отвечали своими атаками. В конце первой дополнительной 15-минутки шикарный шанс не реализовал Рюдигер, который с угла вратарской не попал в ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

Решить вопрос о победителе двухматчевого противостояния в игровое время команды так и не сумели. Поэтому обладателя путевки в полуфинал определяла серия пенальти. И Лунин стал героем этой лотереи. Украинец взял два 11-тиметровых удара, а его оппонент Эдерсон – только один.

За выход в финал Лиги чемпионов «Реал» будет бороться с мюнхенской «Баварией».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч.

«Манчестер Сити» – «Реал» – 1:1 (пенальти – 3:4). Первый матч – 3:3.

Голы: де Брюйне (76) – Родриго (12)

Серия пенальти: 1:0 – Альварес, 1:0 – Модрич (вратарь), 1:0 – Бернарду Сілва (вратарь), 1:1 – Беллінгем, 1:1 – Ковачич (вратарь), 1:2 – Лукас Васкес, 2:2 – Фоден, 2:3 – Начо, 3:3 – Едерсон, 3:4 – Рюдігер.

Предупреждения: Грилиш (59), Гвардиол (61), Родри (90) – Карвахаль (38), Менди (90+4)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Аканджи (Стоунз, 112), Рубен Диаш, Уокер, де Брюйне (Ковачич, 112), Родри, Грилиш (Докю, 72), Фоден, Бернарду Силва, Холанд (Альварес, 91)

«Реал»: Лунин, Менди, Рюдигер, Начо, Карвахаль (Милитао, 111), Кроос (Модрич, 79), Камавинга, Вальверде, Беллингем, Винисус Жуниор (Лукас Васкес, 102), Родриго (Браим Диас, 84)

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Стадион «Сити оф Манчестер» (Манчестер, Англия)

МАНЧЕСТЕР СИТИ – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эдерсон де Мораес (Манчестер Сити).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Начо Фернандес (Реал Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал отчеты Андрей Лунин
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 71
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NoMad
В Лунiна оцiнка 9,5. 9,5, Карл! 
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+17
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Pavel_i_CO
Це той матч, після якого Андрія Луніна буде обговорювати вся Європа 
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+17
Anna.
Лунін таки дочекався свого зоряного часу в Реалі)
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+16
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sahka1981
Лунін красень!!!
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+15
PUMA
И заголовок, прямо в точку. Лунин сегодня сегодня просто топ 
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+14
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Фух, б.ять. вітаю всіх хто вболівав за Реал.
Лунін топіще!
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+13
AleksDnipro
Об'єктивно, після цього матчу Трубін і близько з Луніним поряд не стоїть. Так, ми маємо гарних воротарів, але Лунін — це зовсім інший рівень гри. Красень!
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+13
andre_lui
Просто супер! Як за сценарієм Голлівуда! Требла у сіті вже не буде. Сілва обхитрив сам себе. Такий мікрореванш Луніна. З перемогою Реал. Браво Лунін !!!
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+12
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think about me
Лунін красиво в пенальті прочитав бернарду сілву, просто хлопаю стоячи
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+11
Показать Скрыть 2 ответа
NoMad
Питання про головного воротаря в збiрнiй можна закривати
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+11
name_footbol
Рюдерер забил и все побежали к нему...а Лунин что? Просто так стоял в воротах?
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+11
Показать Скрыть 3 ответа
fly
Навіть до серії пенальті у Луніна це був найкращій матч. Є відчуття що нервова система в нього взагалі відсутня. Який бе рівень матчу не був. Гра як на тренуванні.
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+10
Первый Среди Равных
Куртуа шукай собі новий клуб.
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+8
Микола Захарченко
Лунін виграв цей матч ! Мансіті мав перевагу , особливо добре пресингували , але Реал дотягнув до пенальті і настав час нашого Андрія .
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+8
8number
Гра забудеться, а результат залишиться! Поздоровляю Реал та Луніна!!! 🥳 
Ответить
+8
Макс Максов
Лунін тащер і топарь!
Ответить
+7
AleksDnipro
Лунін однозначно Мен оф зе матч. Фантастичний перформанс. 
Ответить
+7
VARioR
Реал вибив найбільш вірогідного претендента на перемогу в ЛЧ і величезна заслуга в цьому саме Луніна. З Баварією повинні теж розібратись.
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+6
Alexandr Ladizhenskiy
Реал відскочив. Це факт. 
120 хвилин бути біля своїх воріт. Тактика автобуса Моуріньо. 
Шкода МС, бились як леви. 
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
AleksDnipro
Лунін – це приклад для всіх. Скільки бруду на нього було вилито, в тому числі тут, а людина чекала і старанно працювала — і в результаті свого досягла.
Це, до речі, і стосується України. Люди вже охололи, не вірять, але скільки ж світова історія пережила моментів, коли все переверталося навпаки. Потрібно вірити та працювати на перемогу. Нічого не втрачено.
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+5
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