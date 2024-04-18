В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.

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В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью (3:3).

В ответном матче в основное время команды сыграли вничью 1:1, забивали Родриго и Де Брюйне. Команды довели матч до серии пенальти, в который украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва и вывел команду в полуфинал ЛЧ, где мадридский клуб сыграет с «Баварией».

Лига чемпионов. 1/4 финала, 17 апреля

Манчестер Сити – Реал Мадрид – 1:1 (серия пенальти – 3:4)

Голы: Де Брюйне, 76 – Родриго, 12

Первая игра – 3:3

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! Родриго, 12 мин, 0:1

ГОЛ! Де Брюйне, 76 мин, 1:1