Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты ответного матча главного еврокубка
В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.
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В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью (3:3).
В ответном матче в основное время команды сыграли вничью 1:1, забивали Родриго и Де Брюйне. Команды довели матч до серии пенальти, в который украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва и вывел команду в полуфинал ЛЧ, где мадридский клуб сыграет с «Баварией».
Лига чемпионов. 1/4 финала, 17 апреля
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 1:1 (серия пенальти – 3:4)
Голы: Де Брюйне, 76 – Родриго, 12
Первая игра – 3:3
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! Родриго, 12 мин, 0:1
ГОЛ! Де Брюйне, 76 мин, 1:1
События матча
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