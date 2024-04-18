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  4. Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
17.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:3 1 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Реал Мадрид Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 01:40 | Обновлено 18 апреля 2024, 01:42
11534
5

Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты ответного матча главного еврокубка

18 апреля 2024, 01:40 | Обновлено 18 апреля 2024, 01:42
11534
5
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью (3:3).

В ответном матче в основное время команды сыграли вничью 1:1, забивали Родриго и Де Брюйне. Команды довели матч до серии пенальти, в который украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва и вывел команду в полуфинал ЛЧ, где мадридский клуб сыграет с «Баварией».

Лига чемпионов. 1/4 финала, 17 апреля

Манчестер Сити – Реал Мадрид – 1:1 (серия пенальти 3:4)

Голы: Де Брюйне, 76 – Родриго, 12

Первая игра – 3:3

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! Родриго, 12 мин, 0:1

ГОЛ! Де Брюйне, 76 мин, 1:1

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эдерсон де Мораес (Манчестер Сити).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Начо Фернандес (Реал Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал видео голов и обзор серия пенальти Кевин де Брюйне Родриго Гоес
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 5
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name_footbol
С Баварией придеться играть на 2 этаже..я думаю Реал заберет кубок!
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+4
name_footbol
Лунин просто ОГОНЬ матч, не только пенальти, пожалуйста продолжай в том же духе и ты будешь легендой РЕАЛА!
Ответить
+4
Kamon
Финал Реал -Псж
Ответить
+2
Нехай щастить
Це огляд матчу? 
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Какой дебил делал видеообзор матча на мегого? Отбитые Луниным пенали вырезали 🤦‍♂️
Ответить
0
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