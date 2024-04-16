В среду, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Стартовый свисток итальянского рефери Даниэле Орсато из Чио прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити



Неделей ранее мы стали свидетелями настоящего шоу. Но закрытая крыша над полем «Сантьяго Бернабеу» так и не стала в итоге крышкой над амбициями действующего обладателя трофея. Помнится, в прошлом году в полуфинале эти два клуба также сыграли вничью в столице Испании (1:1), а потом был ответный матч на «Этихаде». И «Реал» с треском вылетел за шаг до финала (0:4). Очевидно, что болельщики «Манчестер Сити» настраиваются на то, что их команда повторит данный результат пусть и не по точному счету.

Однако в этом сезоне позиции коллектива Хосепа Гвардиолы не выглядят настолько уж неприступными. «Сити» много ошибался на старте сезона, поэтому сейчас только лишь ошибки конкурентов позволили ему вернуться на позицию лидера в чемпионской гонке. Команда при этом еще принимает участие в полуфинале Кубка Англии на этих выходных и, возможно, сыграет против еще одного украинца – Михаила Мудрика. Но об этом в лагере «горожан» сейчас никто не думает.

В плане подготовки на коротком отрезке между матчами Лиги чемпионов, очевидно, что «Сити» просто повезло получить «Лутон» в соперники в чемпионате – там конкуренции, вроде как, не было вовсе (5:1), и даже Эрлинг Холанд напомнил себе, что такое забивать голы. Мог и подзабыть после мадридской части дуэли, где его полностью выключили из игры Антонио Рюдигер и Орельен Чуамени. А еще, возможно, Кевину де Брюйне не станет не по себе незадолго до стартового свистка, и мы таки увидим на поле еще одного игрока мирового масштаба. Впрочем, там их и так будет 22 уже с первых минут, в чем совершенно нет сомнений.

Реал Мадрид



Та же самая неделя на подготовку была и у мадридского «Реала», вот только команде Карло Анчелотти пришлось за это время посетить одни острова в пределах родной страны, Балеарские, а уже после отправится на другие, Британские, в очень сложное путешествие с, очевидно, резкой сменой климата даже для текущего времени года.

Да и сил «Мальорка» на выходных у «галактикос» забрала прилично. Финалист Кубка Испании под руководством Хавьера Агирре, как никак. Очень сложный соперник, на своем поле – так и вовсе. Но «Реал» все равно выиграл (1:0), а Андрей Лунин несколько раз спас команду от потери очков. Тоже важный момент, потому что после гола Бернарду Силвы по украинцу ударила очередная волна критики. Впрочем, играл бы он в Англии, это было бы настоящее цунами. Как против Холанда, например.

Так называемый требл в этом сезоне «Реал» по очевидным причинам уже не соберет, но вполне может разжиться двумя трофеями. На выходных у «бланкос» будет домашнее «El Clasico» против каталонской «Барселоны» и, хочешь-не хочешь, а на него также надо обращать внимание перед матчем Лиги чемпионов. Там можно будет решить вопросы по поводу чемпионского титула, поэтому у «Реала» сразу два финала на этой неделе – очень сложный вызов для команды, у которой все еще есть проблемы с кадрами. Особенно в обороне, тогда как в атаке – «галактикос», даже без будущего подписания Килиана Мбаппе.

История встреч



Футбольные пути «Манчестер Сити» и «Реала» ранее пересекались 13 раз в рамках Лиги чемпионов и Международного кубка чемпионов. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу англичан – 5 успешных матчей против 4 побед испанцев, тогда как еще четыре встречи завершились ничьей. Разница голов – 25:22. Крупнейшая победа «горожан» – 4:0 (2023), «галактикос» – 4:1 (2015).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 48-летний Даниэле Орсато из Чио (Италия), который на своем счету имеет уже 62 матча в рамках Лиги чемпионов. Боковыми рефери станут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини, а резервным арбитром отработает Маурицио Мариани. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Массимилиано Иррати и Паоло Валери. У Орсато есть опыт проведения матчей с участием «Манчестер Сити» – 4 победы и 2 поражения, тогда как с «Реалом» он пересекался восемь раз – 4 победы и 4 поражения.

Слова перед матчем



Главный тренер «Манчестер Сити», Жузеп ГВАРДИОЛА:

«Мы еще очень далеки даже от гипотетической мечты об очередном требле. Когда мы будем в финале Кубка Англии, когда останется две-три игры в Премьер-лиге и когда мы будем в финале Лиги чемпионов, вот тогда я начну думать об этом. Но мы будем делать все, что в наших силах, чтобы приближаться к этой цели с каждым днем».

Главный тренер «Реала», Карло АНЧЕЛОТТИ:

««Реал» взволнован перед ответным матчем. Часы перед матчем – это время, когда мы не знаем, что делать. Время, когда приходится страдать.

Я где-то слышал, что поражение – это страдание, а победа – это счастье, но это не так. Победа – это облегчение. Счастье – это когда ты выигрываешь трофеи, но победа сама по себе – это только временное облегчение».

Ориентировочные составы



«Манчестер Сити»: Эдерсон – Гвардиол, Стоунз, Диаш, Уокер – де Брюйне, Родри, Силва – Грилиш, Голанд, Фоден.

«Реал»: Лунин – Менди, Рюдигер, Начо, Карвахаль – Камавинга – Кроос, Вальверде – Беллингем – Винисиус, Родриго.

Не сыграют: … – Чуамени, Куртуа, Алаба.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что и в этот раз нас ожидает большое количество голов. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 3.5.

17 апреля, среда