Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
17.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:3 1 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Реал Мадрид Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 02:56 |
2018
0

Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти

Карло прокомментировал победу «Реала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов

18 апреля 2024, 02:56 |
2018
0
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти прокомментировал успех своих подопечных:

«Как все это объяснить? Мы хорошо начали, пошли вперед, а потом нам пришлось бороться за выживание, нам пришлось страдать. Сити контролировал ситуацию, потому что мы защищались слишком глубоко.

Сегодня мы защищались очень, очень хорошо. Реал Мадрид – клуб, основанный на постоянной борьбе за то, чтобы оставаться в ситуациях, из которых, кажется, нет выхода, но мы всегда находим выход.

К тому времени, когда началась серия пенальти, мы были полностью уверены, что пройдем дальше. Это единственный способ прийти к Сити и победить. Вы работаете, жертвуете и побеждаете, как можете. Пеп Гвардиола – джентльмен, всегда им был. Он поздравил нас, пожелал удачи, и это то, что делает настоящий джентльмен», – сказал Анчелотти.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал – 1:1 (пен. 3:4)

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эдерсон де Мораес (Манчестер Сити).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Начо Фернандес (Реал Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
По теме:
Томас ТУХЕЛЬ: «В первом тайме была шахматная партия»
Микель АРТЕТА: «Я не могу найти подходящих слов, чтобы подбодрить игроков»
ЛУНИН: «Не мог бегать и 5 минут, как партнеры, не говоря уже о 120 минутах»
Карло Анчелотти Реал Мадрид Манчестер Сити серия пенальти Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: УЕФА
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Киммиха. Бавария минимально победила Арсенал и вышла в полуфинал ЛЧ
Футбол | 17 апреля 2024, 23:59 10
Гол Киммиха. Бавария минимально победила Арсенал и вышла в полуфинал ЛЧ
Гол Киммиха. Бавария минимально победила Арсенал и вышла в полуфинал ЛЧ

Мюнхенская команда уверенно в очередной раз прошла «канониров»

Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
Футбол | 17 апреля 2024, 17:23 5
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19

В Белфасте состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата Европы

АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
Футбол | 18.04.2024, 02:05
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
Футбол | 17.04.2024, 18:16
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Футбол | 17.04.2024, 07:38
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
16.04.2024, 10:16 5
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
16.04.2024, 09:00 1
Футбол
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
16.04.2024, 23:59 58
Футбол
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
17.04.2024, 00:30
Футбол
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
16.04.2024, 12:00 8
Футбол
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
16.04.2024, 07:10 4
Футбол
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
16.04.2024, 11:50 12
Футбол
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
16.04.2024, 07:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем