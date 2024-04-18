Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти прокомментировал успех своих подопечных:

«Как все это объяснить? Мы хорошо начали, пошли вперед, а потом нам пришлось бороться за выживание, нам пришлось страдать. Сити контролировал ситуацию, потому что мы защищались слишком глубоко.

Сегодня мы защищались очень, очень хорошо. Реал Мадрид – клуб, основанный на постоянной борьбе за то, чтобы оставаться в ситуациях, из которых, кажется, нет выхода, но мы всегда находим выход.

К тому времени, когда началась серия пенальти, мы были полностью уверены, что пройдем дальше. Это единственный способ прийти к Сити и победить. Вы работаете, жертвуете и побеждаете, как можете. Пеп Гвардиола – джентльмен, всегда им был. Он поздравил нас, пожелал удачи, и это то, что делает настоящий джентльмен», – сказал Анчелотти.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал – 1:1 (пен. 3:4)