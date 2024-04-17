В среду, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Реал». Поединок пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Первая дуэль команд подарила много эмоций футбольным болельщикам и завершилась вничью со счетом 3:3. Перед повторной встречей «Ман Сити» и «Реал» провели матчи своих национальных чемпионатов. Команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Лутон Таун» со счетом 5:1, а «галактикос» с минимальным счетом обыграли «Мальорку». Манчестерский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов, «Реал» 14 раз выигрывал главный турнир европейского футбола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.