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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
17.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 3:3 - : -
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 11:11 | Обновлено 17 апреля 2024, 11:13
125
0

Манчестер Сити – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией четвертьфинального поединка Лиги чемпионов

17 апреля 2024, 11:11 | Обновлено 17 апреля 2024, 11:13
125
0
Манчестер Сити – Реал. Текстовая трансляция матча

В среду, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Реал». Поединок пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая дуэль команд подарила много эмоций футбольным болельщикам и завершилась вничью со счетом 3:3. Перед повторной встречей «Ман Сити» и «Реал» провели матчи своих национальных чемпионатов. Команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Лутон Таун» со счетом 5:1, а «галактикос» с минимальным счетом обыграли «Мальорку». Манчестерский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов, «Реал» 14 раз выигрывал главный турнир европейского футбола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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