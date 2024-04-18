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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 02:05 | Обновлено 18 апреля 2024, 02:07
1621
1

АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»

Карло коротко прокомментировал серию пенальти в матче «Манчестер Сити» – «Реал»

18 апреля 2024, 02:05 | Обновлено 18 апреля 2024, 02:07
1621
1
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти коротко прокомментировал серию послематчевых пенальти и отметил спокойствие Андрея Лунина:

«Если и есть способ победить, то это пенальти. Пенальти – это как азартная игра, но я очень доверял игрокам и Лунину, который был очень спокоен», – сказал Карло.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал – 1:1 (пен. 3:4)

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Карло Анчелотти серия пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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