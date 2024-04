АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти коротко прокомментировал серию послематчевых пенальти и отметил спокойствие Андрея Лунина:

«Если и есть способ победить, то это пенальти. Пенальти – это как азартная игра, но я очень доверял игрокам и Лунину, который был очень спокоен», – сказал Карло.

