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  4. Скауты следили. Манчестер Юнайтед обозначил одну из целей на ТО
Англия
20 декабря 2024, 00:17 |
66
0

Скауты следили. Манчестер Юнайтед обозначил одну из целей на ТО

Эдерсон может стать игроком «манкунианцев»

20 декабря 2024, 00:17 |
66
0
Скауты следили. Манчестер Юнайтед обозначил одну из целей на ТО
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Бразильский полузащитник «Аталанты» Эдерсон является одной из целей «Манчестер Юнайтед», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 25-летний футболист является одним из немногих, кто рассматривается в качестве усиления центра поля команды. Скауты «манкунианцев» следили за игрой футболиста, вся необходимая информация собрана, но о переговорах пока речь не идет.

В текущем сезоне Эдерсон провел 21 матч на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» одолел «Манчестер Юнайтед».

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Данііл Киріяка Источник: Флориан Плеттенберг
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