Скауты следили. Манчестер Юнайтед обозначил одну из целей на ТО
Эдерсон может стать игроком «манкунианцев»
Бразильский полузащитник «Аталанты» Эдерсон является одной из целей «Манчестер Юнайтед», сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, 25-летний футболист является одним из немногих, кто рассматривается в качестве усиления центра поля команды. Скауты «манкунианцев» следили за игрой футболиста, вся необходимая информация собрана, но о переговорах пока речь не идет.
В текущем сезоне Эдерсон провел 21 матч на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» одолел «Манчестер Юнайтед».
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