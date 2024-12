ФОТО. Винисиус похвастался 5 трофеями, которые он получил за 24 часа

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор похвастался пятью трофеями, которые он получил за 24 часа.

На фото – бразилец с наградой лучшему футболисту мира The Best, с наградой за попадание в сборную мира The Best, с Межконтинентальным кубком, призом лучшему игроку финала и лучшему футболисту Межконтинентального кубка.

Это фото стало очень популярным в соцсетях, собрав множество лайком и реакций:

«Даю Родри 24 часа опубликовать такое же фото», – написал один из фанов «Реала».