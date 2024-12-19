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19 декабря 2024, 23:17 | Обновлено 19 декабря 2024, 23:20
548
1

ФОТО. Винисиус похвастался 5 трофеями, которые он получил за 24 часа

Винисиус Жуниор сделал эффектное фото на память

19 декабря 2024, 23:17 | Обновлено 19 декабря 2024, 23:20
548
1
ФОТО. Винисиус похвастался 5 трофеями, которые он получил за 24 часа
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор похвастался пятью трофеями, которые он получил за 24 часа.

На фото – бразилец с наградой лучшему футболисту мира The Best, с наградой за попадание в сборную мира The Best, с Межконтинентальным кубком, призом лучшему игроку финала и лучшему футболисту Межконтинентального кубка.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Это фото стало очень популярным в соцсетях, собрав множество лайком и реакций:

«Даю Родри 24 часа опубликовать такое же фото», – написал один из фанов «Реала».

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Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
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andriyars
хто тут дивився Десяте королівство)? 
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