ФОТО. Винисиус похвастался 5 трофеями, которые он получил за 24 часа
Винисиус Жуниор сделал эффектное фото на память
Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор похвастался пятью трофеями, которые он получил за 24 часа.
На фото – бразилец с наградой лучшему футболисту мира The Best, с наградой за попадание в сборную мира The Best, с Межконтинентальным кубком, призом лучшему игроку финала и лучшему футболисту Межконтинентального кубка.
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Это фото стало очень популярным в соцсетях, собрав множество лайком и реакций:
«Даю Родри 24 часа опубликовать такое же фото», – написал один из фанов «Реала».
Vinicius Jr with his awards. 🥶 pic.twitter.com/cgByCb80sl— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 19, 2024
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