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Испания
19 декабря 2024, 23:37 |
485
0

Устали от травм. Реал выставит на трансфер двух защитников

Эдер Милитао и Давид Алаба могут покинуть Королевский клуб

19 декабря 2024, 23:37 |
485
0
Устали от травм. Реал выставит на трансфер двух защитников
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

Звездные центрбеки «Реала» Эдер Милитао и Давид Алаба могут покинуть «Реал».

По информации испанских СМИ, руководство клуба устало от частых травм защитников. На данный момент оба защитника находятся в лазарете. «Реал» готов выставить центрбеков на трансфер.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего бразильца в 60 миллионов евро. Трансферная стоимость 32-летнего австрийца составляет 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эдер Милитао провел за «Реал» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. А Давид Алаба еще не сыграл за «Королевский клуб» в сезоне 2024/25 ни одного матча.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич стал самым титулованным игроком в истории «Реала».

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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