Устали от травм. Реал выставит на трансфер двух защитников
Эдер Милитао и Давид Алаба могут покинуть Королевский клуб
Звездные центрбеки «Реала» Эдер Милитао и Давид Алаба могут покинуть «Реал».
По информации испанских СМИ, руководство клуба устало от частых травм защитников. На данный момент оба защитника находятся в лазарете. «Реал» готов выставить центрбеков на трансфер.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего бразильца в 60 миллионов евро. Трансферная стоимость 32-летнего австрийца составляет 15 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Эдер Милитао провел за «Реал» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. А Давид Алаба еще не сыграл за «Королевский клуб» в сезоне 2024/25 ни одного матча.
Ранее сообщалось, что Лука Модрич стал самым титулованным игроком в истории «Реала».
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