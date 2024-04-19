Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?

14 апреля леверкузенский «Байер» официально оформил свой первый в истории титул чемпиона Германии. Отныне недоброжелателям «фармацевтов» будет уже не с руки коверкать название этого клуба на издевательский лад – Неверкузен. Впрочем, были времена, когда «Байеру» действительно никак не удавалось сделать последний шаг, и сейчас мы предлагаем вам вспомнить один из таких случаев.

В сезоне-2001/02 «Байер» сенсационно для многих пробился в финал Лиги чемпионов. Тогда свой путь в самом престижном клубном турнире континента леверкузенцы начинали с третьего квалификационного раунда, где одолели «Црвену Звезду» (0:0, 3:0). Затем в первом групповом раунде «Байер» финишировал вторым (12 очков) в квартете с «Барселоной» (15 очков), «Лионом» (9 очков) и «Фенербахче» (0 очков), а во втором – неожиданно выиграл группу (10 очков), где также играли «Депортиво» (10 очков), «Арсенал» (7 очков) и «Ювентус» (7 очков).

В четвертьфинале «Байер» в упорной борьбе прошел «Ливерпуль» (0:1, 4:2), а в полуфинале лишь за счет правила гостевого гола, которое действовало в те времена, обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:2, 1:1). Интересно, что сразу два представителя «красных дьяволов» оказались на вершине бомбардирской гонки того сезона Лиги чемпионов: Руд ван Нистелрой наколотил 10 мячей, а Уле-Гуннар Сульшер – 8.

В финале «Байер» сыграл против «Реала». Тот матч начался с минуты молчания по умершему за два дня до этого великому тренеру «Динамо» Валерию Лобановскому, и завершился победой мадридцев со счетом 2:1. Уже на восьмой минуте счет открыл Рауль, и хотя спустя пять минут «Байер» ответил мячом Лусио, но феноменальный по красоте и исполнению гол Зидана на 45-й принес трофей именно «бланкос».

🗓️ May 15, 2002

⚽️ Real Madrid 2–1 Bayer Leverkusen



A Roberto Carlos pass.



A top-spinning, weak-footed Zinedine Zidane volley.



A goal that made the world stop.



To read the story behind it, order MUNDIAL Issue 23 now: https://t.co/WrflAqUmcK pic.twitter.com/QtBtEK8s5T — GOAL (@goal) September 30, 2022

А теперь давайте вспомним, кто же играл в том матче за «Байер», а также выясним, как и чем живут эти значимые для истории «фармацевтов» люди сегодня…

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ:

Ханс-Йорг Бутт

Возраст: 49 лет

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine

Ханс-Йорг Бутт является легендой не только для «Байера», но и для всего мирового футбола, так как принадлежит к откровенно незначительной когорте голкиперов, которые любили забивать. Бутт делал это в основном при исполнении 11-метровых штрафных ударов, чем попил немало крови у своих коллег, некоторые из которых его откровенно за это ненавидели – мол, наше дело защищать ворота, а ты стремишься забивать, нарушая негласную «корпоративную этику».

Бутт оставался в игре до 2012 года, завершив карьеру в рядах «Баварии». После этого Ханс-Йорг возглавил юношескую команду мюнхенцев, однако уже через месяц покинул этот пост, заявив о неготовности исполнять подобные функции. «Я неправильно оценил эту сферу деятельности, за которую нес ответственность уже несколько недель. Я с большим энтузиазмом принял новое назначение, но понял, что эта задача не приносит того удовлетворения и энтузиазма, которых я хотел. Это причина моего решения. Благодарю «Баварию» за понимание», – заявил Бутт.

После того Бутт в профессиональный футбол больше не возвращался. Ныне известно, что Ханс-Йорг вместе с семьей проживает в Мюнхене, а зарабатывает на жизнь тем, что работает в компании, специализирующейся на погрузочных системах. Там он отвечает за продажи и маркетинг в южном офисе на территории Германии.

Диего Пласенте

Возраст: 46 лет

Гражданство: Аргентина

Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский защитник Диего Пласенте выступал за «Байер» с 2001 по 2005 годы. На его приобретение из «Ривер Плейта» леверкузенцы потратили немалые по тем временам 7,3 миллионов евро, а впоследствии футболист ушел свободным агентом в «Сельту». Всего за «фармацевтов» Пласенте сыграл 171 матч, в которых забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач.

После «Байера» и «Сельты» Пласенте вернулся на родину, но затем опять отправился в Европу, где еще два года карьеры отдал французскому «Бордо». В 2010-м Диего окончательно покинул Старый континент, а летом 2013 года, пребывая в рядах родного для него «Архентинос Хуниорс», объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.

В 2014 году Пласенте стал ассистентом главного тренера «Архентинос Хуниорс», но провел в этой должности всего год, не сумев спасти команду от вылета из элитарного дивизиона. Затем несколько лет Пласенте занимался тем, что работал экспертом на телевидении и был директором одной из молодежных футбольных школ в Аргентине. С лета 2017-го Пласенте являлся помощником Пабло Аймара в сборной Аргентины U-17, выигравшей в 2019 году чемпионат Южной Америки. Впоследствии Аймар ушел на повышение, став ассистентом Лионеля Скалони в национальной сборной, а Пласенте с 2021 года работает коучем Аргентины U-16, а с марта минувшего года возглавляет Аргентину U-17.

Лусио

Возраст: 45 лет

Гражданство: Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильскому центрбеку Лусио посчастливилось стать одним из звездных футболистов своего времени. «Байер» оказался для него лишь первой остановкой на очень успешном европейском отрезке карьеры («Бавария», «Интер», «Ювентус»), но истинной вершины Лусио достиг со сборной Бразилии. В 2002 году центрбек выиграл титул чемпиона мира на турнире, который проходил в Японии и Южной Корее. Всего же за «селесао» Лусио сыграл 106 матчей, что на текущий момент является шестым показателем в истории команды (всего восьми игрокам удавалось достичь отметки в 100 и более игр за сборную Бразилии).

В 2013 году Лусио покинул европейский футбол, после чего выступал в Бразилии и Индии. Он старался как можно дольше «оставаться на плаву» и продолжал играть, пусть уже и на совсем невысоком уровне, вплоть до октября 2019 года. Именно тогда, уже в 41-летнем возрасте, Лусио в рядах «Бразильенсе» и завершил карьеру.

Свое решение наконец-то остановиться Лусио аргументировал желанием после многих лет, отданных футболу, быть поближе к семье и насладиться общением с близкими. Впрочем, тогда же экс-защитник дал понять, что однажды он хотел бы вновь вернуться в футбол. По состоянию на сегодня этот момент еще не настал…

Борис Живкович

Возраст: 48 лет

Гражданство: Хорватия

Getty Images/Global Images Ukraine

Выступления за «Байер» стали вершиной карьеры Бориса Живковича. В эту команду защитник перебрался еще летом 1997 года из клуба «Хрватски Драговоляц» и за шесть сезонов сыграл 212 матчей (11 голов, 9 ассистов). После Борис отбыл в английский «Портсмут», но там у него дела не заладились, да и вообще после отъезда из Леверкузена Живкович уже нигде не был настолько важной фигурой в команде, как для «фармацевтов».

Завершил карьеру Живкович на родине в декабре 2009 года в клубе «Змай Макарска». После того о нем практически ничего не слышно, кроме редких упоминаний о товарищеских матчах легенд и ветеранов, на которые Бориса порой приглашают.

Впрочем, не исключено, что вскоре футбольная Европа вновь вспомнит фамилию Живкович. Дело в том, что сейчас за загребское «Динамо» вовсю начинает играть 19-летний сын Бориса Морено Живкович, который также действует в обороне. Поговаривают, что к нему уже присматриваются скауты многих европейских клубов. Пока не топовых, правда, но все же…

Золтан Себескен

Возраст: 48 лет

Гражданство: Германия / Венгрия

Getty Images/Global Images Ukraine

Золтан Себескен родился в Германии в семье выходцев из Венгрии. Начинал играть в «Штутгартер Кикерс», затем выступал за «Вольфсбург», а с 2001 по 2004 годы был футболистом «Байера». Причем за трансфер этого правого защитника «фармацевты» расщедрились аж на 6 миллионов евро. Но чрезвычайно удачным этот переход не оказался, ведь за три сезона Себескен сыграл только 56 матчей (7 голов и 8 ассистов).

Начиная с 2003 года у Себескена начали проявляться перманентные проблемы с коленом, обострившиеся на фоне болезни Лайма. Это обстоятельство, в конце концов, и вынудило Золтана летом 2004-го уйти на пенсию, хотя на тот момент ему было всего 28 лет. Впоследствии, в 2007-м, Себескен был назначен главным тренером юношеской команды «Штутгартер Кикерс», проведя на этой должности два сезона. Проявить себя с наилучшей стороны Золтану не удалось, и он оказался более невостребованным, хотя и продолжал поддерживать физическую форму, тренируясь индивидуально и принимая участие в большинстве дружеских матчей, проводимых ветеранами «Байера».

В 2019 году Себескен, которому на тот момент было уже 44, вернулся в футбол, подписав контракт с немецким любительским клубом «Унтербойхинген». Там он провел еще два с половиной года, а затем окончательно сфокусировался на основной работе – в компании Decathlon, специализирующейся на производстве спортивных товаров.

Карстен Рамелов

Возраст: 50 лет

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine

Блондинистый опорник «Байера» тех лет Карстен Рамелов, являвшийся к тому же капитаном команды в финале Лиги чемпионов-2001/02 против «Реала», многим украинским болельщикам очень напоминал нашего Андрея Гусина (ныне, увы, покойного). Он действительно выполнял огромный объем работы, как в обороне, так и в атаке, и небезосновательно считается одной из легенд «фармацевтов». Всего за «Байер» Рамелов сыграл 437 поединков (31 гол, 34 ассиста и 101 (!) желтая карточка).

Завершил карьеру футболиста Рамелов именно в «Байере», в октябре 2008 года. У него обострились проблемы с коленом, из-за которых продолжать работать на поле с прежней эффективностью Карстен попросту не мог.

После ухода с поля, Рамелов все-таки остался в большом футболе. Еще в 2003 году, будучи футболистом, Карстен получил приглашение войти в состав руководства Ассоциации контрактных футболистов Германии (VDV), которая фактически является профсоюзной организацией для немецких игроков-профессионалов. Ныне Рамелов продолжает оставаться в этом органе, занимая пост одного из двух вице-президентов VDV. Кроме того, 50-летний Карстен также является почетным судьей Федерального суда Немецкого футбольного союза.

Михаэль Баллак

Возраст: 47 лет

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine

Баллаку в 2002 году, когда он выходил на поле «Хэмпден Парк» в Глазго на финал против «Реала», было уже 25. На тот момент этот центральный хавбек уже три года выступал за «фармацевтов», но блестящие выступления в сезоне-2001/02 окончательно убедили скаутов топ-клубов Европы, что к этому игроку стоит отнестись куда серьезнее. В итоге уже летом 2002-го Баллак за 6 миллионов евро перешел в «Баварию», а еще через четыре года на правах свободного агента оказался в «Челси».

Летом 2010-го Михаэль вернулся в «Байер», где провел два финальных сезона в своей профессиональной карьере, а затем повесил бутсы на гвоздь. На тот момент ему было уже почти 36 лет.

После ухода из футбола Баллак сфокусировался на карьере эксперта. С 2012 по 2016 годы он работал на телекомпанию ESPN. В 2021 году, на период финальной части Евро-2020, был приглашенным экспертом на MagentaTV, а с 2022-го работает экспертом на спортивном канале DAZN. Также известно, что Баллак занимается агентской деятельностью, но особых успехов в этом ремесле пока не добился.

В августе 2021 года немецкую прессу всколыхнуло известие о трагической гибели в результате ДТП одного из сыновей Баллака – 18-летнего Эмилио, который разбился на квадроцикле в Португалии. Спустя год после той трагедии СМИ сообщили, что Михаэль встречается с девушкой своего покойного сына, что вызвало серьезный резонанс в обществе…

Томас Брдарич

Возраст: 49 лет

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine

Томас Брдарич действовал на позиции центрального или флангового нападающего, и выступал за «Байер» с 1999 по 2003 годы. Всего за «фармацевтов» он провел 126 матчей, в которых отличился 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. После ухода из Леверкузена успел поиграть также за «Вольфсбург» и «Ганновер».

Именно в рядах «96-х» Брдарич и завершил карьеру – летом 2008-го. Спустя год после этого Томас начал тренерскую карьеру, получив одновременно должности наставника и спортивного директора клуба «Унион» из Золингена. Впоследствии продолжал чередовать работу коуча и функционера. Например, в сезоне-2010/11 он был ассистентом наставника юношеской команды «Байера», а затем уехал в Беларусь, где несколько месяцев выполнял функции спортивного директора минского «Динамо». Оттуда Брдарич ушел на должность спортдира узбекского «Бунедкора», но с 2013 года окончательно сфокусировался на тренерской работе.

Ныне 49-летний Томас Брдарич безработный, хотя еще несколько месяцев назад (с июля по ноябрь 2023-го) он возглавлял «Аль-Араби» из Кувейта. Его пока главным достижением в тренерском ремесле является добытый в сезоне-2020/21 с «Влазнией» Кубок Албании.

Бернд Шнайдер

Возраст: 50 лет

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine

Правый вингер Бернд Шнайдер был одним из главных творцов успеха того «Байера». Он являлся не только игроком, способным забить мяч в ситуации, когда это было крайне необходимо, но еще и выполнял множество опасных передач, высокая доля из которых становилась результативными. Всего за «Байер» Шнайдер играл с 1999 по 2009 годы и провел 366 матчей (52 гола, 81 ассист). К слову, именно Бернд ассистировал Лусио в финале ЛЧ-2001/02 против «Реала».

Завершить карьеру футболиста Шнайдеру пришлось в составе «фармацевтов», но в возрасте 25 лет. Он попросил клуб досрочно расторгнуть контракт и ушел на пенсию из-за серьезных проблем со спиной, которые не позволяли ему продолжать активные выступления.

Сразу после ухода из футбола Шнайдер получил предложение от «Байера» остаться в клубе и выполнять функции одного из технических работников. В частности, Бернд успел попробовать себя в скаутском и молодежном отделах «фармацевтов», но со временем ушел в агентский бизнес. Ныне Шнайдер является одним из сотрудником агентства Soccer Marketing Group, которое работает преимущественно с немецкими футболистами второго, а то и третьего «эшелона».

Йылдырай Баштюрк

Возраст: 45 лет

Гражданство: Турция / Германия

Getty Images/Global Images Ukraine

Баштюрк перешел в «Байер» летом 2001 года из «Бохума», где был одним из лидеров коллектива, за 3,25 миллиона евро. В Леверкузене этнический турок провел три сезона, сыграв 114 матчей (9 голов и 22 ассиста). Также Йылдырай активно привлекался к выступлениям за сборную Турции, за которую провел 49 матчей (2 гола) и помог добыть «бронзу» на чемпионате мира-2002.

После ухода из «Байера» поиграл за «Герту» и «Штутгарт», а завершил карьеру летом 2010-го в «Блэкберне», куда перебрался всего за полгода до этого. Фактически после завершения контракта с «бродягами» Баштюрк еще пытался какое-то время найти себе новый клуб, но когда этого сделать не удалось, решительно ушел на пенсию.

После этого о Баштюрке известно не так много. С 2014 года он является одним из трех соучредителей компании, занимающейся недвижимостью в Бохуме. Также в конце 2016-го Йылдырай получил пост спортивного директора турецкого клуба «Тузласпор», на котором проработал до лета 2018 года.

Интересно, что в 2002 году Йылдырай Баштюрк занял девятое место в опросе по выявлению обладателя престижной награды «Золотой мяч» от France Football. Уже после завершения карьеры в одном из интервью экс-футболист «Байера» так прокомментировал это свое достижение: «Я занял девятое место. Ни один другой турецкий игрок не смог добиться подобного, и я горжусь этим».

Оливер Нойвилль

Возраст: 50 лет

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine

Оливера Нойвилля считали одним из наиболее талантливых немецких форвардов 90-х годов минувшего века. Реализовать весь свой потенциал этому футболисту, безусловно, не удалось, однако его карьера выдалась в принципе достаточно пристойной. В «Байере» Нойвилль оказался летом 1999 года, переехав из «Ганзы». На тот момент Оливер уже успел дебютировать за сборную Германии, а еще он привлек внимание «фармацевтов» своей универсальностью и способностью сыграть как в центре нападения, так и на флангах, а при необходимости – даже в средней линии.

В «Байере» Нойвилль отыграл пять сезонов, успев принять участие в 227 поединках (56 голов, 41 ассист). Затем ушел свободным агентом в «Боруссию» из Менхенгладбаха, а завершал карьеру в еще более скромном клубе – «Арминии» из Билефельда. Произошло это в феврале 2011 года, за несколько месяцев до того, как Оливер отпраздновал свой 38-й день рождения.

После завершения активных выступлений Нойвилль очень скоро получил приглашение войти в тренерский штаб молодежной команды «Боруссии» Менхенгладбах. Там Оливер в течение семи лет помогал различным наставникам, а летом 2019-го пошел на повышение. Сейчас Нойвилль входит уже в тренерский штаб первой команды гладбахской «Боруссии», помогая швейцарцу Херардо Сеоане и имея контракт до лета следующего года.

ВЫХОДИЛИ НА ЗАМЕНУ:

Димитар Бербатов

Возраст: 43 года

Гражданство: Болгария

Getty Images/Global Images Ukraine

В финале ЛЧ-2001/02 молодой Бербатов объявился на замену уже на 39-й минуте, когда заменил Томаса Брдарича. Именно «Байер» подарил путевку в большой футбол Димитару. Этот клуб стал первым для болгарского таланта из европейской топ-5 чемпионатов. В стан «фармацевтов» Бербатов перебрался из софийского ЦСКА в январе 2001 года за 2,5 миллиона евро, а спустя пять с половиной лет уехал в «Тоттенхэм» в обмен на 15,7 миллионов.

Впоследствии Бербатов играл также за «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм», «Монако» и ПАОК. С 2017 по 2018 годы выступал в Индии за «Кералу Бластерс», после чего и завершил карьеру окончательно. Впоследствии недолго являлся тренером нападающих в клубе «Этар» из болгарского города Велико-Тырново, но в целом наставническая карьера Бербатова не заинтересовала.

Сейчас Бербатов известен тем, что активно высказывает экспертное мнение по ряду резонансных вопросов. Особенно он пользуется популярностью у британских журналистов, любящих распрашивать Димитара о современном положении дел в «Тоттенхэме» и «Манчестер Юнайтед». Также Бербатов известен тем, что активно поддерживает несколько детских домов в родной для него Болгарии, а в 2018 году Димитар на родине принял участие в съемках фильма «Революция X», сыграв роль члена преступной группировки по прозвищу Караваджо.

Ульф Кирстен

Возраст: 58 лет

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine

Ульф Кирстен – истинная легенда «Байера». Этот футболист является лучшим бомбардиром клуба из Леверкузена за всю его историю выступлений в Бундеслиге (181 забитый мяч), а также занимает третье место по количеству проведенных матчей в этом турнире (350).

На момент проведения финала ЛЧ-2001/02 Кирстен был уже ветераном команды, и в рамках евротурнира преимущественно выходил на замену. В решающем матче Ульф появился на поле на 65-й минуте вместо правого защитника Себескена, но помочь «Байеру» хотя бы сравнять счет не сумел.

Летом 2003 года Кирстен завершил карьеру. На тот момент ему было 37 лет. Его сразу же пригласили стать ассистентом главного тренера первой команды Клауса Аугенталера. Спустя два года Ульф возглавил дубль «фармацевтов», а в 2011 году стал официальным представителем «Байера». Кроме того, с марта минувшего года Кирстен также является советником руководства немецкого клуба «Динамо» Дрезден – команды, в которой в начале 80-х минувшего века начиналась его профессиональная карьера.

Марко Бабич

Возраст: 43 года

Гражданство: Хорватия

Getty Images/Global Images Ukraine

Левый полузащитник Марко Бабич вышел на замену уже в компенсированное ко второму тайму время финального поединка вместо Лусио. Фактически тренерский штаб «Байера» окончательно пошел ва-банк, но спасти ситуацию уже не смог. Всего за «фармацевтов» хорват выступал с января 2000-го по лето 2007-го.

После «Байера» Бабич поиграл за «Бетис», «Герту» и «Сарагосу», а затем вернулся на родину – в «Осиек». Карьеру игрока Марко завершил в 2013 году в австрийском клубе ЛАСК.

С 2017 года Бабич работает тренером. Сперва он помогал албанцу Беснику Хаси в «Олимпиакосе», а с сентября 2019-го начал полноценную карьеру главного тренера. С тех пор работал с боснийским «Челиком», хорватским «Рудешом» и словенской «Илирией». С лета 2022 года Бабич сидит без работы.

P.S. ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Клаус Топпмеллер

Возраст: 72 года

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine

Главным тренером того «Байера» являлся Клаус Топпмеллер. Этот специалист принял команду летом 2001 года, и всего за сезон вывел в финал Лиги чемпионов. Что правда, не стоит забывать, что основу для такого триумфального европохода «фармацевтов» во многом заложил еще Кристоф Даум, который работал с «Байером» с 1996 по 2000 годы.

В финале против «Реала» Топпмеллер не смог рассчитывать на двух лидеров тогдашнего «Байера» Йенса Новотны и Зе Роберто, однако его команда все равно навязала борьбу фавориту. Впрочем, уже в следующем сезоне (2002/03) дела «Байера» начали складываться значительно хуже. В феврале 2003-го боссы клуба отправили Топпмеллера в отставку, когда команда внезапно для многих опустилась в зону вылета.

После «Байера» Топпмеллер работал с «Гамбургом» в 2003-2004 годах и со сборной Грузии, которую возглавлял с 2006 по 2008 годы. Из последней его уволили за «крайне посредственные результаты», как было сказано в официальном коммюнике.

В 2007 Клаус стал членом наблюдательного совета «Кайзерслаутерна», однако спустя полтора месяца подал в отставку по личным обстоятельствам. С тех пор Топпмеллер больше к работе в футболе не возвращался.

Примечательно, что один из сыновей Клауса – Дино Топпмеллер (назван в честь легендарного итальянского голкипера Дино Дзоффа) – ныне пребывает на виду в немецком футболе, являясь главным тренером команды тамошней Бундеслиги «Айнтрахт» Франкфурт.