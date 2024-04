Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?

14 апреля леверкузенский «Байер» официально оформил свой первый в истории титул чемпиона Германии. Отныне недоброжелателям «фармацевтов» будет уже не с руки коверкать название этого клуба на издевательский лад – Неверкузен. Впрочем, были времена, когда «Байеру» действительно никак не удавалось сделать последний шаг, и сейчас мы предлагаем вам вспомнить один из таких случаев.

В сезоне-2001/02 «Байер» сенсационно для многих пробился в финал Лиги чемпионов. Тогда свой путь в самом престижном клубном турнире континента леверкузенцы начинали с третьего квалификационного раунда, где одолели «Црвену Звезду» (0:0, 3:0). Затем в первом групповом раунде «Байер» финишировал вторым (12 очков) в квартете с «Барселоной» (15 очков), «Лионом» (9 очков) и «Фенербахче» (0 очков), а во втором – неожиданно выиграл группу (10 очков), где также играли «Депортиво» (10 очков), «Арсенал» (7 очков) и «Ювентус» (7 очков).

В четвертьфинале «Байер» в упорной борьбе прошел «Ливерпуль» (0:1, 4:2), а в полуфинале лишь за счет правила гостевого гола, которое действовало в те времена, обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:2, 1:1). Интересно, что сразу два представителя «красных дьяволов» оказались на вершине бомбардирской гонки того сезона Лиги чемпионов: Руд ван Нистелрой наколотил 10 мячей, а Уле-Гуннар Сульшер – 8.

В финале «Байер» сыграл против «Реала». Тот матч начался с минуты молчания по умершему за два дня до этого великому тренеру «Динамо» Валерию Лобановскому, и завершился победой мадридцев со счетом 2:1. Уже на восьмой минуте счет открыл Рауль, и хотя спустя пять минут «Байер» ответил мячом Лусио, но феноменальный по красоте и исполнению гол Зидана на 45-й принес трофей именно «бланкос».

