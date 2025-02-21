В пятницу, 21 февраля, начался матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Колос» и «Черноморец».

Команды встречаются на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Уже на 2-й минуте матча «Колос» вышел вперед. Николай Ковталюк получил передачу в штрафной площадке от партнера и переправил мяч в сетку ворот.

ВИДЕО. Первый гол в 2025 году. Ковталюк забил Черноморцу на 2 минуте

Непростое начало для футболистов «Черноморца». Счет 1:0.