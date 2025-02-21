Украина. Премьер лига21 февраля 2025, 15:44 | Обновлено 21 февраля 2025, 15:54
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ВИДЕО. Первый гол в 2025 году. Ковталюк забил Черноморцу на 2 минуте
21 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ
21 февраля 2025, 15:44 | Обновлено 21 февраля 2025, 15:54
305
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В пятницу, 21 февраля, начался матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Колос» и «Черноморец».
Команды встречаются на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Уже на 2-й минуте матча «Колос» вышел вперед. Николай Ковталюк получил передачу в штрафной площадке от партнера и переправил мяч в сетку ворот.
ВИДЕО. Первый гол в 2025 году. Ковталюк забил Черноморцу на 2 минуте
Непростое начало для футболистов «Черноморца». Счет 1:0.
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