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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 15:44 | Обновлено 21 февраля 2025, 15:54
305
0

ВИДЕО. Первый гол в 2025 году. Ковталюк забил Черноморцу на 2 минуте

21 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ

21 февраля 2025, 15:44 | Обновлено 21 февраля 2025, 15:54
305
0
ВИДЕО. Первый гол в 2025 году. Ковталюк забил Черноморцу на 2 минуте
ФК Колос Ковалевка. Николай Ковталюк

В пятницу, 21 февраля, начался матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Колос» и «Черноморец».

Команды встречаются на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Уже на 2-й минуте матча «Колос» вышел вперед. Николай Ковталюк получил передачу в штрафной площадке от партнера и переправил мяч в сетку ворот.

ВИДЕО. Первый гол в 2025 году. Ковталюк забил Черноморцу на 2 минуте

Непростое начало для футболистов «Черноморца». Счет 1:0.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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