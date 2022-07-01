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  4. Баллак встречается с бывшей девушкой своего погибшего сына
Германия
01 июля 2022, 23:52 | Обновлено 02 июля 2022, 00:14
830
1

Баллак встречается с бывшей девушкой своего погибшего сына

Девушка на 24 года моложе легендарного футболиста

01 июля 2022, 23:52 | Обновлено 02 июля 2022, 00:14
830
1
Баллак встречается с бывшей девушкой своего погибшего сына
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаэль Баллак

Легенда немецкого футбола, 45-летний Михаэль Баллак, встречается с 21-летней моделью Софией Шнайдерхан. В последнее время пару часто видели вместе, при этом они целовались.

Однако разница в возрасте – не главная необычная деталь их романа. Дело в том, что ранее Шнайдерхан встречалась с сыном Баллака Эмилио, который погиб год назад в ДТП.

45-летний Михаэль Баллак завершил карьеру в 2012 году. Он выступал за «Кемнитцер», «Кайзерслаутерн», «Байер» Леверкузен, «Баварию» и «Челси». В период с 1999 по 2010 годы провел 98 матчей и забил 42 гола за сборную Германии, с которой добирался до финалов ЧМ-2002 и Евро-2008.

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Михаэль Баллак lifestyle
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Петр Смирнов
Це наслідки фімозу головного мозку, не потрібно засуджувати його.
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