Баллак встречается с бывшей девушкой своего погибшего сына

Легенда немецкого футбола, 45-летний Михаэль Баллак, встречается с 21-летней моделью Софией Шнайдерхан. В последнее время пару часто видели вместе, при этом они целовались.

Однако разница в возрасте – не главная необычная деталь их романа. Дело в том, что ранее Шнайдерхан встречалась с сыном Баллака Эмилио, который погиб год назад в ДТП.

45-летний Михаэль Баллак завершил карьеру в 2012 году. Он выступал за «Кемнитцер», «Кайзерслаутерн», «Байер» Леверкузен, «Баварию» и «Челси». В период с 1999 по 2010 годы провел 98 матчей и забил 42 гола за сборную Германии, с которой добирался до финалов ЧМ-2002 и Евро-2008.