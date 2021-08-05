18-летний сын легенды сборной Германии погиб в ДТП

У легендарного немецкого полузащитника Михаэля Баллака погиб 18-летний сын Эмилио.

Прошлой ночью Баллак-младший попал в ДТП на квадроцикле. Это случилось неподалеку от дома Баллака в Португалии.

44-летний Михаэль Баллак завершил карьеру в 2012 году. Он выступал за «Кемнитцер», «Кайзерслаутерн», «Байер» Леверкузен, «Баварию» и «Челси». В период с 1999 по 2010 годы провел 98 матчей и забил 42 гола за сборную Германии, с которой добирался до финалов ЧМ-2002 и Евро-2008.