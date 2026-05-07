БАЛЛАК: «Он не имеет права свистеть. Это огромная ошибка судьи»

Легендарный в прошлом полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак не прошел мимо матча «Бавария» – ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов (1:1).

Ничейный результат в Мюнхене принес парижанам путёвку в финал по сумме двух матчей – 6:5.

Центральной темой обсуждения стал эпизод с игрой рукой Жоау Невеша в первом тайме, который арбитр проигнорировал. Однако Михаэль обратил внимание на другой момент – срыв опасной атаки «Баварии».

Судья самостоятельно зафиксировал офсайд у Гарри Кейна и не позволил доиграть эпизод, который мог завершиться голом мюнхенцев. Такое поведение арбитра Жоау Пинейру вывело Баллака из себя.

«Возможно, была коммуникация в наушник, но он не имеет права свистеть самостоятельно! Это огромная ошибка арбитра. Такое на этом уровне недопустимо. Он свистит офсайд еще до того, как ассистент поднял флаг. Так не должно быть.

Мяч попал в руку? Здесь арбитр недостаточно почувствовал темп игры», – сказал Баллак.