Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов на легендарной «Альянц Арене» футбольный мир вновь получил спектакль высочайшего уровня. После безумных 5:4 в Париже болельщики ждали еще одной ночи футбольного хаоса – атака на атаку, открытые зоны, голевые перестрелки и минимум осторожности. Но вместо повторения голливудского блокбастера зрители увидели совсем другую историю. Историю о тактическом величии Луиса Энрике и невероятно зрелом ПСЖ.

Началось все именно так, как и мечтали нейтральные фанаты. Уже на третьей минуте парижане разорвали пространство стремительной контратакой. Хвича Кварацхелия промчался по левому флангу, ворвался в штрафную и идеально прострелил на Усмана Дембеле, который в касание вколотил мяч под перекладину. 1:0 – и по трибунам моментально пробежало ощущение дежавю. Казалось, команды снова готовы устроить футбольное безумие, где каждый выпад заканчивается голом.

Но именно в этот момент матч неожиданно развернулся в совершенно другую сторону.

ПСЖ после забитого мяча мгновенно перестроился в невероятно компактную и дисциплинированную оборону. Команда Энрике словно захлопнула все двери перед «Баварией». Мюнхенцы владели мячом, катали его в центре поля, пытались искать длинными передачами Харри Кейна, надеялись на индивидуальные прорывы Луиса Диаса и Майкла Олисе, но все это разбивалось о практически идеальную организацию обороны гостей.

Парижане в стартовый отрезок выглядели намного убедительнее соперника. Лишь в середине первого тайма «Бавария» создала первый действительно опасный момент. Олисе наконец сумел расшатать Нуну Мендеша, сместился с фланга и закручивал мяч в дальний угол – снаряд прошел в считанных сантиметрах над перекладиной.

Ответ ПСЖ оказался не менее острым. После подачи в штрафную самый низкий игрок на поле – Жоау Невеш – выиграл воздух и головой пробивал в дальний угол, но Мануэль Нойер продемонстрировал феноменальную реакцию и спас свою команду.

Концовка первого тайма прошла уже под ощутимым давлением хозяев. Особенно активен был Джамал Мусиала, который за несколько минут нанес сразу три опаснейших ударов. Но либо подводила точность, либо в игру вступал сафонов.

После перерыва рисунок игры практически не изменился. ПСЖ сознательно позволял «Баварии» подходить к своей штрафной, но дальше пространство моментально исчезало. Все зоны были перекрыты, каждая попытка обострения встречалась несколькими защитниками, а быстрые игроки мюнхенцев банально не получали свободного пространства.

Создавалось ощущение, что команда Венсана Компани готовилась к совершенно другому сценарию – к такому же безумному футболу, каким был первый матч. Но на этот раз Энрике подготовил для соперника настоящую шахматную ловушку. Харри Кейн, Луис Диас и Олисе оказались практически на голодном пайке, а вся атакующая машина «Баварии» начала постепенно захлебываться.

Первая половина второго тайма превратилась в настоящую битву характеров. Было много борьбы, фолов и постоянных пауз. Парижане мастерски сбивали темп, не позволяя хозяевам разогнаться.

Когда время начало стремительно уходить, Компани пошел ва-банк. «Бавария» стала действовать гораздо агрессивнее, линии раскрылись, а ПСЖ получил огромные пространства для убийственных контратак. Хвича Кварацхелия и вышедший на замену Брэдли Барколя раз за разом убегали вперед, однако Нойер еще долго сохранял интригу великолепными спасениями.

Особенно опасным был момент у Хвичи, когда грузин выскочил практически один на один с голкипером, но немного замешкался, а Ким Мин Джэ успел помешать нанести идеальный удар.

Последние минуты превратились в настоящий штурм. У вышедшего на замену Карла был великолепный шанс после удара с линии штрафной, но защитники ПСЖ бросались под мяч буквально как хоккеисты. Спустя несколько секунд дальний удар Конрада Лаймера вновь был героически заблокирован.

И все же «Бавария» сумела пробить сафонова. На последних минутах Харри Кейн получил мяч в штрафной, мгновенно развернулся и мощнейшим ударом под перекладину подарил мюнхенцам надежду. До финального свистка оставалось чуть больше минуты.

«Альянц Арена» взревела. Хозяева бросились вперед всей командой, но именно спешка стала их главным врагом. Несколько поспешных потерь мяча – и финальный свисток арбитра утонул в реве трибун и эмоциях игроков ПСЖ.

1:1 – и парижский клуб выходит в финал Лиги чемпионов.

Это была не просто победа. Это был настоящий тренерский триумф Луиса Энрике. Испанец полностью переиграл своего молодого оппонента тактически, показав, что великие матчи выигрываются не только скоростью и талантом, но и футбольным интеллектом.

ПСЖ абсолютно заслуженно проходит «Баварию» и отправляется в финал, где парижан уже ждет «Арсенал».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч.

«Бавария» – ПСЖ – 1:1. Первый матч – 4:5.

Голы: Кейн, 90+4 – Дембеле, 3.

Предупреждение: Та, 33, Диас, 78 – Мендеш, 8, Кварацхелія, 45.

«Бавария»: Нойер, Станишич (Девис, 67), Упамекано (Карл, 85), Та (Ким, 67), Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала (Джексон, 79), Диас, Кейн.

Запасные: Ульрайх, Урбиг, Ким, Горецка, Джексон, Ито, Геррейру, Бишоф, Дэвис, Карл.

ПСЖ: Сафонов, Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш (Маюлю, 85), Фабиан Руис (Эрнандес, 77), Витинья, Жоау Невеш, Дуэ (Беральдо, 77), Дембеле (Барколя, 65), Кварацхелия.

Запасные: Марин, Беральдо, Забарный, Рамуш, Ли Кан Ин, Эрнандес, Маюлю, Дро, Барколя, Мбайе.

Стадион: «Альянц Арена»

Арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)