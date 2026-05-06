Лига чемпионов
06 мая 2026, 13:11 | Обновлено 06 мая 2026, 13:20
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Поединок начнется 6 мая в 22:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

6 мая на Альянц-Арене пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором Бавария встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команда в позапрошлом сезоне осталась вообще без трофеев, и в итоге ее возглавить на фоне такого провала решился Компани, что как раз вылетел с Бернли из АПЛ. Что же, Венсан сразу взял серебряную салатницу. А теперь на внутренней арене остается только один важный поединок, финал кубка со Штутгартом. Начав с того, что летом с этим же клубом победили в Суперкубке, потом гранд досрочно выиграл Бундеслигу с обновленным рекордом по количеству забитых голов.

Не так много проблем было у немцев и в Лиге чемпионов. Они долго оставались с одним поражением, Арсеналу на выезде в основном раунде. Все остальные поединки были выиграны, в том числе и в плей-офф, с Аталантой и Реалом, хотя последний в Мюнхене даже вел в счете. Те звоночки, возможно, не полностью услышали, ведь уступили и в Париже, правда, сведя отставание до минимума.

Клуб не менее уверенно доминирует на внутренней арене, чем его соперник в Германии. Да, в этом сезоне не получится собрать полный комплект титулов - в кубке фаворит ухитрился проиграть еще задолго до финала, уступив скромному соседу, Парижу. Впрочем, до этого Забарный (он пока что получает практику в основном во французских турнирах) и компания выиграли Суперкубок, а в апреле наконец-то оторвались от Ланса в Лиге 1.

В Лиге чемпионов обладатель титула начинал не лучшим образом, так что плей-офф для него стартовал еще в феврале, причем с Монако все решило преимущество всего в один мяч по итогам двух встреч. Зато потом дважды обыграли и Челси, и Ливерпуль, и на прошлой неделе продлили серию. С другой стороны, вместо 5:2 ограничились минимальным преимуществом.

Статистика личных встреч

До неудачи в первом поединке у Баварии было пять побед кряду в рамках Лиги чемпионов.

Букмекерские конторы ждут реванша Кейна и компании. Согласимся: они выиграют в основное время (коэффициент - 1,72).

