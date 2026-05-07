6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и ПСЖ.

Коллективы сыграли на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Встреча завершилась ничьей – 1:1.

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный провел весь матч в запасе.

Парижане вышли в финал главного еврокубка по сумме двух матчей – в первой игре подопечные Луиса Энрике одолели команду Венсана Компани со счетом 5:4.

В поединке за трофей действуюшие обладатели Ушастого поборются с лондонским Арсеналом. Финал состоится 30 мая на Пушкаш Арене в Будапеште, Венгрия.

Лига чемпионов 2025/26. 1/2 финала, 6 мая

Ответный матч. 6 мая

Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:1 [первый поединок – 4:5]

Голы: Кейн, 90+4 – Дембеле, 3

ГОЛ! 0:1 Дембеле, 3 мин.

ГОЛ! 1:1 Кейн, 90+4 мин.