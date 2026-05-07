Бавария – ПСЖ – 1:1. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26
6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и ПСЖ.
Коллективы сыграли на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Встреча завершилась ничьей – 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный провел весь матч в запасе.
Парижане вышли в финал главного еврокубка по сумме двух матчей – в первой игре подопечные Луиса Энрике одолели команду Венсана Компани со счетом 5:4.
В поединке за трофей действуюшие обладатели Ушастого поборются с лондонским Арсеналом. Финал состоится 30 мая на Пушкаш Арене в Будапеште, Венгрия.
Лига чемпионов 2025/26. 1/2 финала, 6 мая
Ответный матч. 6 мая
Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:1 [первый поединок – 4:5]
Голы: Кейн, 90+4 – Дембеле, 3
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Дембеле, 3 мин.
ГОЛ! 1:1 Кейн, 90+4 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ПСЖ прошел Баварию и сыграет с Арсеналом в финале в ЛЧ
Желизко может вернуться в Украину