Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – ПСЖ – 1:1. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Видео голов
Лига Чемпионов
Бавария
06.05.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:5 1 : 1
ПСЖ Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 мая 2026, 00:42 | Обновлено 07 мая 2026, 01:04
3383
0

Бавария – ПСЖ – 1:1. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26

07 мая 2026, 00:42 | Обновлено 07 мая 2026, 01:04
3383
0
Бавария – ПСЖ – 1:1. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и ПСЖ.

Коллективы сыграли на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Встреча завершилась ничьей – 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный провел весь матч в запасе.

Парижане вышли в финал главного еврокубка по сумме двух матчей – в первой игре подопечные Луиса Энрике одолели команду Венсана Компани со счетом 5:4.

В поединке за трофей действуюшие обладатели Ушастого поборются с лондонским Арсеналом. Финал состоится 30 мая на Пушкаш Арене в Будапеште, Венгрия.

Лига чемпионов 2025/26. 1/2 финала, 6 мая

Ответный матч. 6 мая

Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:1 [первый поединок – 4:5]

Голы: Кейн, 90+4 – Дембеле, 3

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Дембеле, 3 мин.

ГОЛ! 1:1 Кейн, 90+4 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Альфонсо Дэвис.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Хвича Кварацхелия.
По теме:
Луис Энрике объяснил, как ПСЖ второй раз подряд вышел в финал ЛЧ
ФОТО. Жена Забарного отреагировала на выход мужа в финал ЛЧ
Кварацхелия вошел в историю Лиги чемпионов
Бавария ПСЖ Бавария - ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Усман Дембеле Гарри Кейн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(94)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это будет суперматч. Определена финальная пара Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 06 мая 2026, 23:59 31
Это будет суперматч. Определена финальная пара Лиги чемпионов 2025/26
Это будет суперматч. Определена финальная пара Лиги чемпионов 2025/26

ПСЖ прошел Баварию и сыграет с Арсеналом в финале в ЛЧ

Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Футбол | 06 мая 2026, 07:11 15
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги

Желизко может вернуться в Украину

ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК
Футбол | 06.05.2026, 23:41
ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК
ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 06.05.2026, 05:32
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Футбол | 06.05.2026, 08:11
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
06.05.2026, 14:05 33
Хоккей
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
05.05.2026, 06:02 7
Бокс
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 4
Футбол
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 22
Футбол
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 69
Футбол
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 14
Футбол
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 06:23 11
Снукер
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
05.05.2026, 00:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем