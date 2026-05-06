  4. ВИДЕО. Как Дембеле с передачи Хвичи забил в ворота Баварии уже на 3-й мин.
Лига чемпионов
06 мая 2026, 22:10 | Обновлено 06 мая 2026, 22:23
ВИДЕО. Как Дембеле с передачи Хвичи забил в ворота Баварии уже на 3-й мин.

Усман быстро открыл счет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов

06 мая 2026, 22:10 | Обновлено 06 мая 2026, 22:23
Getty Images/Global Images Ukraine

Обладатель Золотого мяча 2025 Усман Дембеле быстро открыл счет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26 между Баварией и ПСЖ.

Дембеле забил в ворота мюнхенской команды уже на 3-й минуте встречи. Ассист на Усмана отдал Хвича Кварацхелия, который получил огромное пространство на левом фланге и точно прострелил в штрафную.

Для Дембеле этот гол стал седьмым в текущем сезоне главного еврокубка. В частности, Усман в третий раз отличился в игре с Баварией – в первом поединке француз оформил дубль.

Первый матч между ПСЖ и Баварией на Парк Де Пренс завершился со счетом 5:4 в пользу подопечных Луиса Энрике.

Ответная игра стартовала 6 мая в 22:00 по Киеву на Альянц Арене в Мюнхене.

Комментарии 2
у нас нет сраной телеги
Мабуть Ноєру вже пора на пенсію. Або в МЛС
