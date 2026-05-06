ВИДЕО. Как Дембеле с передачи Хвичи забил в ворота Баварии уже на 3-й мин.
Усман быстро открыл счет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Обладатель Золотого мяча 2025 Усман Дембеле быстро открыл счет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26 между Баварией и ПСЖ.
Дембеле забил в ворота мюнхенской команды уже на 3-й минуте встречи. Ассист на Усмана отдал Хвича Кварацхелия, который получил огромное пространство на левом фланге и точно прострелил в штрафную.
Для Дембеле этот гол стал седьмым в текущем сезоне главного еврокубка. В частности, Усман в третий раз отличился в игре с Баварией – в первом поединке француз оформил дубль.
Первый матч между ПСЖ и Баварией на Парк Де Пренс завершился со счетом 5:4 в пользу подопечных Луиса Энрике.
Ответная игра стартовала 6 мая в 22:00 по Киеву на Альянц Арене в Мюнхене.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
