  4. Бавария – ПСЖ. Текстовая трансляция матча
06.05.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 4:5
06 мая 2026, 10:25 | Обновлено 06 мая 2026, 11:05
Бавария – ПСЖ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА

В среду, 6 мая в 22:00, футбольный мир снова замрёт. На арену выходит безумие, которое неделю назад подарили друг другу «Бавария» и ПСЖ. Тогда команды устроили настоящий футбольный ураган без тормозов и центра поля – девять мячей, камбэк, качели, эмоции через край и ощущение, будто это был не полуфинал Лиги чемпионов, а голливудский блокбастер.

ПСЖ выиграл дома 5:4, хотя по ходу встречи вел 5:2. Главный вопрос – сделали ли команды хоть какие-то выводы? Или нас снова ждёт футбол без правил, где оборона существует только на бумаге, а каждая атака пахнет голом? «Бавария» наверняка попытается сыграть агрессивнее и задавить ПСЖ с первых минут, но и парижане прекрасно понимают: один быстрый выпад может снова перевернуть всё с ног на голову.

Цена ошибки – финал Лиги чемпионов против «Арсенала». И совсем скоро мы узнаем имя второго финалиста.

Sport.ua проведёт текстовую трансляцию матча «Бавария» – ПСЖ, за которой можно следить на украинской версии сайта.

