  4. Кейн повторил достижение Баллака в составе Баварии в Бундеслиге
16 мая 2026, 17:37
Кейн повторил достижение Баллака в составе Баварии в Бундеслиге

Англичанин снова отличился голом из-за пределов штрафной

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн повторил клубный рекорд Бундеслиги по количеству голов в одном сезоне, забитых из-за пределов штрафной.

Гол в ворота Кельна в 34-м туре сезона 2025/26 стал для англичанина пятым подобным в текущей кампании.

5 голов Кейна с дальней дистанции стали повторением достижения Михаэля Баллака в сезоне 2005/06.

Игроки Баварии с наибольшим количеством забитых мячей из-за пределов штрафной в одном сезоне Бундеслиги

  • 5 – Михаэль Баллак (2005/06)
  • 5 – Гарри Кейн (2025/26)

Начиная с начала прошлого сезона, в активе Кейна стало 8 подобных голов в Бундеслиге, что явилось повторением достижения Майкла Олисе (также 8).

Сергей Турчак
