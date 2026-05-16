Кейн повторил достижение Баллака в составе Баварии в Бундеслиге
Англичанин снова отличился голом из-за пределов штрафной
Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн повторил клубный рекорд Бундеслиги по количеству голов в одном сезоне, забитых из-за пределов штрафной.
Гол в ворота Кельна в 34-м туре сезона 2025/26 стал для англичанина пятым подобным в текущей кампании.
5 голов Кейна с дальней дистанции стали повторением достижения Михаэля Баллака в сезоне 2005/06.
Игроки Баварии с наибольшим количеством забитых мячей из-за пределов штрафной в одном сезоне Бундеслиги
- 5 – Михаэль Баллак (2005/06)
- 5 – Гарри Кейн (2025/26)
Начиная с начала прошлого сезона, в активе Кейна стало 8 подобных голов в Бундеслиге, что явилось повторением достижения Майкла Олисе (также 8).
Most goals scored from outside the box for Bayern in a single Bundesliga season on record:— Squawka (@Squawka) May 16, 2026
◎ 5 - Michael Ballack (2005/06)
◉ 5 - Harry Kane (2025/26) 🆕
20 years later and Michael Ballack finally has some company. 😀 pic.twitter.com/5OaVCUnTp4
8 - Meiste Bundesliga-Tore von außerhalb des Strafraums seit Beginn der Vorsaison:— OptaFranz (@OptaFranz) May 16, 2026
🥇 Harry Kane - 8
🥇 Michael Olise - 8
🥉 Tom Bischof - 7
Zielwasser. @FCBayern #FCBKOE
