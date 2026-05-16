Кейн повторил достижение Баллака в составе Баварии в Бундеслиге

Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн повторил клубный рекорд Бундеслиги по количеству голов в одном сезоне, забитых из-за пределов штрафной.

Гол в ворота Кельна в 34-м туре сезона 2025/26 стал для англичанина пятым подобным в текущей кампании.

5 голов Кейна с дальней дистанции стали повторением достижения Михаэля Баллака в сезоне 2005/06.

Игроки Баварии с наибольшим количеством забитых мячей из-за пределов штрафной в одном сезоне Бундеслиги

Начиная с начала прошлого сезона, в активе Кейна стало 8 подобных голов в Бундеслиге, что явилось повторением достижения Майкла Олисе (также 8).

Most goals scored from outside the box for Bayern in a single Bundesliga season on record: ◎ 5 - Michael Ballack (2005/06) ◉ 5 - Harry Kane (2025/26) 🆕 20 years later and Michael Ballack finally has some company. 😀 pic.twitter.com/5OaVCUnTp4

8 - Meiste Bundesliga-Tore von außerhalb des Strafraums seit Beginn der Vorsaison:



🥇 Harry Kane - 8

🥇 Michael Olise - 8

🥉 Tom Bischof - 7



Zielwasser. @FCBayern #FCBKOE pic.twitter.com/1clt1iekUz