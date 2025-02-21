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  4. Украинцы в топ-5. Суперкомпьютер оценил шансы команд на победу в ЛЧ
Лига чемпионов
21 февраля 2025, 15:54 |
370
1

Украинцы в топ-5. Суперкомпьютер оценил шансы команд на победу в ЛЧ

Фаворитом соревнования считается «Ливерпуль»

21 февраля 2025, 15:54 |
370
1
Украинцы в топ-5. Суперкомпьютер оценил шансы команд на победу в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 21 февраля 2025 года, состоялась жеребьевка сетки плей-офф Лиги чемпионов 2024/25.

Сразу после жеребьевки суперкомпьютер Opta обновил шансы команд на победу в турнире.

Фаворитом соревнования остался английский «Ливерпуль» (17.2%), который в 1/8 финала встретится с «ПСЖ». Интересно, что после жребия шансы мерсисайдцев на триумф в ЛЧ упали на 3.0.

В топ-5 претендентов на «ушастый» кубок попали лондонский «Арсенал» (13.6%) и мадридский «Реал» (11.6%), цвета которых защищают украинцы Александр Зинченко и Андрей Лунин. «Бенфика» Анатолия Трубина имеет лишь 1.3% на победу в главном еврокубке.

Наиболее положительное изменение шанса на победу в Лиге чемпионов после жребия претерпела «Барселона» (+2.7%), которой в 1/8 финала выпала «Бенфика». Самая большая потеря – у «Арсенала» (-3.2%), следующим соперником которого стал ПСВ.

Шансы всех команд на победу в Лиге чемпионов:

* первая колонка – шансы до жеребьевки, вторая – после, третья – разница между первой и второй

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Ливерпуль Барселона Лилль Астон Вилла Брюгге Бенфика Боруссия Дортмунд Байер Интер Милан Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Александр Зинченко Андрей Лунин Фейеноорд ПСЖ ПСВ Лига чемпионов Анатолий Трубин статистические расклады Opta
Дмитрий Вус Источник: Opta
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Микола Унгурян
лавку шліфують, а не в ТОПах))))
Так, звісно що і Лунін топ-воротар і минулого року таки його заслуга була у виграші "вухатого",  і Зінченко тав на пристоному рівні, але якщо зараз Лунін ще має шанси проявити себе в ЛЧ, то Зінченко - лише статист
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