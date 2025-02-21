Украинцы в топ-5. Суперкомпьютер оценил шансы команд на победу в ЛЧ

В пятницу, 21 февраля 2025 года, состоялась жеребьевка сетки плей-офф Лиги чемпионов 2024/25.

Сразу после жеребьевки суперкомпьютер Opta обновил шансы команд на победу в турнире.

Фаворитом соревнования остался английский «Ливерпуль» (17.2%), который в 1/8 финала встретится с «ПСЖ». Интересно, что после жребия шансы мерсисайдцев на триумф в ЛЧ упали на 3.0.

В топ-5 претендентов на «ушастый» кубок попали лондонский «Арсенал» (13.6%) и мадридский «Реал» (11.6%), цвета которых защищают украинцы Александр Зинченко и Андрей Лунин. «Бенфика» Анатолия Трубина имеет лишь 1.3% на победу в главном еврокубке.

Наиболее положительное изменение шанса на победу в Лиге чемпионов после жребия претерпела «Барселона» (+2.7%), которой в 1/8 финала выпала «Бенфика». Самая большая потеря – у «Арсенала» (-3.2%), следующим соперником которого стал ПСВ.

Шансы всех команд на победу в Лиге чемпионов:

* первая колонка – шансы до жеребьевки, вторая – после, третья – разница между первой и второй