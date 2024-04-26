ЛНЗ Черкассы

В поединке 26-го тура украинской Премьер-Лиги в Черкассах местный «ЛНЗ» будет принимать лидера турнира донецкий «Шахтер». Матч первого круга соперников, который завершился со счетом 3:0 в пользу горняков, наверняка запомнился любителям футбола тем, что в нем первый и пока единственный раз действиями игроков руководил нынешний спортивный директор клуба Дарио Срна.

ЛНЗ

Дебютанты элитного дивизиона футболисты черкасского клуба, похоже, уже решили главную для себя задачу сезона остаться в Премьер-Лиги. Серия удачных весенних матчей, в которых они одержали несколько побед, а также сыграли вничью с «Динамо» и «Днепром-1», подняли «ЛНЗ» на невиданную для него высоту 7 место. Так что теперь можно уже спокойно готовиться к новому чемпионату.

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Так, в предыдущем туре подопечные Олега Дулуба в Александрии сумели победить местную одноименную команду со счетом 2:1. Причем «ЛНЗ» по ходу встречи проигрывал, но перед самым перерывом Владислав Наумец забил ответный гол. А победу гостям принес точный удар камерунского игрока Эйнела Суареша.

Обратим внимание на то, что, несмотря на довольно высокое место в турнирной таблице, у черкасского коллектива по-прежнему отрицательная разница забитых и пропущенных голов. Это говорит о том, что в обороне еще есть определенные проблемы. А ведь в предстоящем поединке с лидером чемпионата футболистам «ЛНЗ», скорее всего, придется много защищаться. В первом круге задняя линия не выдержала натиска «Шахтера» и команда проиграла 0:3. Посмотрим, насколько правильные выводы сделали тренеры и сами игроки.

Шахтер

Для горняков сейчас каждый матч очень важный в борьбе за чемпионство. Ведь конкуренты «Динамо» и «Кривбасс» совсем недалеко и каждое набранное или потерянное очко действительно на вес золота. Футболисты «Шахтера» это прекрасно понимают, поэтому в весенней части чемпионата у них только победы. Но стоит один раз оступиться и все может развернуться совсем в другую сторону.

У наставника донецкого клуба Марино Пушича сейчас достаточно широкий выбор исполнителей практически на каждую позицию. И в некоторых матчах их судьбу решали именно те игроки, которые выходили на замену для усиления. Так, к примеру, случилось в поединке предыдущего тура во Львове, где «Шахтер» выиграл у «Зари» 2:1. Оба мяча у победителей забили джокеры – Эгиналду и Даниил Сикан.

А еще в матче с «ЛНЗ» наверняка выйдет на поле Александр Зубков, который уже отбыл двухматчевую дисквалификацию за удаление в игре с полтавской «Ворсклой». Так что, каким бы ни был стартовый состав гостей, от них всегда можно ожидать усиление, особенно в концовке матче.

Статистика матчей

Матч первого круга «ЛНЗ» и «Шахтера», о котором уже упоминалось дважды, проходил на «Арене-Львов» сразу после отставки Патрика ван Леувена. И пока ему искали замену, команду на игру вывел экс-игрок горняков и сборной Хорватии, а ныне спортивный директор Дарио Срна. Номинальные хозяева поля тогда забили три безответных мяча в ворота гостей – отличились Келси (дважды) и Сикан. Других встреч на уровне Премьер-Лиги у соперников не было.

Ориентировочные составы:

«ЛНЗ»: Кучеренко, Насонов, Муравский, Салиху, Стасюк, Рыбалка, Яшари, Тилль, Наумец, Пасич, Хобленко

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Кевин, Судаков, Зубков, Сикан

Прогноз на противостояние:

Предположим, что матч пройдет с преимуществом «Шахтера» и завершится его победой со счетом 3:1.

27 апреля, суббота