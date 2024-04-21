Две грубые ошибки. ЛНЗ в гостях победил Александрию

В воскресенье, 21 апреля, ФК «Александрия» и черкасский ЛНЗ встретились в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу. Перед этой встречей команды турнирной таблице разделяли четыре зачетных балла. Черкасский клуб с 29 очками занимал девятое место, команда с Кировоградщины – шла двенадцатой с 25 очками.

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань был вынужден решать проблему отсутствия двух ведущих исполнителей: центральный защитник Логинов и атакующий полузащитник Шулянский получили травмы в предыдущем матче. В центре защиты вышел номинальный опорный полузащитник Белошевский, место на левом фланге атаки занял Беляев. ЛНЗ вышел на матч фактически в оптимальном составе. По сравнению с поединком против Вереса Олег Дулуб произвел одно изменения: в центре поля Бойко играл вместо Бара.

Интересно, что опорный полузащитник «Александрии» Калюжный первые пять стартовых туров чемпионата провел в составе команды Ротаня, а затем его отдали в аренду в ЛНЗ. После завершения первой части сезона тренерский штаб «Александрии» вернул Калюжного, хотя наставник ЛНЗ Олег Дулуб очень хотел покинуть хавбека в составе своей команды.

ФК Александрия

В первом тайме хозяева были активнее и, откровенно говоря, лучше гостей. «Александрия» с первых минут завладела преимуществом. Большую часть игрового времени команды провели в половине ЛНЗ. Команда Ротаня в атаке действовала быстро и разнообразно. Уже на 16-й минуте александрийцы смогли выйти вперед. После навеса с угловой отметки игрок ЛНЗ выбил мяч. На подборе сыграл Калюжный, который хотел пробить из-за пределов штрафной, но сделал это неуклюже. Получился такой себе навес, в штрафной площадке Кампос пытался пробить через себя, но мяч попал в защитника. Затем футбольный снаряд отлетел к Копыне, который примерно с 14 метров взлета нанес удар – мяч полетел в угол ворот. Кучеренко прыгнул за ним, но спасти команду не смог – мяч влетел под стойку ворот.

В дальнейшем хозяева продолжали атаковать. Они нанесли немало ударов и втрое превзошли гостей в этом компоненте: 9 против 3 (5 против 2 в створ ворот). Однако удары не были опасны, Кучеренко спокойно справлялся с ними. Кроме того, команда Ротаня классно прессинговала и фактически не позволила гостям ничего создать в атаке. Но на первой компенсированной к основному времени минуте Кампос вблизи центра поля из-за технического брака потерял мяч на ровном месте. Футбольный снаряд отскочил к Хобленко, тот отпасовал на ход Наумцу, который ворвался штрафную площадку и точно пробил в дальний угол ворот.

Второй тайм начался… с ошибки Кампоса. Легионер снова потерял мяч в центре поля, но к счастью для «Александрии» Белошевский в подкате помешал гостям провести опасную атаку. Хозяева как и в первом тайме владели преимуществом, но оно было уже не столь ощутимым. Гости пытались отвечать своими атаками на давление подопечных Ротаня.

На 59-й минуте Копина с правого фланга вошел в штрафную площадку и от лицевой линии сбросил мяч под удар Михайленко. Тот пробил с 11 метров, но в ворота не попал. Через пять минут Кучеренко вытащил мяч из-под перекладины после удара в исполнении Калитвинцева из пределов штрафной. Классной скидкой пяткой отметился Кулаков. Почти сразу Ковалец с разворота пробил с близкого расстояния, но с острого угла — мяч попал в крестовину.

ФК Александрия

На 67-й минуте ЛНЗ провел классную атаку, несколькими передачами партнеры вывели на ударную позицию Пасича, но мяч после его выстрела пролетел рядом с дальней стойкой ворот. На 76-й минуте Рыбалко сыграл на перехвате в районе центральной линии поля, классно обыграл соперника и разогнал атаку ЛНЗ. В завершающей стадии Эйнел нанес удар с линии штрафной – Шевченко в прыжке отразил мяч.

Через шесть минут произошел решающий момент в матче. Безерра отдал пас назад примерно с середины своей половины поля. Передача получилась ужасной. Мяч перелетел защитников, а до голкипера не долетел. Эйнел завладел футбольным снарядом, приблизился к воротам и пробил в угол ворот. Шевченко пытался дотянуться до мяча, но не смог.

«Александрия» потерпела поражение в своем 340-м матче в УПЛ. Она не может победить уже пять матчей подряд. Этот проигрыш может существенно усложнить жизнь команде Ротаня. До опасной зоны турнирной таблицы – всего пять очков, при этом команды, идущие ниже «Александрии», имеют матчи в запасе. ЛНЗ продолжает на выезде играть лучше, чем дома. Черкасская команда в этом сезоне УПЛ на своем поле набрала меньше очков (12), чем в гостях (20). После этой победы подопечные Дулуба вышли на седьмое место в чемпионате.

Украинская Премьер-лига. 25 тур.

«Александрия» – ЛНЗ – 1:2

Голы: Копина (16) – Наумец (45+1), Эйнел (82).

Предупреждения: Муравский (12), Хобленко (38).

«Александрия»: Шевченко – Белошевский (Скорко, 66), Мартынюк, Кампос, Копына – Калюжный (Костышин, 87), Ковалец (Шостак, 80), Калитвинцев, Беляев (Безерра, 66), Михайленко – Кулаков (Погорелый, 80).

ЛНЗ: Кучеренко – Норенков (Насонов, 12), Муравский, Салиху, Стасюк – Бойко (Рыбалка, 69), Яшари, Тилль (Бар, 46) – Наумец (Эйнел, 57), Пасич – Хобленко (Молло, 46).

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).

Стадион: «Ника» (Александрия).

Наши оценки:

Замены «Александрия»: Скорко - 5.0, Безерра - 4.5, Шостак, Погорелый, Костышин - усі б/о.

Замены ЛНЗ: Насонов - 6.0, Рыбалка - 6.5, Бар - 6.0, Эйнел - 7.0, Молло - 6.0.

АЛЕКСАНДРИЯ - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА