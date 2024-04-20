Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Александрия
21.04.2024 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 23:52 |
38
0

Александрия – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги

20 апреля 2024, 23:52 |
38
0
Александрия – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В воскресенье, 21 апреля, ФК «Александрия» и черкасский ЛНЗ встретятся в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу. Команды сыграют на КСК «Ника» в городе Александрия (Кировоградская область). Начало поединка запланировано на 15.30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице ЛНЗ и «Александрию» разделяют четыре зачетных балла. Черкасский клуб с 29 очками занимает девятое место, команда из Кировоградщины – двенадцатая с 25 очками.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – ЛНЗ, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ворскла – Колос – 0:2. Видео голов и обзор матча
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
ВЕРНИДУБ: «Мы до сих пор не прекращаем борьбу за самые высокие награды»
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Александрия - ЛНЗ текстовая трансляция
Олександр Брусенцов
Олександр Брусенцов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал прервал трехматчевую серию без побед. Зинченко остался в запасе
Футбол | 20 апреля 2024, 23:29 2
Арсенал прервал трехматчевую серию без побед. Зинченко остался в запасе
Арсенал прервал трехматчевую серию без побед. Зинченко остался в запасе

Лондонский клуб обыграл «Вулверхэмптон»

Костюк – среди топов. Стали известны все участницы 1/2 финала в Штутгарте
Теннис | 19 апреля 2024, 23:48 2
Костюк – среди топов. Стали известны все участницы 1/2 финала в Штутгарте
Костюк – среди топов. Стали известны все участницы 1/2 финала в Штутгарте

Украинка вошла в четвертку сильнейших на самом престижном турнире категории WTA 500

Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Футбол | 20.04.2024, 06:30
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой
Хоккей | 20.04.2024, 16:13
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Футбол | 20.04.2024, 00:43
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
19.04.2024, 13:00 24
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
19.04.2024, 20:58 102
Футбол
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
19.04.2024, 16:11 1
Бокс
Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри
Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри
19.04.2024, 15:36
Бокс
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
19.04.2024, 17:02 1
Футбол
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
19.04.2024, 10:17 1
Футбол
Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте
Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте
19.04.2024, 00:45 56
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем