В воскресенье, 21 апреля, ФК «Александрия» и черкасский ЛНЗ встретятся в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу. Команды сыграют на КСК «Ника» в городе Александрия (Кировоградская область). Начало поединка запланировано на 15.30.

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В турнирной таблице ЛНЗ и «Александрию» разделяют четыре зачетных балла. Черкасский клуб с 29 очками занимает девятое место, команда из Кировоградщины – двенадцатая с 25 очками.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – ЛНЗ, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.