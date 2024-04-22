ДУЛУБ: « У нас меняется атмосфера в раздевалке. И это позитивный момент»

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал победу над «Александрией» (2:1) в 25-м туре УПЛ.

– Такие поединки – это всегда матчи за 6 очков. Дерби так называемое. Они не бывают легкими. Мы очень довольны тем, что выиграли этот матч. Мы хотели добиться того, чтобы начать контролировать среднюю зону. Там, где мы проигрывали в начале игры, откуда были моменты у наших ворот. Думаю, нам удалось это сделать.

Мы очень хорошо проанализировали «Александрию». У них очень много передач поперек и обратно. Настраивали наших игроков ждать эти моменты. Хорошо, что это сработало. Любая победа оказывает очень положительное влияние на атмосферу в раздевалке. Для нас это сейчас прежде всего. Потому что мы строим новую команду, и нам нужна хорошая и здоровая атмосфера в раздевалке.

Была ли встреча с президентом команды Андреем Полтавцом? Нет, не было, потому что наше руководство всегда соблюдает такое правило, что если хочешь поговорить, то это нужно делать без эмоций. Президент всегда присутствует на каждой игре. Очень доволен тем, что руководство нас поддерживает.

Нужно понимать, что у нас совершенно новая команда во втором круге чемпионата. Я очень благодарен игрокам, потому что я сказал, что нам нужен первый минимальный рубеж – 32 очка. Я это говорил, кажется, еще в марте.

Это было очень тяжело. Помню наши первые игры, которые мы выиграли – матч с «Полесьем», затем с «Вересом», и теперь с «Александрией». Очки не даются нам очень легко. Но отмечу снова: у нас шаг за шагом меняется атмосфера в раздевалке. Это для меня самый позитивный момент сейчас».