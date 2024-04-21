В воскресенье, 21 апреля, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и черкасский ЛНЗ. Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 15:30.

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Александрия

Почему-то «Александрия» под руководством Ротаня мне кажется похожей на молодежную сборную Украины под руководством того же Руслана Петровича. Сначала наша молодежка была откровенно никакая, периодически позорящаяся в матчах с аутсайдерами, но все же доверие к тренеру взяло свое – Ротань построил команду, которая в итоге отправится на Олимпийские игры.

Что-то похоже происходит и с «Александрией» – если в прошлом году Ротань сделал, казалось бы. невозможно и потерял путевку в еврокубки, имея огромный очковый гандикап перед «Ворсклой, то в этом сезоне ситуация выглядит вроде бы лучше. Конечно, ни о каких еврокубках речь не идет, но игра команды местами выглядит довольно симпатичной.

Например, в игре с «Оболонью» команда доминировала, выглядела довольно неплохо, 19 раз пробив по воротам. Но выиграть все же не сумела, потеряв победу на последних добавленных минутах. Так же и в матче предыдущего тура против «Динамо» – хоть и играли в большинстве, однако не сумели свести матч даже к ничьей.

На игре будут присутствовать болельщики, все средства от реализуемых билетов клуб перечислит на нужды ВСУ.

ЛНЗ

Команде из Черкасс некоторое время угрожал вылет, но, похоже, такие проблемы уже позади. На текущий момент ЛНП опережает в таблице ту же «Александрию», не самые плохие команды «Колос» и «Заря», а также ряд аутсайдеров, находясь на девятом месте.

Весной черкасская команда уже может похвастаться набранными очками из «Динамо», а также победой в последнем туре над «Вересом». Эта победа позволила прервать длительную безвыигрышную серию (пять матчей).

За игру с «Вересом» ЛНЗ (как и ровенская команда) был оштрафован на 35 тысяч гривен за нарушение игроками протокола безопасности во время воздушной тревоги.

Уже тренируются в общей группе Ковалев, Каплиенко и Молло, вполне возможно, что кого-то из них мы увидим в воскресенье на «Нике» в основном составе.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли только один матч – игру первого круга, в которой голов так и не было забито.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Шевченко - Копына, Кравченко, Логинов, Мартынюк - Калюжный - Калитвинцев, Шостак, Ковалец, Шулянский - Кулаков

ЛНЗ: Кучеренко - Стасюк, Ковалев, Муравский, Салиху, Норенков — Бар, Рыбалка, Яшари, Наумец — Хобленко

Прогноз на противостояние

Хочется, конечно, поставить на такую, казалось бы, очевидную ничью 1:1, но все же спрогнозируем тяжелую победу хозяев

21 апреля, воскресенье