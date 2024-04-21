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Чемпионат Украины
Александрия
21.04.2024 15:30 – FT 1 : 2
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 18:43 | Обновлено 21 апреля 2024, 18:49
83
0

Александрия – ЛНЗ – 1:2. Неудачная серия Ротаня. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 25-го тура УПЛ

21 апреля 2024, 18:43 | Обновлено 21 апреля 2024, 18:49
83
0
Александрия – ЛНЗ – 1:2. Неудачная серия Ротаня. Видео голов и обзор матча
УПЛ

21 апреля в матче 25-го тура УПЛ «Александрия» дома проиграла черкасскому ЛНЗ со счетом 1:2.

На быстрый гол хозяев поля гости сумели ответить двумя, одержав волевую победу над командой Руслана Ротаня.

Александрия в последних 5 матчах УПЛ набрала всего 2 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур. 21 апреля

Александрия – ЛНЗ Черкассы – 1:2

Голы: Юрий Копына, 16 – Владислав Наумец, 45+1, Эйнел Соареш, 82.

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Эйнел Соареш (ЛНЗ Черкассы).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Наумец (ЛНЗ Черкассы).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Копына (Александрия).
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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Александрия - ЛНЗ видео голов и обзор Юрий Копына Владислав Наумец Эйнел Соареш Руслан Ротань
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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