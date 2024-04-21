21.04.2024 15:30 – FT 1 : 2
Украина. Премьер лига21 апреля 2024, 18:43 | Обновлено 21 апреля 2024, 18:49
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Александрия – ЛНЗ – 1:2. Неудачная серия Ротаня. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 25-го тура УПЛ
21 апреля 2024, 18:43 | Обновлено 21 апреля 2024, 18:49
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21 апреля в матче 25-го тура УПЛ «Александрия» дома проиграла черкасскому ЛНЗ со счетом 1:2.
На быстрый гол хозяев поля гости сумели ответить двумя, одержав волевую победу над командой Руслана Ротаня.
Александрия в последних 5 матчах УПЛ набрала всего 2 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.
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Украинская Премьер-лига. 25-й тур. 21 апреля
Александрия – ЛНЗ Черкассы – 1:2
Голы: Юрий Копына, 16 – Владислав Наумец, 45+1, Эйнел Соареш, 82.
Видео голов и обзор матча
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Эйнел Соареш (ЛНЗ Черкассы).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Наумец (ЛНЗ Черкассы).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Копына (Александрия).
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