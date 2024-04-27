Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ

В субботу, 27 апреля, ЛНЗ и «Шахтер» встретились в поединке 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч начался с неприятностей для игрока «Шахтера» Бондаренко. Артем на ровном месте получил травму голеностопа, в тот момент даже мяча рядом с ним не было. Возможно, сказалось какое-то предыдущее повреждение. После оказания медицинской помощи Бондаренко вернулся на газон, но через минуту остановился и снова схватился за ногу. Артем покинул поле на носилках и в слезах.

Подопечные Олега Дулуба прогнозируемо в защите встречали соперника в низком блоке. Прессинг в исполнении хозяев на своей половине поля был активным и продуктивным. Игрокам «Шахтера» было тяжело преодолевать оборону ЛНЗ. Лишь Педриньо и Кевин на левом фланге создавали хоть какую-то остроту за счет своей скорости. Легионеры «Шахтера» несколько раз входили в штрафную и простреливали вдоль ворот, но защитники ЛНЗ играли надежно.

Первый опасный момент у ворот ЛНЗ возник на 32-й минуте. Защитники команды Дулуба неудачно сыграли во время дальней передачи с половины поля «Шахтера». Зубков получил мяч на правом краю штрафной площадки, отпасовал в центр на Сикана. Нападающий пробил по воротам, но сделал это слишком слабо – Кучеренко спокойно забрал мяч в руки.

ФК Шахтер

На 40-й минуте «Шахтер» открыл счет. Конопля с правого фланга прострелил в штрафную площадку, но там никто не смог ни принять, ни выбить мяч. Кевин с другой стороны штрафной навесил примерно на линию вратарской площадки, Сикан головой переправил мяч в ворота. Это девятый гол нападающего в нынешнем чемпионате. Даниил отметился результативным ударом в четвертом матче подряд.

Хозяева поля в течение первого тайма атаковали редко. Запомнились только два момента с участием Эйнела и Наумца. На 20-й минуте легионер подхватил мяч в штрафной площадке ЛНЗ, протянул его до чужой штрафной и отпасовал на Наумца. Тот пробил по воротам – гораздо выше перекладины пролетел мяч. На 38-й Эйнел нанес удар примерно с 20-25 метров, мяч попал в Матвиенко и отскочил к Наумцу. Он пробил примерно с линии штрафной – мимо ворот.

С первых минут второго тайма хозяева поля активизировались. Они пытались оказывать давление в защиту гостей. На 50-й минуте мяч едва не влетел в ворота «Шахтера». Рыбалка выполнил штрафной удар с правого фланга. После его навеса мяч от Педриньо срикошетил в сторону ворот и попал в штангу. Через десять минут команду Пушича спас от пропущенного гола Ризнык. Наумец по флангу протащил мяч к правой линии штрафной площадки и отпасовал в центр на Яшари. Легионер из Косово нанес удар – голкипер дотянулся до мяча и отбил его в левом нижнем углу. Еще один момент у хозяев был на 70-й минуте. Хобленко в штрафной от лицевой линии отдал пас на Бойко, тот пробил - Потрошитель совершил сейв.

ЛНЗ

Несмотря на атаки ЛНЗ, забить гол смогли гости. Кучеренко отдал пас на Рыбалку, который был недалеко от линии штрафной. Марлон запрессинговал Сергея, забрал мяч, вышел по центру к воротам и отпасовал направо на Судакова. Георгий без проблем попал в пустые ворота.

Последние двадцать минут матча прошли с преимуществом «горняков». Логичным итогом этого стал третий гол. Эгиналду с левого фланга сместился в центр, обыгрался в пас с Траоре и пробил примерно с линии штрафной – мяч влетел точно в угол ворот.

Подопечные Марино Пушича выиграли 12-й матч подряд. В последний раз команда теряла очки 24 ноября – ничья с «Полесьем». ЛНЗ прервал свою беспроигрышную серию из трех поединков.

Украинская Премьер-лига. 26 тур.

ЛНЗ – «Шахтер» – 0:3

Голы: Сикан (40), Судаков (63), Егиналду (90+2).

Предупреждения: Яшари (24), Эйнел (73) – Сикан (45+3).

ЛНЗ: Кучеренко – Муравский, Салиху, Стасюк, Г.Пасич (Олейник, 86) – Яшари, Бар (Бойко, 62), Рыбалка, Эйнел, Наумец (Насонов, 72) – Молло (Хобленко, 46).

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо, Бондарь, Матвиенко, Конопля – Степаненко, Судаков, Зубков (Эгиналду, 66), Бондаренко (Марлон, 9), Кевин (Швед, 88) – Сикан (Траоре, 66).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Черкассы-Арена» (Черкассы).

Наши оценки:

Замены ЛНЗ: Хобленко - 5.5, Бойко - 5.5, Насонов - 5.0, Олейник - б/о.

Замены «Шахтер»: Егиналду - 7.0, Траоре - 6.5, Марлон - 6.5, Швед - б/о.

ЛНЗ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА