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27.04.2024 15:30 – FT 0 : 3
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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 17:25 | Обновлено 27 апреля 2024, 18:18
3040
79

Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ

Подопечные Пушича на классе обыграли команду Дулуба, которая играла довольно хорошо

27 апреля 2024, 17:25 | Обновлено 27 апреля 2024, 18:18
3040
79
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
ЛНЗ

В субботу, 27 апреля, ЛНЗ и «Шахтер» встретились в поединке 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч начался с неприятностей для игрока «Шахтера» Бондаренко. Артем на ровном месте получил травму голеностопа, в тот момент даже мяча рядом с ним не было. Возможно, сказалось какое-то предыдущее повреждение. После оказания медицинской помощи Бондаренко вернулся на газон, но через минуту остановился и снова схватился за ногу. Артем покинул поле на носилках и в слезах.

Подопечные Олега Дулуба прогнозируемо в защите встречали соперника в низком блоке. Прессинг в исполнении хозяев на своей половине поля был активным и продуктивным. Игрокам «Шахтера» было тяжело преодолевать оборону ЛНЗ. Лишь Педриньо и Кевин на левом фланге создавали хоть какую-то остроту за счет своей скорости. Легионеры «Шахтера» несколько раз входили в штрафную и простреливали вдоль ворот, но защитники ЛНЗ играли надежно.

Первый опасный момент у ворот ЛНЗ возник на 32-й минуте. Защитники команды Дулуба неудачно сыграли во время дальней передачи с половины поля «Шахтера». Зубков получил мяч на правом краю штрафной площадки, отпасовал в центр на Сикана. Нападающий пробил по воротам, но сделал это слишком слабо – Кучеренко спокойно забрал мяч в руки.

ФК Шахтер

На 40-й минуте «Шахтер» открыл счет. Конопля с правого фланга прострелил в штрафную площадку, но там никто не смог ни принять, ни выбить мяч. Кевин с другой стороны штрафной навесил примерно на линию вратарской площадки, Сикан головой переправил мяч в ворота. Это девятый гол нападающего в нынешнем чемпионате. Даниил отметился результативным ударом в четвертом матче подряд.

Хозяева поля в течение первого тайма атаковали редко. Запомнились только два момента с участием Эйнела и Наумца. На 20-й минуте легионер подхватил мяч в штрафной площадке ЛНЗ, протянул его до чужой штрафной и отпасовал на Наумца. Тот пробил по воротам – гораздо выше перекладины пролетел мяч. На 38-й Эйнел нанес удар примерно с 20-25 метров, мяч попал в Матвиенко и отскочил к Наумцу. Он пробил примерно с линии штрафной – мимо ворот.

С первых минут второго тайма хозяева поля активизировались. Они пытались оказывать давление в защиту гостей. На 50-й минуте мяч едва не влетел в ворота «Шахтера». Рыбалка выполнил штрафной удар с правого фланга. После его навеса мяч от Педриньо срикошетил в сторону ворот и попал в штангу. Через десять минут команду Пушича спас от пропущенного гола Ризнык. Наумец по флангу протащил мяч к правой линии штрафной площадки и отпасовал в центр на Яшари. Легионер из Косово нанес удар – голкипер дотянулся до мяча и отбил его в левом нижнем углу. Еще один момент у хозяев был на 70-й минуте. Хобленко в штрафной от лицевой линии отдал пас на Бойко, тот пробил - Потрошитель совершил сейв.

ЛНЗ

Несмотря на атаки ЛНЗ, забить гол смогли гости. Кучеренко отдал пас на Рыбалку, который был недалеко от линии штрафной. Марлон запрессинговал Сергея, забрал мяч, вышел по центру к воротам и отпасовал направо на Судакова. Георгий без проблем попал в пустые ворота.

Последние двадцать минут матча прошли с преимуществом «горняков». Логичным итогом этого стал третий гол. Эгиналду с левого фланга сместился в центр, обыгрался в пас с Траоре и пробил примерно с линии штрафной – мяч влетел точно в угол ворот.

Подопечные Марино Пушича выиграли 12-й матч подряд. В последний раз команда теряла очки 24 ноября – ничья с «Полесьем». ЛНЗ прервал свою беспроигрышную серию из трех поединков.

Украинская Премьер-лига. 26 тур.

ЛНЗ – «Шахтер» – 0:3

Голы: Сикан (40), Судаков (63), Егиналду (90+2).

Предупреждения: Яшари (24), Эйнел (73) – Сикан (45+3).

ЛНЗ: Кучеренко – Муравский, Салиху, Стасюк, Г.Пасич (Олейник, 86) – Яшари, Бар (Бойко, 62), Рыбалка, Эйнел, Наумец (Насонов, 72) – Молло (Хобленко, 46).

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо, Бондарь, Матвиенко, Конопля – Степаненко, Судаков, Зубков (Эгиналду, 66), Бондаренко (Марлон, 9), Кевин (Швед, 88) – Сикан (Траоре, 66).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Черкассы-Арена» (Черкассы).

Наши оценки:

Замены ЛНЗ: Хобленко - 5.5, Бойко - 5.5, Насонов - 5.0, Олейник - б/о.

Замены «Шахтер»: Егиналду - 7.0, Траоре - 6.5, Марлон - 6.5, Швед - б/о.

ЛНЗ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Олександр Брусенцов
Олександр Брусенцов Sport.ua
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Комментарии 79
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FunnyCat_____
Пацаны, не пишите пожалуйста Ак 228 в личку, во первых он вас всех забанил, а во вторых спорт юа еще не разработало такую функцию 
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+4
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Boodya
Мені цікаво чи буде тут так оперативно новина про Зубкова, як була з Олександрією?
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+3
Показать Скрыть 7 ответов
PUMA
Ладно ждём технарь 3-0, и прыжки кротят на бутылке! 
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
почему играл Зубков, если он дисквалифицирован на два матча?
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+3
Chort
МНЕ НЕ ОЧЕНЬ НРАВИТЬСЯ ЧТО НА ЭТОМ САЙТЕ СЛОВО ПОПУСКИ ОТНОСИТСЯ К НАШЕЙ ДИНАМО-БОТО -БАНДЕ. ПРОШУ НЕ ОБИЖАЙТЕ МЕНЯ И МОИХ КОРЕШЕЙ. ЭТО ТУТ МЫ ТАКИЕ ГРОЗНЫЕ. А ТАК МЫ РАНИМЫЕ И ЛЮБИМ БОЛЬШИЕ ПИСЮНЫ В СВОЁ РАЗОРВАННОЕ ОЧКО И КЕФИР НА ЛИЦО

 
   
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+2
Лига конференций без динамо
Чемпион и лидер УПЛ на изи выиграл  у завода. Работники завода только могут опускать дырявых опзжшников. работники пивзавода и семян не дадут соврать 
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+2
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FunnyCat_____
давайте разберемся
по Волошину, после его КК была доигровка осеннего матча, а на тот момент у него не было никаких карт, поэтому он спокойно мог принять участие в доигровке
-----
если я правильно понимаю, то такая же ситуация и с Зубковым -  один из матчей с Зарей был перенесен с осеннего периода, а значит КК после Полтавы не могла на него распространяться, а вот на второй( который был по календарю) уже могла
получается один матч Заря и как раз ЛНЗ, или я не прав?
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+1
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AK.228
Ну поставив «ігнор» ну знову пише якась « Прихована Ху йня»…. Блять, ви хворі, покидьки!?🤪
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+1
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PUMA
Федя с 3 акаунтов подряд, поздравил шахтёр
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+1
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Boodya
І всі 3 з одного компа😂😂
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+1
OtsoCity
Дуже добре, Шахтар ви найкращі 
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+1
FunnyCat_____
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) дискваліфікував півзахисника Шахтаря Олександра Зубкова на два матчі Української Прем'єр-ліги.Про це повідомляє пресслужба організації.Зубков отримав  в матчі 24 туру УПЛ проти Ворскли за удар ногою по голові голкіпера Павла Ісенка.Гравець пропустить матчі чемпіонату України проти луганської Зорі та черкаського ЛНЗ. У сезоні-2023/24 на його рахунку 5 голів та 8 асистів у 21 грі УПЛ.
шахтер подал апелляцию, или в УПЛ есть еще одно ЛНЗ?
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0
Frank Pider
Пумочка, сегодня ты моя.
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0
Frank Pider
Наш Шахтер всегда будет первым!!!
Ответить
0
FunnyCat_____
если федю убрать с сайта, кто будет шахтер с победами поздравлять?
Александр Киев, Ак 228 и Отсосити -  один и тот же "  человек "
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Pavel_i_CO
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) дискваліфікував півзахисника Шахтаря Олександра Зубкова на два матчі Української Прем'єр-ліги.Про це повідомляє пресслужба організації.Зубков отримав  в матчі 24 туру УПЛ проти Ворскли за удар ногою по голові голкіпера Павла Ісенка.Гравець пропустить матчі чемпіонату України проти луганської Зорі та черкаського ЛНЗ. У сезоні-2023/24 на його рахунку 5 голів та 8 асистів у 21 грі УПЛ.
3-0 повинні перетворитися на 0-3
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0
Показать Скрыть 5 ответов
OtsoCity
Хто виграє УПЛ 2023/24? Думка букмекерів
Шахтар Донецьк – 1.05
Динамо Київ – 8.00
Кривбас – 500.0
Дніпро-1 – 500.0
Хвойди суркисів, який гарний дуже коефіцієнт на лайно суркисів (динамо), ви вже поставили свої всі гроши на своє лайно, чи всралися як завжди та злякалися?
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-1
OtsoCity
Хвойди суркисів, як справи?
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-1
New Zealander
Красені! Вітаємо Шахтар з черговим чемпіонством!
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-1
Показать Скрыть 6 ответов
AK.228
Молодці👏👏
Досить спокійно виграли !! Наумець - теж молодець 😁
Бондаренко - здоровʼя , важливий гравець для Шахтаря!!
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-1
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