Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Подопечные Пушича на классе обыграли команду Дулуба, которая играла довольно хорошо
В субботу, 27 апреля, ЛНЗ и «Шахтер» встретились в поединке 26-го тура Украинской Премьер-лиги.
Матч начался с неприятностей для игрока «Шахтера» Бондаренко. Артем на ровном месте получил травму голеностопа, в тот момент даже мяча рядом с ним не было. Возможно, сказалось какое-то предыдущее повреждение. После оказания медицинской помощи Бондаренко вернулся на газон, но через минуту остановился и снова схватился за ногу. Артем покинул поле на носилках и в слезах.
Подопечные Олега Дулуба прогнозируемо в защите встречали соперника в низком блоке. Прессинг в исполнении хозяев на своей половине поля был активным и продуктивным. Игрокам «Шахтера» было тяжело преодолевать оборону ЛНЗ. Лишь Педриньо и Кевин на левом фланге создавали хоть какую-то остроту за счет своей скорости. Легионеры «Шахтера» несколько раз входили в штрафную и простреливали вдоль ворот, но защитники ЛНЗ играли надежно.
Первый опасный момент у ворот ЛНЗ возник на 32-й минуте. Защитники команды Дулуба неудачно сыграли во время дальней передачи с половины поля «Шахтера». Зубков получил мяч на правом краю штрафной площадки, отпасовал в центр на Сикана. Нападающий пробил по воротам, но сделал это слишком слабо – Кучеренко спокойно забрал мяч в руки.
На 40-й минуте «Шахтер» открыл счет. Конопля с правого фланга прострелил в штрафную площадку, но там никто не смог ни принять, ни выбить мяч. Кевин с другой стороны штрафной навесил примерно на линию вратарской площадки, Сикан головой переправил мяч в ворота. Это девятый гол нападающего в нынешнем чемпионате. Даниил отметился результативным ударом в четвертом матче подряд.
Хозяева поля в течение первого тайма атаковали редко. Запомнились только два момента с участием Эйнела и Наумца. На 20-й минуте легионер подхватил мяч в штрафной площадке ЛНЗ, протянул его до чужой штрафной и отпасовал на Наумца. Тот пробил по воротам – гораздо выше перекладины пролетел мяч. На 38-й Эйнел нанес удар примерно с 20-25 метров, мяч попал в Матвиенко и отскочил к Наумцу. Он пробил примерно с линии штрафной – мимо ворот.
С первых минут второго тайма хозяева поля активизировались. Они пытались оказывать давление в защиту гостей. На 50-й минуте мяч едва не влетел в ворота «Шахтера». Рыбалка выполнил штрафной удар с правого фланга. После его навеса мяч от Педриньо срикошетил в сторону ворот и попал в штангу. Через десять минут команду Пушича спас от пропущенного гола Ризнык. Наумец по флангу протащил мяч к правой линии штрафной площадки и отпасовал в центр на Яшари. Легионер из Косово нанес удар – голкипер дотянулся до мяча и отбил его в левом нижнем углу. Еще один момент у хозяев был на 70-й минуте. Хобленко в штрафной от лицевой линии отдал пас на Бойко, тот пробил - Потрошитель совершил сейв.
Несмотря на атаки ЛНЗ, забить гол смогли гости. Кучеренко отдал пас на Рыбалку, который был недалеко от линии штрафной. Марлон запрессинговал Сергея, забрал мяч, вышел по центру к воротам и отпасовал направо на Судакова. Георгий без проблем попал в пустые ворота.
Последние двадцать минут матча прошли с преимуществом «горняков». Логичным итогом этого стал третий гол. Эгиналду с левого фланга сместился в центр, обыгрался в пас с Траоре и пробил примерно с линии штрафной – мяч влетел точно в угол ворот.
Подопечные Марино Пушича выиграли 12-й матч подряд. В последний раз команда теряла очки 24 ноября – ничья с «Полесьем». ЛНЗ прервал свою беспроигрышную серию из трех поединков.
Украинская Премьер-лига. 26 тур.
ЛНЗ – «Шахтер» – 0:3
Голы: Сикан (40), Судаков (63), Егиналду (90+2).
Предупреждения: Яшари (24), Эйнел (73) – Сикан (45+3).
ЛНЗ: Кучеренко – Муравский, Салиху, Стасюк, Г.Пасич (Олейник, 86) – Яшари, Бар (Бойко, 62), Рыбалка, Эйнел, Наумец (Насонов, 72) – Молло (Хобленко, 46).
«Шахтер»: Ризнык – Педриньо, Бондарь, Матвиенко, Конопля – Степаненко, Судаков, Зубков (Эгиналду, 66), Бондаренко (Марлон, 9), Кевин (Швед, 88) – Сикан (Траоре, 66).
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).
Стадион: «Черкассы-Арена» (Черкассы).
Наши оценки:
Замены ЛНЗ: Хобленко - 5.5, Бойко - 5.5, Насонов - 5.0, Олейник - б/о.
Замены «Шахтер»: Егиналду - 7.0, Траоре - 6.5, Марлон - 6.5, Швед - б/о.
ЛНЗ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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если я правильно понимаю, то такая же ситуация и с Зубковым - один из матчей с Зарей был перенесен с осеннего периода, а значит КК после Полтавы не могла на него распространяться, а вот на второй( который был по календарю) уже могла
получается один матч Заря и как раз ЛНЗ, или я не прав?
шахтер подал апелляцию, или в УПЛ есть еще одно ЛНЗ?
Александр Киев, Ак 228 и Отсосити - один и тот же " человек "
3-0 повинні перетворитися на 0-3
Шахтар Донецьк – 1.05
Динамо Київ – 8.00
Кривбас – 500.0
Дніпро-1 – 500.0
Хвойди суркисів, який гарний дуже коефіцієнт на лайно суркисів (динамо), ви вже поставили свої всі гроши на своє лайно, чи всралися як завжди та злякалися?
Досить спокійно виграли !! Наумець - теж молодець 😁
Бондаренко - здоровʼя , важливий гравець для Шахтаря!!