Марино ПУШИЧ: «Это была не самая лучшая наша игра»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал победу своей команды над черкасским ЛНЗ (3:0) в 26 туре УПЛ.

– Как обычно, тяжелый выездной матч. Должен сказать, что также тяжелым было поле: оно тяжело для обеих команд, особенно для команды, которая постоянно пыталась развивать и реализовывать атаки. Очень важно, что мы большинство времени контролировали игру, создавали то, что должны были сотворить, что не так легко, когда соперник играет в довольно низком блоке, поле же не прибавляло скорости сегодня, было достаточно сухим. Но, что ж, такие обстоятельства. Мы сделали все, что хотели и что должны были сделать: забили голы в хороших эпизодах, создали несколько случаев и большинство времени были организованными. Конечно, это очень важная победа, как победа в каждой игре. Я могу быть только доволен концентрацией своей команды большую часть времени, в большинстве моментов. Ведь когда ты побеждаешь в выездной игре 3:0, это очень хорошо.



– Артем Бондаренко травмировался в начале поединка, и в его отсутствие игра была очень тяжелой. Известно ли, насколько серьезна его травма?

– Мы надеемся, что она не очень серьезная, но очевидно, если игрок должен покинуть поле после нескольких минут, а он, кажется, вывихнул лодыжку, то вы знаете, что это может быть серьезная травма. Следует подождать день или два, и тогда у нас будет больше информации. Надеюсь, травма несерьезная, но когда футболист так выходит из игры, это нехороший знак.

– Первые 40 минут игра «Шахтера» не выглядела, как игра чемпиона и команды, выступающей в Лиге чемпионов. Казалось, стало намного легче, когда забили первый гол, и потом, конечно, было проще. Мой вопрос таков: если говорить о таких поединках, как с «Марселем», или матчах еврокубков, как считаете, насколько должна меняться ваша тактика, чтобы добавить интенсивности и прессинга в линии атаки?

– Вы имеете в виду, в этом матче?



– Гипотетически.

– Нет, тогда я с вами не согласен. Если вы размышляете в целом, я с вами совсем не согласен. Это значит, что вы не видели наших матчей, когда мы играем на нормальном поле. Я согласен с вами по поводу сегодняшней игры и первых 40 минут, потому что было очень трудно найти свободное пространство, продвигаться с мячом, и нам приходилось действовать больше с флангов. Затем мы изменили ситуацию и создали условия для того, чтобы выпустить наших игроков, которые могут что-то изменить в лучших моментах, так что мы это сделали и играли немного лучше после забитого гола, но на самом деле он также был забит благодаря довольно хорошим действиям. Потому что играть не так легко, вы не можете сравнивать европейские поединки с матчами внутреннего чемпионата, потому что это разные уровни энергии, разные обстоятельства, в которых мы должны играть. И мы видели эти обстоятельства сегодня. И должен сказать, что все эти обстоятельства – сухое поле, неровное поле, – это очень хорошие обстоятельства для защищаемой команды, но не атакующей. Тебе приходится немного больше бороться, но, прежде всего, нужно быть очень организованным и дисциплинированным, чтобы избежать контратак. В этой части мы достаточно хорошо поработали. Я соглашаюсь, это была не лучшая наша игра, в целом нет, но этого было предостаточно, чтобы победить 3:0 на выезде. И если вы посмотреть все наши поединки до этого, то увидите: мы показали очень хорошие результаты и играли отлично. Я советую вам посмотреть прошлые матчи. Но мне нравится этот разговор с вами.



– Я хочу вас спросить в контексте этой темы: изменится ли ваша игра в матчах с «Динамо» и «Днепром-1», где темп будет намного выше?

– Да, нам нравится этот темп, мы это знаем и пытаемся показывать быструю игру. Смотрите, конечно, для хорошей игры нужно две стороны, две команды. И, безусловно, от нас всегда зависят такие вещи: создать больше моментов, дойти до последней трети, забить больше голов. Но нужны две стороны. Конечно, то, что делают другие команды, закономерно, я не против этого, но отвечая в таком контексте на ваш вопрос, нужны две команды, нужны определенные обстоятельства, чтобы играть в быстрый и интенсивный футбол. Если таких условий нет, мы также показываем, что мы можем переключиться на другой уровень и другую сторону, чтобы найти способ победить в рамках нашего стиля. Поэтому я доволен развитием моей команды в этом контексте, что очень важно, потому что ты не можешь всегда играть хорошо, потому что приходится иметь дело с соперником, и ты должен быть организованным, чтобы не отдавать моменты и ставить качественных игроков на хорошие позиции, а также иногда следует иметь немного большее терпение. Хороший вопрос.



– Есть ощущение, что Траоре не очень «голоден» и агрессивен в определенных частях игры, а Зубков не столь интенсивно и быстро действует в завершении. Понравилось ли вам их выступление сегодня?

– Всегда, когда я говорю об отдельном игроке, нужен более широкий контекст. Зубков вернулся после двух матчей дисквалификации, до этого он болел, и он входит в свой ритм. Поэтому я рад, что сегодня он получил свой ритм и пытался сделать все возможное. И хотя это была не лучшая игра, но он также создал очень важную возможность, поэтому, когда мы говорим об отдельных футболистах, всегда существует более широкий контекст, и в этом контексте они должны играть. Траоре тоже очень важен для нас: он вернулся после длительной травмы, не играл в течение года, поэтому когда ты возвращаешься, тебе нужно подготовиться. Это футболист, который должен улучшать физическую форму, уверенность во время соревнования, что очень тяжело. Но когда я вижу, что он показал и сделал для нас сегодня и в играх до этого, я могу очень гордиться его характером и усилиями, которые он прилагает ради команды. И если говорить о Зубкове, а я говорю не только об атаке, потому что он отвечает и за защиту, то он очень упорно работал для команды. Все эти вещи очень важны для меня, чтобы составить мнение об игроке, а не только о том, что я вижу в один момент. Поэтому в общем я очень доволен ими обоими.



– Сегодня разница между командами была поразительной, класс «Шахтера» был выше. Украинский тренер Валерий Лобановский называл такие игры «тренировкой с повышенной ответственностью». Вас это удовлетворяет, ведь вы тренируете команду, которая на две головы лучше? Или это не классно, потому что у вашей команды нет опыта игры под стрессом и это мешает на международном уровне?

– Но это тот же вопрос. Смотрите, нужно понимать, что у каждой игры своя история, своя энергия. Я соглашаюсь с господином Лобановским в этом, но всегда есть разница между серьезной тренировочной игрой и игрой, где вам необходимо добывать очки. Если говорить о Лиге чемпионов, я надеюсь, что вы также видели наши матчи в Лиге чемпионов, потому что мы там играли чертовски хорошо. Поэтому каждая игра, каждое состязание имеет свою историю. Когда ты играешь в Лиге чемпионов, для нас как для клуба это самый большой минус. сравнивать другие команды и то, что мы выступаем в Лиге чемпионов и что после стадиона с 70 тысячами людей мы должны играть на пустом стадионе. Скажу так: это тот же случай, как когда ты хочешь заниматься любовью с очень красивой женщиной, но на следующий день ты видишь очень некрасивую женщину. Поэтому нельзя сравнивать игры и соревнования, потому что у каждого соревнования своя энергия, у каждого матча своя история. Извиняюсь за сравнение, но вы понимаете, что я имею в виду. Ты должен быть ментально сильным, чтобы играть такие поединки, иметь тактику и дисциплину, чтобы играть в таких матчах и добиваться желаемого результата – победы. Поэтому то, что мы делаем – моя команда, мои игроки, – это большая работа. Ни одна команда в мире не находится в такой ситуации, как мы, сравнивая с Лигой чемпионов. Мы путешествуем, имеем большую разницу в эмоциях между Лигой чемпионов и внутренним чемпионатом. Со зрителями, без зрителей. Поэтому я очень счастлив, когда я слышу, как люди кричат на улице. Надеюсь, вскоре людям разрешат присутствовать на матчах, чтобы они болели за свои команды, чтобы мы ощущали настоящую футбольную атмосферу, – это было бы хорошо для всех. Но я понимаю, что в такой ситуации это нормально. Поэтому при любых обстоятельствах мы – команда, которая находит путь, чтобы победить.