ЛНЗ Черкассы

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «ЛНЗ» и «Шахтер».

Игра прошла в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Гости одержали убедительную победу со счетом 3:0.

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Голы за «горняков» сегодня забивали Даниил Сикан, Георгий Судаков и бразилец Эгиналду.

УПЛ. 26-й тур, 27 апреля

ЛНЗ – Шахтер – 0:3

Голы: Сикан, 40, Судаков, 63, Эгиналду, 90+2.

ГОЛ! Сикан, 40 мин, 0:1

ГОЛ! Судаков, 63 мин, 0:2

ГОЛ! Эгиналду, 90+2 мин, 0:3