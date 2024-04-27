Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Шахтер – 0:3. Горняки все ближе к золоту. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
27.04.2024 15:30 – FT 0 : 3
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 18:11 | Обновлено 27 апреля 2024, 18:35
3332
0

ЛНЗ – Шахтер – 0:3. Горняки все ближе к золоту. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 26-го тура УПЛ

27 апреля 2024, 18:11 | Обновлено 27 апреля 2024, 18:35
3332
0
ЛНЗ – Шахтер – 0:3. Горняки все ближе к золоту. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «ЛНЗ» и «Шахтер».

Игра прошла в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Гости одержали убедительную победу со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы за «горняков» сегодня забивали Даниил Сикан, Георгий Судаков и бразилец Эгиналду.

УПЛ. 26-й тур, 27 апреля

ЛНЗ – Шахтер – 0:3
Голы: Сикан, 40, Судаков, 63, Эгиналду, 90+2.

ГОЛ! Сикан, 40 мин, 0:1

ГОЛ! Судаков, 63 мин, 0:2

ГОЛ! Эгиналду, 90+2 мин, 0:3

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Эгиналду (Шахтер Донецк).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
По теме:
Максимум из минимума. Рух перевернул ход матча против Вереса
Заря – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Юрий МАКСИМОВ: «Вижу причину в тренере Днепра-1. То есть вопрос ко мне»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер видео голов и обзор Эгиналду
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Футбол | 27 апреля 2024, 17:25 100
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ

Подопечные Пушича на классе обыграли команду Дулуба, которая играла довольно хорошо

Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Хоккей | 27 апреля 2024, 12:15 5
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею

Команда Дмитрия Христича попробует выйти в Дивизион 1A

МЮ не смог победить аутсайдера АПЛ. Ньюкасл поиздевался над Шеффилдом
Футбол | 27.04.2024, 19:02
МЮ не смог победить аутсайдера АПЛ. Ньюкасл поиздевался над Шеффилдом
МЮ не смог победить аутсайдера АПЛ. Ньюкасл поиздевался над Шеффилдом
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
Футбол | 27.04.2024, 03:03
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Футбол | 27.04.2024, 00:59
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
26.04.2024, 08:01 7
Футбол
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
27.04.2024, 07:56 1
Футбол
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
25.04.2024, 16:22 22
Теннис
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
25.04.2024, 21:40 8
Футбол
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
25.04.2024, 19:15 10
Теннис
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
26.04.2024, 21:16 27
Футбол
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
27.04.2024, 00:05 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем