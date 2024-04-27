ЛНЗ Черкассы

ЛНЗ – Шахтер – 0:3. Горняки все ближе к золоту. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 26-го тура УПЛ
В субботу, 27 апреля, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «ЛНЗ» и «Шахтер».
Игра прошла в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Гости одержали убедительную победу со счетом 3:0.
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Голы за «горняков» сегодня забивали Даниил Сикан, Георгий Судаков и бразилец Эгиналду.
УПЛ. 26-й тур, 27 апреля
ЛНЗ – Шахтер – 0:3
Голы: Сикан, 40, Судаков, 63, Эгиналду, 90+2.
ГОЛ! Сикан, 40 мин, 0:1
ГОЛ! Судаков, 63 мин, 0:2
ГОЛ! Эгиналду, 90+2 мин, 0:3
События матча
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