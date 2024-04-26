ЛНЗ Черкассы

В субботу, 27 апреля, ЛНЗ и «Шахтер» встретятся в поединке 26-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало назначено на 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ЛНЗ довольно успешно провел апрельские туры чемпионата Украины. Подопечные Олега Дулуба дважды выиграли, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Продолжается трехматчевая беспроигрышная серия черкасской команды: победы над «Вересом» и «Александрией», а также ничья с «Динамо».

«Шахтер» все свои апрельские поединки выиграл. Более того, подопечные Марино Пушича выиграли 11 матчей подряд. В последний раз команда теряла очки 24 ноября – ничья с «Полесьем»

До начала 26-го тура «ЛНЗ» занимал 7 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 зачетных балла. «Шахтер» идет первым, сыграв 24 матча и набрав 58 очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Шахтер», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.