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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
22.04.2024 18:00 – FT 2 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 19:57 | Обновлено 22 апреля 2024, 20:55
2702
121

Замены принесли волевую победу. Шахтер во Львове обыграл Зарю

Донецкий клуб снова нанес поражение луганчанам

22 апреля 2024, 19:57 | Обновлено 22 апреля 2024, 20:55
2702
121
Замены принесли волевую победу. Шахтер во Львове обыграл Зарю

25 тур Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние во Львове, в котором встретились донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Несколько дней назад эти соперники проводили перенесенный матч первого круга, и та дуэль завершилась победой «горняков» со счетом 3:1.

Луганчане подошли к поединку с существенными кадровыми проблемами. В частности, сразу трое футболистов «Зари» не могли помочь своей команде из-за дисквалификаций (речь идет о Батагове, Джордане и Герреро). У «Шахтера» вне игры оказались получивший повреждение Конопля и дисквалифицированный Зубков.

После стартового свистка «горняки» взяли мяч под контроль и занялись поисками свободных зон у штрафной соперников. Луганчане большими силами оборонялись, а единственный форвард «Зари» Ндур дежурил у центральной линии. Правда, сенегальцу редко удавалось цепляться за мяч и начинать атаки своей команды.

Уже на 5-й минуте встречи Сапутину пришлось демонстрировать реакцию после удара Бондаренко. Мог забивать Траоре, который после скидки Шведа из центра штрафной пробил выше цели. Незадолго до перерыва после еще одного удара Бондаренко мяч немного разминулся со штангой. А было еще множество заблокированных луганчанами ударов и прострелов в штрафную.

В начале второго тайма «горняки» продолжили оказывать давление на защитную линию соперников, но неожиданно «черно-белые» провели результативную контратаку. Кирюханцев справа ворвался в штрафную «Шахтера» и навесил на Антюха, который пробил головой. Мяч попал в руку Бондарю и залетел в ворота.

На пропущенный гол тренерский штаб донецкого клуба отреагировал заменами: на поле вышли Сикан, Кевин, Марлон и Эгиналду. Мяч чудом не залетел в ворота после удара Марлона, из пределов вратарской замкнувшего навес Бондаренко. «Горняки» не переставая атаковали, а гости отчаянно отбивались от штурма соперников. Но удержать свои ворота в неприкосновенности «черно-белые» не смогли. Навес Эгиналду точным ударом замкнул Кевин.

Футболисты «Шахтера» продолжили атаковать большими силами и чуть снова не пропустили. Сначала Ризнык отбил сильный удар Яцика, а затем голкипер не дал с острого угла забить Антюху. Через несколько мгновений луганчане провалились в обороне, беспрепятственно позволив Сикану замкнуть навес в штрафную. Еще одним ударом для «Зари» стало удаление Сапутина, который сбил Сикана, врывавшегося в штрафную.

Таким образом, донецкий клуб одержал волевую победу. В следующем туре «горняки» проведут гостевой матч с ЛНЗ, а луганчане сыграют домашний с «Оболонью».

Украинская Премьер-лига. 25 тур.

«Шахтер» – «Заря» – 2:1

Голы: Эгиналду (72), Сикан (87) – Антюх (51)

Попередження: Сапутін (83)

Удаление: Сапутин (89, грубая игра)

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Педриньо, 71), Крыськив, Бондаренко, Судаков (Эгиналду, 64), Швед (Сикан, 57), Невертон (Кевин, 57), Траоре (Марлон, 64).

«Заря»: Сапутин, Бутко, Башич, Жан Клод, Хахлев (Мышнев, 79), Дришлюк (Мичин, 92), Вантух, Яцик (В.Волошин, 95), Антюх, Кирюханцев (Турбаевский, 91), Ндур (Горбач, 79).

Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 121
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FunnyCat_____
все таки стоит похвалить шахтер
они очень изобретательно пытаются взобраться на пьедестал. 
Кроме стандартных подкупов судей и соперников, они действуют довольно нетривиально подкупая, например, работника Александрии, отвечающего за заявки, или, как сегодня, своего бывшего игрока Бутка, чтобы обеспечил им результат.
Интересно два момента, он бы в конце просто сам себе забил бы?
и выгонит ли Заря этого дурачка теперь?
П.С. сейчас будем слушать петушиные оправдания от АК 228
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+8
Показать Скрыть 8 ответов
adidas777
Вас суко заклинимло на голі кротів, оператр УПЛ тв?  Не перетворюйтесь повністю на кріт тв!
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+6
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vbrjkf
А те, що перед другим голом шлюхтьора, було фол на Горбачу, але суддя не свиснув... Скажете співпадіння...???  Отак, коли опираються шлюхтьору, такі співпадіння перетворюються в закономірність !!!
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+5
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Умник
Заря молодцы без ведущих игроков заставила сразу 42 млн выпускать чтобы победить их
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+4
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samird
Цікаво, Бутку хоч 5К гривень дадуть, чи просто поплескають по щічці, як хорошій собачці? 
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+2
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Remark
Ну таке, майже обісралися. 
Хтось писав на "ізі", але вийшло піпізі.
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+2
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FunnyCat_____
ну и не забываем, что в прошлом матче ручной донецкий судейка убрал ключевых игроков Зори на эту игру
и то этот донецкий скам под руководством массажиста еле отскочил на последних минутах 
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+2
8number
Аби Динамо чи Шахтар так в футбол грали, як вболівальники комменти строчать, то УПЛ була б у топ 5 😀
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0
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Remark
Чому населення Донбасса (або фани ФК Щур) в більшості таке бидло? Це гени Януковоща?
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0
Chort
МОЙ СОСЕД ПО ШКОНКЕ ФАНЯ БЕЛОСНЕЖКА  НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ САМ.
Моя стая куевских шл-х, пишем все коменты .
В БООООООЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ МОИ БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ ЗАЩИТИМ НАШУ ПОМОЙНУЮ ЯМУ.ГОЙДА  МОИ ПЕРНАТЫЕ ЧУШПАНЫ 
 
 
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-1
avk2307
Зоря молодці!!!
Шкода що не відібрали хоч пару балів.
Будемо відвертими переможні голи Шахтар забивав на останніх хвилинах 89 та 87 сьогодні.Ізі точно не було.А як додати ще відверту симпатію від арбітра в першій грі та гру без трьох гравців основи в другій , то гравці Зорі молодці двічи...
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-1
Remark
У Акаки нове погоняло - БИДЛОМАТКА!
Хто за ставим лайк.
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
SamojlovS
Тяжелая победа. Пройти автобус из 9 человек в защите было непросто. 
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Лига конференций без динамо
Чемпионская победа от чемпиона и лидера чемпионата Шахтёра, дырявые  опзжшники быстро кукарекать со своего второго места жопанюхи 
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-4
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Lion
Вроде играл Шахтёр а не динамо....
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-5
Показать Скрыть 12 ответов
Chort
НАШ КУРАТОР В ДИНАМО БОТО БАНДЕ СКАЗАЛ ЧТО ЗВОНИЛ СУРКИС. ШУБЫ ГОВОРИТ УЖЕ НА ГРАНИЦЕ НА ТАМОЖНЕ.ТАК ЧТО НЕ ПЕРЕЖИВАЕМ МОИ ЧУШПАНЫ
 
 
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-5
Frank Pider
Сережка с Яготына (Войцеховский) ты где?? 
Ответить
-5
ErichШевченкоMaria
Хоть один  болельщик Зари найдётся?   Но только что бы он только за Зарю болел, без Динамы
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
Фанькин кот
Шахта молодчаги! Сломали таки автобус по-киевски! Невооружённым взглядом видно было, что Зорька конкретно заряжена суркисам погаными. Скоко ж они пообещали ей за отбор очков у Шахты, даже представить трудно.
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-6
Показать Скрыть 2 ответа
ErichШевченкоMaria
Главное!   Помнить как Заря подарила матч Динаме за котлеты по-киевски полунепонятным составом.
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-6
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