Замены принесли волевую победу. Шахтер во Львове обыграл Зарю

25 тур Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние во Львове, в котором встретились донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Несколько дней назад эти соперники проводили перенесенный матч первого круга, и та дуэль завершилась победой «горняков» со счетом 3:1.

Луганчане подошли к поединку с существенными кадровыми проблемами. В частности, сразу трое футболистов «Зари» не могли помочь своей команде из-за дисквалификаций (речь идет о Батагове, Джордане и Герреро). У «Шахтера» вне игры оказались получивший повреждение Конопля и дисквалифицированный Зубков.

После стартового свистка «горняки» взяли мяч под контроль и занялись поисками свободных зон у штрафной соперников. Луганчане большими силами оборонялись, а единственный форвард «Зари» Ндур дежурил у центральной линии. Правда, сенегальцу редко удавалось цепляться за мяч и начинать атаки своей команды.

Уже на 5-й минуте встречи Сапутину пришлось демонстрировать реакцию после удара Бондаренко. Мог забивать Траоре, который после скидки Шведа из центра штрафной пробил выше цели. Незадолго до перерыва после еще одного удара Бондаренко мяч немного разминулся со штангой. А было еще множество заблокированных луганчанами ударов и прострелов в штрафную.

В начале второго тайма «горняки» продолжили оказывать давление на защитную линию соперников, но неожиданно «черно-белые» провели результативную контратаку. Кирюханцев справа ворвался в штрафную «Шахтера» и навесил на Антюха, который пробил головой. Мяч попал в руку Бондарю и залетел в ворота.

На пропущенный гол тренерский штаб донецкого клуба отреагировал заменами: на поле вышли Сикан, Кевин, Марлон и Эгиналду. Мяч чудом не залетел в ворота после удара Марлона, из пределов вратарской замкнувшего навес Бондаренко. «Горняки» не переставая атаковали, а гости отчаянно отбивались от штурма соперников. Но удержать свои ворота в неприкосновенности «черно-белые» не смогли. Навес Эгиналду точным ударом замкнул Кевин.

Футболисты «Шахтера» продолжили атаковать большими силами и чуть снова не пропустили. Сначала Ризнык отбил сильный удар Яцика, а затем голкипер не дал с острого угла забить Антюху. Через несколько мгновений луганчане провалились в обороне, беспрепятственно позволив Сикану замкнуть навес в штрафную. Еще одним ударом для «Зари» стало удаление Сапутина, который сбил Сикана, врывавшегося в штрафную.

Таким образом, донецкий клуб одержал волевую победу. В следующем туре «горняки» проведут гостевой матч с ЛНЗ, а луганчане сыграют домашний с «Оболонью».

Украинская Премьер-лига. 25 тур.

«Шахтер» – «Заря» – 2:1

Голы: Эгиналду (72), Сикан (87) – Антюх (51)

Попередження: Сапутін (83)

Удаление: Сапутин (89, грубая игра)

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Педриньо, 71), Крыськив, Бондаренко, Судаков (Эгиналду, 64), Швед (Сикан, 57), Невертон (Кевин, 57), Траоре (Марлон, 64).

«Заря»: Сапутин, Бутко, Башич, Жан Клод, Хахлев (Мышнев, 79), Дришлюк (Мичин, 92), Вантух, Яцик (В.Волошин, 95), Антюх, Кирюханцев (Турбаевский, 91), Ндур (Горбач, 79).

Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА