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  4. Шахтер – Заря – 2:1. Что делал защитник во время мяча Сикана? Видео голов
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Шахтер Донецк
22.04.2024 18:00 – FT 2 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 21:19 |
1252
6

Шахтер – Заря – 2:1. Что делал защитник во время мяча Сикана? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ

22 апреля 2024, 21:19 |
1252
6
Шахтер – Заря – 2:1. Что делал защитник во время мяча Сикана? Видео голов
УПЛ

22 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Заря» Луганск. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

Голами у номинальных хозяев отличились Эгиналду (72) и Даниил Сикан (87), а у «мужиков» единственный мяч оформил Денис Антюх (50).

На 89-й минуте встречи голкипер гостей Александр Сапутин получил прямую красную карточку.

УПЛ. 25-й тур. 22 апреля

Шахтер – Заря – 2:1

Голы: Эгиналду, 72, Сикан, 87 – Антюх, 50

Удаление: Сапутин, 89

Видеообзор матча:

События матча

90’
Александр Сапутин (Заря) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Эгиналду (Шахтер Донецк).
50’
ГОЛ ! Автогол забил Валерий Бондарь (Шахтер Донецк).
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Эгиналду Денис Антюх Даниил Сикан Александр Сапутин видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Шахтер - Заря удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Gargantua
игра была честная и арбитр сегодня судил честно.
Заря в двух матчах явно была заряжена, скорее всего со стороны Динамо. И если бы не арбитр первого матча, обязательно очки бы отобрали. В первом матче он Зарю убил да еще и удалениями выбил трех лидеров команды на второй матч.
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+3
FunnyCat_____
Бутко бы сам забил если бы нужно было
  а так почти непалевно получилось отработать бабки
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+2
SamojlovS
А что делал Бондарь во время гола Антюха? То же и Бутко. 
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0
New Zealander
Он здох. Банально здох. 
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0
Gargantua
а что там мог Бутко сделать?
прекрасный пас Кевина и ошибка Сапутина.
ну как ошибка, Сапутин посредственный вратарь и на выходы не ходит, играет на ленточке.
Такие кроссы должен снимать вратарь на линии вратарской площадки 
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-2
Alexander Киев
ФК ОПЗЖ Дирка скаже що Ахмєтов всьо купіль!  да, купив все і вас рабів і ваших мамок також 
Ответить
-4
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