22 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Заря» Луганск. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

Голами у номинальных хозяев отличились Эгиналду (72) и Даниил Сикан (87), а у «мужиков» единственный мяч оформил Денис Антюх (50).

На 89-й минуте встречи голкипер гостей Александр Сапутин получил прямую красную карточку.

УПЛ. 25-й тур. 22 апреля

Шахтер – Заря – 2:1

Голы: Эгиналду, 72, Сикан, 87 – Антюх, 50

Удаление: Сапутин, 89

Видеообзор матча: