22.04.2024 18:00 – FT 2 : 1
Украина. Премьер лига22 апреля 2024, 21:19 |
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6
Шахтер – Заря – 2:1. Что делал защитник во время мяча Сикана? Видео голов
Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ
22 апреля 2024, 21:19 |
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22 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Заря» Луганск. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».
Голами у номинальных хозяев отличились Эгиналду (72) и Даниил Сикан (87), а у «мужиков» единственный мяч оформил Денис Антюх (50).
На 89-й минуте встречи голкипер гостей Александр Сапутин получил прямую красную карточку.
УПЛ. 25-й тур. 22 апреля
Шахтер – Заря – 2:1
Голы: Эгиналду, 72, Сикан, 87 – Антюх, 50
Удаление: Сапутин, 89
Видеообзор матча:
События матча
90’
Александр Сапутин (Заря) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Эгиналду (Шахтер Донецк).
50’
ГОЛ ! Автогол забил Валерий Бондарь (Шахтер Донецк).
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Заря в двух матчах явно была заряжена, скорее всего со стороны Динамо. И если бы не арбитр первого матча, обязательно очки бы отобрали. В первом матче он Зарю убил да еще и удалениями выбил трех лидеров команды на второй матч.
а так почти непалевно получилось отработать бабки
прекрасный пас Кевина и ошибка Сапутина.
ну как ошибка, Сапутин посредственный вратарь и на выходы не ходит, играет на ленточке.
Такие кроссы должен снимать вратарь на линии вратарской площадки