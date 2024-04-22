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Шахтер Донецк
22.04.2024 18:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 11:25 | Обновлено 22 апреля 2024, 11:36
56
0

Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура чемпионата Украины по футболу

22 апреля 2024, 11:25 | Обновлено 22 апреля 2024, 11:36
56
0
Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В понедельник, 22-го апреля, состоится игра 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Матч пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов». Начало в 18:00.

Подопечные Марино Пушича на данный момент возглавляют турнирную таблицу, набрав 55 очков после 23 игр. При этом в весенней части чемпионата горняки еще не теряли очки. Что касается «Зари», то перед этим туром она занимала 10 место, имея 26 очков после такого же количества сыгранных матчей. Интересно, что совсем недавно пять дней назад соперники провели поединок, перенесенный из 10-го тура и тогда победил «Шахтер» со счетом 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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