Чуть не перемудрили. Шахтер спас победу над Зарей
Команда Пушича умудрилась пропустить при преимуществе по количеству игроков, но вовремя спохватилась
Сейчас мы уже подошли к тому этапу сезона, когда чуть ли не каждую неделю будем возвращаться назад по футбольному календарю и искать, где же там команды не сыграли свои обязательные матчи и соответственно наверстывать пробелы в графике. Луганская «Заря» и донецкий «Шахтер» свою очную встречу в первом круге должны были провести неизвестно когда – еще в десятом туре, а это у нас аж начало октября, однако тогда был разгар еврокубков, поэтому команды пошли друг другу на уступки.
В их довольно напряженных региональных отношениях такое случалось нечасто, однако сейчас все понимают обстоятельства и логистические нагрузки на наших международных бойцов. Но получилось так, что провести этот первый матч в сезоне клубы смогли только тогда, когда до второй встречи по расписанию оставалось буквально несколько дней, поэтому получились тоже некие еврокубки внутреннего разлива. Правда, ни о какой конкуренции в турнирном плане здесь речь не шла.
Команда Марино Пушича на довольно сильно увлажненном непрерывными осадками газоне стадиона «Левый берег» привычно атаковала уже с первых минут. Однако футболисты Юрия Коваля не выбрали выжидательную тактику и пытались действовать на встречных курсах. В пределах собственных возможностей, конечно, а они у «Зари» сосредотачивались исключительно вокруг способности нападающего Эдуардо Герреро овладеть собственными эмоциями, как и обычно.
Получилось в итоге так, что панамец стал автором первого голевого момента на обе команды, когда не переиграл Ризныка ударом с левого фланга штрафной, однако затем немного вспыхнул в споре с арбитром посреди первого тайма и фактически исчез с поля «Зари» после полученного предупреждения. И пока все эти эмоции игроков «Зари» бушевали на поле, «Шахтер» пошел и забил долгожданный мяч. На 30 минуте Сикан головой на дальний завершил подачу Азарову с левого фланга штрафной.
На преимущество команды Пушича по статистике не было нужды лишний раз смотреть – оно было заметно наглядно и на поле. В любом случае, до перерыва так точно, потому что дальше начался очередной период активности луганчан. Непродолжительный, к сожалению, потому что на 57 минуте Джордан сфолил против Судакова на вторую желтую карточку и хозяева остались в меньшинстве в и без того неблагоприятных обстоятельствах.
Тогда казалось, что путь к легкой победе «Шахтера» открыт окончательно. Преимущество по игре есть, голевые моменты создаются, команда выглядит уверенно. Но нет. На 73 минуте «горняки» просто захлебнулись в темпе собственного наступления и поймали контратаку на собственные ворота, которую с передачи Герреро с левого фланга на свидание с Ризныком завершил Кирюханцев.
Поскольку времени оставалось немного, то Пушич решил бросить в бой всех, кто у него был под рукой. И иногда замены выглядели откровенно странно, как вот ход с появлением еще одного нападающего, Траоре, на замену защитнику Азару. Но это был просто ва-банк от руководителя «Шахтера» и команда окружила чужую штрафную и начала комбинировать на скорости, чего за ней мы не отмечали до этого в этой игре.
Траоре при этом и сыграл как джокер, потому что именно со стенок с его участием отмечались голами сначала Бондаренко, а затем и Невертон уже в компенсированное время. Создается впечатление, что так все и планировалось, но на поле мы видели, что происходило на самом деле. А вот «Заря» с этими лишними карточками и удалением осталась без центра защиты и основного форварда на формально ответный матч, который состоится уже в понедельник во Львове.
Наши оценки:
«Заря» (замены): Дрышлюк – 6,0, Бугай – б/о, Ндур – б/о.
«Шахтер» (замены): Траоре – 7,5, Эгиналду – б/о, Невертон – б/о, Марлон – б/о, Гочолеишвили – б/о.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
«Заря» – «Шахтер» – 1:3
Голы: Кирюханцев, 73 – Сикан, 30, Бондаренко, 87, Невертон, 90+1
Предупреждения: Джордан, 23, Герреро, 23, Батагов, 24, Бутко, 56 – Бондарь, 61
Удаление: Джордан, 57 (второе предупреждение)
«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Джордан, Бутко – Башич – Горбач (Дрышлюк, 52), Антюх (Ндур, 89), Яцик, Кирюханцев (Бугай, 88) – Герреро.
«Шахтер»: Ризнык – Азаров (Траоре, 76), Матвиенко, Бондарь, Конопля (Гочолеишвили, 89) – Крыськив (Марлон, 84) – Кевин (Невертон, 84), Судаков, Бондаренко, Швед (Эгиналду, 84) – Сикан.
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).
Стадион: «Левый берег» (Киев).
Удары (в створ): 7 (3) – 27 (7)
Угловые: 1 – 10
Оффсайды: 1 – 0.
ЗАРЯ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 7°C
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Судейство не комментирую.
Смысла не вижу.
это ж надо так унижаться чтобы через матч с подбитой жопой бежать за помощью к судейкам!
Щодо голів - то тут все чисто, і ШД, і Зоря забивали без порушень, але деякі суддівські рішення (вірніше бездіяльність) дивували. Правда не можна скзати що ті рішення вплинули на результат.
Ваш клуб два раза отжарил раздвинувшую ноги зорьку...
Минаю купили новые кроссовки наверное и прогулки в Киеве)) Почти все матчи в Киеве...И ноют, ноют... Не надоело?
Ну не грати вам в ЛЧ в цьому році
В цілому все йде до чергового чемпіонства