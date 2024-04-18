Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чуть не перемудрили. Шахтер спас победу над Зарей
Чемпионат Украины
Заря
18.04.2024 15:30 – FT 1 : 3
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 17:31 | Обновлено 18 апреля 2024, 18:13
3202
97

Чуть не перемудрили. Шахтер спас победу над Зарей

Команда Пушича умудрилась пропустить при преимуществе по количеству игроков, но вовремя спохватилась

18 апреля 2024, 17:31 | Обновлено 18 апреля 2024, 18:13
3202
97
Чуть не перемудрили. Шахтер спас победу над Зарей
УПЛ

Сейчас мы уже подошли к тому этапу сезона, когда чуть ли не каждую неделю будем возвращаться назад по футбольному календарю и искать, где же там команды не сыграли свои обязательные матчи и соответственно наверстывать пробелы в графике. Луганская «Заря» и донецкий «Шахтер» свою очную встречу в первом круге должны были провести неизвестно когда – еще в десятом туре, а это у нас аж начало октября, однако тогда был разгар еврокубков, поэтому команды пошли друг другу на уступки.

В их довольно напряженных региональных отношениях такое случалось нечасто, однако сейчас все понимают обстоятельства и логистические нагрузки на наших международных бойцов. Но получилось так, что провести этот первый матч в сезоне клубы смогли только тогда, когда до второй встречи по расписанию оставалось буквально несколько дней, поэтому получились тоже некие еврокубки внутреннего разлива. Правда, ни о какой конкуренции в турнирном плане здесь речь не шла.

Команда Марино Пушича на довольно сильно увлажненном непрерывными осадками газоне стадиона «Левый берег» привычно атаковала уже с первых минут. Однако футболисты Юрия Коваля не выбрали выжидательную тактику и пытались действовать на встречных курсах. В пределах собственных возможностей, конечно, а они у «Зари» сосредотачивались исключительно вокруг способности нападающего Эдуардо Герреро овладеть собственными эмоциями, как и обычно.

Получилось в итоге так, что панамец стал автором первого голевого момента на обе команды, когда не переиграл Ризныка ударом с левого фланга штрафной, однако затем немного вспыхнул в споре с арбитром посреди первого тайма и фактически исчез с поля «Зари» после полученного предупреждения. И пока все эти эмоции игроков «Зари» бушевали на поле, «Шахтер» пошел и забил долгожданный мяч. На 30 минуте Сикан головой на дальний завершил подачу Азарову с левого фланга штрафной.

На преимущество команды Пушича по статистике не было нужды лишний раз смотреть – оно было заметно наглядно и на поле. В любом случае, до перерыва так точно, потому что дальше начался очередной период активности луганчан. Непродолжительный, к сожалению, потому что на 57 минуте Джордан сфолил против Судакова на вторую желтую карточку и хозяева остались в меньшинстве в и без того неблагоприятных обстоятельствах.

Тогда казалось, что путь к легкой победе «Шахтера» открыт окончательно. Преимущество по игре есть, голевые моменты создаются, команда выглядит уверенно. Но нет. На 73 минуте «горняки» просто захлебнулись в темпе собственного наступления и поймали контратаку на собственные ворота, которую с передачи Герреро с левого фланга на свидание с Ризныком завершил Кирюханцев.

Поскольку времени оставалось немного, то Пушич решил бросить в бой всех, кто у него был под рукой. И иногда замены выглядели откровенно странно, как вот ход с появлением еще одного нападающего, Траоре, на замену защитнику Азару. Но это был просто ва-банк от руководителя «Шахтера» и команда окружила чужую штрафную и начала комбинировать на скорости, чего за ней мы не отмечали до этого в этой игре.

Траоре при этом и сыграл как джокер, потому что именно со стенок с его участием отмечались голами сначала Бондаренко, а затем и Невертон уже в компенсированное время. Создается впечатление, что так все и планировалось, но на поле мы видели, что происходило на самом деле. А вот «Заря» с этими лишними карточками и удалением осталась без центра защиты и основного форварда на формально ответный матч, который состоится уже в понедельник во Львове.

Наши оценки:

«Заря» (замены): Дрышлюк – 6,0, Бугай – б/о, Ндур – б/о.

«Шахтер» (замены): Траоре – 7,5, Эгиналду – б/о, Невертон – б/о, Марлон – б/о, Гочолеишвили – б/о.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 1:3

Голы: Кирюханцев, 73 – Сикан, 30, Бондаренко, 87, Невертон, 90+1

Предупреждения: Джордан, 23, Герреро, 23, Батагов, 24, Бутко, 56 – Бондарь, 61

Удаление: Джордан, 57 (второе предупреждение)

«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Джордан, Бутко – Башич – Горбач (Дрышлюк, 52), Антюх (Ндур, 89), Яцик, Кирюханцев (Бугай, 88) – Герреро.

«Шахтер»: Ризнык – Азаров (Траоре, 76), Матвиенко, Бондарь, Конопля (Гочолеишвили, 89) – Крыськив (Марлон, 84) – Кевин (Невертон, 84), Судаков, Бондаренко, Швед (Эгиналду, 84) – Сикан.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 7 (3) – 27 (7)
Угловые: 1 – 10
Оффсайды: 1 – 0.

ЗАРЯ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C

По теме:
Тренер Зари: «Было видно, что судья хотел помочь Шахтеру»
Виктор СКРИПНИК: «Борьба за выживание – это еще больший стресс»
ОФИЦИАЛЬНО. Милевский стал игроком медиафутбольного клуба
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Заря - Шахтер
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Футбол | 18 апреля 2024, 05:51 3
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы

Андрей дважды отразил пенальти и помог Реалу пройти Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Заря – Шахтер – 1:3. Тяжелая победа горняков. Видео голов и обзор
Футбол | 18 апреля 2024, 17:47 2
Заря – Шахтер – 1:3. Тяжелая победа горняков. Видео голов и обзор
Заря – Шахтер – 1:3. Тяжелая победа горняков. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты перенесенного матча 10-го тура УПЛ

Стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи Евро-2024
Футбол | 18.04.2024, 13:30
Стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи Евро-2024
Стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи Евро-2024
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
Футбол | 18.04.2024, 06:30
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Футбол | 18.04.2024, 09:40
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Комментарии 98
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dadlismit
Заре РЕСПЕКТ за игру ! Судейка Панчишин облегчил Шахте следующую игру, дисквалифицировав весь центр обороны Зари и Герреро вдобавок ...  
Ответить
+14
sania
Крім відвертої огиди і презирства суддівство інших емоцій не викликає. Це просто ганьбисько! Але кротам навіть за такі перемоги не соромно. Зорю хочеться підтримати, молдці хлопці.
Ответить
+11
Показать Скрыть 25 ответов
Умник
Респект Заре, клаусульным повезло с удалением.
Судейство не комментирую.
Смысла не вижу.
Ответить
+10
Показать Скрыть 2 ответа
Олег Мандрівник
Позорище. Дутый "чемпион". Адекватным болелам стыдно наверное за такое "чемпионство"
Ответить
+9
Remark
Кабінетний чемпіон! Фу п ля... Тупо щурячий стиль.
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
SportsMan
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Ответить
+7
Показать Скрыть 2 ответа
Sunrise
Безвылазный автобус от Зари первые полчаса и очень хороший второй тайм. Неоднозначный матч, но учитывая соперника скорее хороший. Характер и задор проявили, возможно даже ничью заслужили.Впервые в сезоне напишу о судействе, просто чтоб отметить: оно было плохим! Плохим в одну сторону.
Ответить
+6
wojsergivan
не шахтарь а судья все врятував для ахметки когда это кончиться???
Ответить
+5
FunnyCat_____
у этого ж говна бюджет как у всей УПЛ вместе взято и еще X5 наверное
это ж надо так унижаться чтобы через матч с  подбитой жопой бежать за помощью к судейкам!  
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
Фон Ріната Ахметова вітає Дмитра Панчишина з придбанням нового авто
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
nick07
так, ледь не начудили гравці ШД.
Щодо голів - то тут все чисто, і ШД, і Зоря забивали без порушень, але деякі суддівські рішення (вірніше бездіяльність) дивували. Правда не можна скзати що ті рішення вплинули на результат. 
Ответить
-2
New Zealander
Все голы которые сегодня забил Шахтер - очень техничные. Не помню когда последний раз Шахтер забивал такие голы. Первый гол - Азаров накрутил нескольких защитников и подал. Второй гол вообще в лучших справочниках футбола должен быть - в одно касание сыграли между собой 5 игроков Шахтера. И Третий гол передача пяткой от Траоре (у которого сегодня два асиста) Невероятно. Когда такое было в последний раз?
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Xvalenok03
Проиграла заря, а глючит динамовских.
Ответить
-5
Віктор Коробка
Дуже цікавий матч. Порадувала Зоря у другому таймі - незважаючи на гру в меньшості та необхідність відігруватися демонструвала гідну гру. А в Шахтарі дуже вдало зіграли заміни - що не кажи, а Егіналду, Траоре, Невертон виглядали цікавіше тих же Криськіва, Шведа. Побільше б таких матчів.
Ответить
-5
ss2000
Траоре красавчик , стена , через него уже сколько голов забили .
Ответить
-5
Demid Romanchik
Дырявые Вы идиоты конченые...
Ваш клуб два раза отжарил раздвинувшую ноги зорьку...
Минаю купили новые кроссовки наверное и прогулки в Киеве)) Почти все матчи в Киеве...И ноют, ноют... Не надоело? 
Ответить
-6
Показать Скрыть 4 ответа
OtsoCity
Зоря може тільки з лайном суркисів (динамо) грати договірни матчі, а сьогодні всі сили віддали продажні щури та по ногам били , ну програли хвойди суркисів  
Ответить
-8
AK.228
Шлюхі суркіса, ну не скавчіть вже..
Ну не грати вам в ЛЧ в цьому році
Ответить
-9
Показать Скрыть 3 ответа
OtsoCity
дві гри лайно суркисів (динамо) зіграло договірни з Зорею U 19, це позорисько якесь, справжні вони щури смердючі
Ответить
-9
mayakovskiy1
Супер матч. Зорька була зарядженою. Але Шахта все ж додавила. Заміни Пушича просто топ. Другий гол Шахти космос.
В цілому все йде до чергового чемпіонства 
Ответить
-9
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
18.04.2024, 01:40 8
Футбол
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
18.04.2024, 01:50 1
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
18.04.2024, 05:12 1
Футбол
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
17.04.2024, 13:55 28
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
18.04.2024, 02:05 4
Футбол
Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
16.04.2024, 18:46 3
Футзал
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
18.04.2024, 00:28 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем