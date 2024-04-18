Чуть не перемудрили. Шахтер спас победу над Зарей

Сейчас мы уже подошли к тому этапу сезона, когда чуть ли не каждую неделю будем возвращаться назад по футбольному календарю и искать, где же там команды не сыграли свои обязательные матчи и соответственно наверстывать пробелы в графике. Луганская «Заря» и донецкий «Шахтер» свою очную встречу в первом круге должны были провести неизвестно когда – еще в десятом туре, а это у нас аж начало октября, однако тогда был разгар еврокубков, поэтому команды пошли друг другу на уступки.

В их довольно напряженных региональных отношениях такое случалось нечасто, однако сейчас все понимают обстоятельства и логистические нагрузки на наших международных бойцов. Но получилось так, что провести этот первый матч в сезоне клубы смогли только тогда, когда до второй встречи по расписанию оставалось буквально несколько дней, поэтому получились тоже некие еврокубки внутреннего разлива. Правда, ни о какой конкуренции в турнирном плане здесь речь не шла.

Команда Марино Пушича на довольно сильно увлажненном непрерывными осадками газоне стадиона «Левый берег» привычно атаковала уже с первых минут. Однако футболисты Юрия Коваля не выбрали выжидательную тактику и пытались действовать на встречных курсах. В пределах собственных возможностей, конечно, а они у «Зари» сосредотачивались исключительно вокруг способности нападающего Эдуардо Герреро овладеть собственными эмоциями, как и обычно.

Получилось в итоге так, что панамец стал автором первого голевого момента на обе команды, когда не переиграл Ризныка ударом с левого фланга штрафной, однако затем немного вспыхнул в споре с арбитром посреди первого тайма и фактически исчез с поля «Зари» после полученного предупреждения. И пока все эти эмоции игроков «Зари» бушевали на поле, «Шахтер» пошел и забил долгожданный мяч. На 30 минуте Сикан головой на дальний завершил подачу Азарову с левого фланга штрафной.

На преимущество команды Пушича по статистике не было нужды лишний раз смотреть – оно было заметно наглядно и на поле. В любом случае, до перерыва так точно, потому что дальше начался очередной период активности луганчан. Непродолжительный, к сожалению, потому что на 57 минуте Джордан сфолил против Судакова на вторую желтую карточку и хозяева остались в меньшинстве в и без того неблагоприятных обстоятельствах.

Тогда казалось, что путь к легкой победе «Шахтера» открыт окончательно. Преимущество по игре есть, голевые моменты создаются, команда выглядит уверенно. Но нет. На 73 минуте «горняки» просто захлебнулись в темпе собственного наступления и поймали контратаку на собственные ворота, которую с передачи Герреро с левого фланга на свидание с Ризныком завершил Кирюханцев.

Поскольку времени оставалось немного, то Пушич решил бросить в бой всех, кто у него был под рукой. И иногда замены выглядели откровенно странно, как вот ход с появлением еще одного нападающего, Траоре, на замену защитнику Азару. Но это был просто ва-банк от руководителя «Шахтера» и команда окружила чужую штрафную и начала комбинировать на скорости, чего за ней мы не отмечали до этого в этой игре.

Траоре при этом и сыграл как джокер, потому что именно со стенок с его участием отмечались голами сначала Бондаренко, а затем и Невертон уже в компенсированное время. Создается впечатление, что так все и планировалось, но на поле мы видели, что происходило на самом деле. А вот «Заря» с этими лишними карточками и удалением осталась без центра защиты и основного форварда на формально ответный матч, который состоится уже в понедельник во Львове.

Наши оценки:

«Заря» (замены): Дрышлюк – 6,0, Бугай – б/о, Ндур – б/о.

«Шахтер» (замены): Траоре – 7,5, Эгиналду – б/о, Невертон – б/о, Марлон – б/о, Гочолеишвили – б/о.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 1:3

Голы: Кирюханцев, 73 – Сикан, 30, Бондаренко, 87, Невертон, 90+1

Предупреждения: Джордан, 23, Герреро, 23, Батагов, 24, Бутко, 56 – Бондарь, 61

Удаление: Джордан, 57 (второе предупреждение)

«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Джордан, Бутко – Башич – Горбач (Дрышлюк, 52), Антюх (Ндур, 89), Яцик, Кирюханцев (Бугай, 88) – Герреро.

«Шахтер»: Ризнык – Азаров (Траоре, 76), Матвиенко, Бондарь, Конопля (Гочолеишвили, 89) – Крыськив (Марлон, 84) – Кевин (Невертон, 84), Судаков, Бондаренко, Швед (Эгиналду, 84) – Сикан.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 7 (3) – 27 (7)

Угловые: 1 – 10

Оффсайды: 1 – 0.

ЗАРЯ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C