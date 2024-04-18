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18.04.2024 15:30 - : -
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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 11:34 | Обновлено 18 апреля 2024, 12:34
903
6

Заря – Шахтер.  Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Юбилейный матч «Зари» и «Шахтера» в УПЛ

18 апреля 2024, 11:34 | Обновлено 18 апреля 2024, 12:34
903
6
Заря – Шахтер.  Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 18 апреля, «Заря» в перенесенном матче 10-го тура УПЛ на «Арене Левый берег» встретится с лидером чемпионата – «Шахтером». Это будет юбилейная, 50-я по счету, игра соперников в чемпионатах Украины.

«Заря»

В прошлом туре «Заря» на своем поле одержала победу над «Черноморцем» и находится на десятом месте в турнирной таблице.

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После этой игры главный тренер луганского клуба Юрий Коваль отметил: «С нашей стороны был хороший поединок. Нам нужен результат. У «Черноморца» более стабильное турнирное положение. Для нас это трудная и важная победа!».

В общей сложности подопечные Юрия Коваля на своем поле обходятся без ничьих на протяжении 5-ти игр: четыре победы и поражение.

В составе «Зари» выступают игроки, которые в свое время защищали и цвета «Шахтера» - капитан команды Богдан Бутко, Игорь Кирюханцев и Олег Данченко.

«Шахтер»

«Оранжево-черные» в предыдущем туре в гостях победили «Ворсклу» и продолжат гонку за чемпионские медали. В общей сложности победный сериал «Шахтера» с 3 декабря прошлого года продолжается в чемпионате 9 игр.

На полях соперников беспроигрышный гостевой сериал донецкого клуба составляет в УПЛ 10 игр: семь побед и три ничьи.

Подопечные Марино Пушича удерживают и другой положительный для себя гостевой сериал, не пропуская выездных голов в УПЛ на протяжении 362-х минут. Здесь выделим вратаря Дмитрия Ризныка, который с начала чемпионата провел уже 10 «сухих» игр.

Пропустит игру удаленный в прошлом туре Александр Зубков.

История встреч

«Заря» и «Шахтер» ранее провели в УПЛ уже 49 игр. Баланс этих матчей говорит о существенном преимуществе «горняков», которые одержали 39 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 7 поражений.

Одно из трех своих крупных поражений в чемпионатах «Заря» потерпела именно от «Шахтера» - 1:7 (30.10.2015). Именно в этой игре «Заря» пропустила больше всего голов за один матч в УПЛ.

В предыдущем домашнем матче с «Шахтером», который состоялся 24 мая прошлого года, «Заря» потерпела поражение со счетом 0:3. Голы забивали Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Кевин Келси.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Панчишин (Харьков), который в УПЛ провел 21 матч.

Ранее «Заря» при Панчишине провела два матча в чемпионате и еще не проигрывала – победа и ничья. «Шахтер» при этом арбитре провел одну игру в УПЛ, в которой одержал победу.

Прогноз на матч

«Шахтер» продолжает бороться за чемпионское звание в УПЛ и настроен на победу. «Заря» не побеждает «горняков» в течение трех матчей (ничья и два поражения). Прогнозируем победу донецкого клуба на «Арене Левый берег».

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин – Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Кирюханцев, Яцык, Чурко, Антюх, Горбач.

«Шахтер»: Ризнык – Бондар, Азаров, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Кевин, Сикан

18 апреля, четверг

«Заря» – «Шахтер»
Киевская обл. «Арена Левый берег». 15.30
ТВ-трансляция на канале УНИАН
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
ЗАРЯ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 0:1
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Комментарии 6
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FunnyCat_____
Удачи Зоре!
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+3
George1
Буде нічия
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+2
Умник
Вперед Заря. 
Суркис уже выплатил премии так что 15 мая ждать не надо, можно обыгрывать клаусульных.
Подкинул я жару?))))
Или не?)))
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0
Invulnerable
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоретически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши Украинцы должны создавать массово новые и существующие аккаунты (Инстаграм Фейсбук Тик Ток и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди начнут нам кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов !
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-1
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Sheva19
Тільки перемого рідного Шахтаря 
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-2
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