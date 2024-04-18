Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Юбилейный матч «Зари» и «Шахтера» в УПЛ
В четверг, 18 апреля, «Заря» в перенесенном матче 10-го тура УПЛ на «Арене Левый берег» встретится с лидером чемпионата – «Шахтером». Это будет юбилейная, 50-я по счету, игра соперников в чемпионатах Украины.
«Заря»
В прошлом туре «Заря» на своем поле одержала победу над «Черноморцем» и находится на десятом месте в турнирной таблице.
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После этой игры главный тренер луганского клуба Юрий Коваль отметил: «С нашей стороны был хороший поединок. Нам нужен результат. У «Черноморца» более стабильное турнирное положение. Для нас это трудная и важная победа!».
В общей сложности подопечные Юрия Коваля на своем поле обходятся без ничьих на протяжении 5-ти игр: четыре победы и поражение.
В составе «Зари» выступают игроки, которые в свое время защищали и цвета «Шахтера» - капитан команды Богдан Бутко, Игорь Кирюханцев и Олег Данченко.
«Шахтер»
«Оранжево-черные» в предыдущем туре в гостях победили «Ворсклу» и продолжат гонку за чемпионские медали. В общей сложности победный сериал «Шахтера» с 3 декабря прошлого года продолжается в чемпионате 9 игр.
На полях соперников беспроигрышный гостевой сериал донецкого клуба составляет в УПЛ 10 игр: семь побед и три ничьи.
Подопечные Марино Пушича удерживают и другой положительный для себя гостевой сериал, не пропуская выездных голов в УПЛ на протяжении 362-х минут. Здесь выделим вратаря Дмитрия Ризныка, который с начала чемпионата провел уже 10 «сухих» игр.
Пропустит игру удаленный в прошлом туре Александр Зубков.
История встреч
«Заря» и «Шахтер» ранее провели в УПЛ уже 49 игр. Баланс этих матчей говорит о существенном преимуществе «горняков», которые одержали 39 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 7 поражений.
Одно из трех своих крупных поражений в чемпионатах «Заря» потерпела именно от «Шахтера» - 1:7 (30.10.2015). Именно в этой игре «Заря» пропустила больше всего голов за один матч в УПЛ.
В предыдущем домашнем матче с «Шахтером», который состоялся 24 мая прошлого года, «Заря» потерпела поражение со счетом 0:3. Голы забивали Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Кевин Келси.
Фемида
Арбитром матча назначен Дмитрий Панчишин (Харьков), который в УПЛ провел 21 матч.
Ранее «Заря» при Панчишине провела два матча в чемпионате и еще не проигрывала – победа и ничья. «Шахтер» при этом арбитре провел одну игру в УПЛ, в которой одержал победу.
Прогноз на матч
«Шахтер» продолжает бороться за чемпионское звание в УПЛ и настроен на победу. «Заря» не побеждает «горняков» в течение трех матчей (ничья и два поражения). Прогнозируем победу донецкого клуба на «Арене Левый берег».
Ориентировочные составы:
«Заря»: Сапутин – Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Кирюханцев, Яцык, Чурко, Антюх, Горбач.
«Шахтер»: Ризнык – Бондар, Азаров, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Кевин, Сикан
18 апреля, четверг
|«Заря» – «Шахтер»
|Киевская обл. «Арена Левый берег». 15.30
|ТВ-трансляция на канале УНИАН
|Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
|ЗАРЯ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Прогноз Sport.ua – 0:1
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