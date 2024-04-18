Заря – Шахтер – 1:3. Тяжелая победа горняков. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты перенесенного матча 10-го тура УПЛ
В четверг, 18 апреля, состоялся перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились луганская «Заря» и донецкий «Шахтер».
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Игра проходила на стадионе «Левый берег» в Киеве. Победу со счетом 3:1 одержала донецкая команда.
Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 10-го тура.
«Заря» – «Шахтер» – 1:3
Голы: Кирюханцев, 73 – Сикан, 30, Бондаренко, 86, Невертон, 90+1.
Відео голів та огляд:
ГОЛ! Сикан, 30 мин., 0:1!
ГОЛ! Кирюханцев, 73 мин., 1:1!
ГОЛ! Бондаренко, 86 мин., 1:2!
ГОЛ! Невертон, 90+1 мин., 1:3!
Видеотрансляция матча:
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