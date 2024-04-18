Заря – Шахтер – 1:3. Тяжелая победа горняков. Видео голов и обзор

В четверг, 18 апреля, состоялся перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились луганская «Заря» и донецкий «Шахтер».

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Игра проходила на стадионе «Левый берег» в Киеве. Победу со счетом 3:1 одержала донецкая команда.

Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 10-го тура.

«Заря» – «Шахтер» – 1:3

Голы: Кирюханцев, 73 – Сикан, 30, Бондаренко, 86, Невертон, 90+1.

Відео голів та огляд:

ГОЛ! Сикан, 30 мин., 0:1!

ГОЛ! Кирюханцев, 73 мин., 1:1!

ГОЛ! Бондаренко, 86 мин., 1:2!

ГОЛ! Невертон, 90+1 мин., 1:3!

Видеотрансляция матча: