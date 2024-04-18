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Чемпионат Украины
Заря
18.04.2024 15:30 – FT 1 : 3
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 17:47 | Обновлено 18 апреля 2024, 18:04
2405
2

Заря – Шахтер – 1:3. Тяжелая победа горняков. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты перенесенного матча 10-го тура УПЛ

18 апреля 2024, 17:47 | Обновлено 18 апреля 2024, 18:04
2405
2
Заря – Шахтер – 1:3. Тяжелая победа горняков. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

В четверг, 18 апреля, состоялся перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились луганская «Заря» и донецкий «Шахтер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходила на стадионе «Левый берег» в Киеве. Победу со счетом 3:1 одержала донецкая команда.

Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 10-го тура.

«Заря» – «Шахтер» – 1:3

Голы: Кирюханцев, 73 – Сикан, 30, Бондаренко, 86, Невертон, 90+1.

Відео голів та огляд:

ГОЛ! Сикан, 30 мин., 0:1!

ГОЛ! Кирюханцев, 73 мин., 1:1!

ГОЛ! Бондаренко, 86 мин., 1:2!

ГОЛ! Невертон, 90+1 мин., 1:3!

Видеотрансляция матча:

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Max-Morlock
Бондаренко - Ахиллес!
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+2
wojsergivan
полное фуфло сколько ахметка заплатил и кому когда  прокуроры вмешаются
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-4
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