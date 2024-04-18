Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Заря» – «Шахтер» - 0:0

«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Джордан, Бутко – Башич – Горбач, Антюх, Яцик, Кирюханцев – Герреро.

Запасные: Турбаевский, Мацапура, Бугай, Жан Клод, Ндур, Хахлев, Мичин, Дрышлюк, Слесар, Жуниньо, Мишнев, Волошин.

«Шахтер»: Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Крыськив – Кевин, Судаков, Бондаренко, Швед – Сикан.

Запасные: Рудько, Траоре, Степаненко, Эгиналду, Гочолеишвили, Келси, Педриньо, Мироши, Назарина, Марлон, Невертон, Ракицкий.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

В четверг, 18-го апреля, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 15:30.

У этого перенесенного матча своя история. Его должны были отыграть команды еще в начале октября, но поскольку обе участвовали в еврокубках, то решили отложить выяснение отношений на потом. Однако за это время поменялось немногое – «Шахтер» все так же борется за чемпионство, а «Заря» все так же рискует оказаться в опасной зоне турнирной таблицы. Команда Марино Пушича идет без осечек в чемпионате в 2024 году, что неудивительно, так как любую неудачей преследователи мигом воспользуются.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.