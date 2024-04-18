ПУШИЧ: «Шахтер вернулся в игру как реально сильная команда»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич на послематчевой пресс-конференции поделился выводами об игре УПЛ с луганской «Зарей» (3:1):

«Считаю, если рассматривать первый тайм, мы играли достаточно хорошо, контролировали события на поле, за исключением, возможно, недостаточно остро действовали до нашего первого гола. Но, анализируя то, как мы продвигались и строили атаки, как создавали возможности и что реализовали, это было очень неплохо.

Второй тайм мы, конечно, начали в том же духе. Соперник пытался играть с очень плотной обороной и быстрыми контратаками, что ему хорошо удается, потому что имеет для этого скоростных футболистов, и даже этот момент был под нашим контролем. И, по моему мнению, мы создали достаточное количество моментов, чтобы решить судьбу этого поединка гораздо раньше эпизода, когда пропустили гол, ставший результатом перехода из нашего стандарта. Этого не должно произойти – плохой момент, но так происходит. И это был единственный эпизод, когда мы могли сказать: хорошо, нам следует действовать гораздо лучше.

В то же время мы продолжали играть и вернулись в игру как действительно сильная команда. Пытались найти пути к воротам, что нелегко, когда соперник играет очень низко, и наконец забили два хороших гола и имели еще несколько неплохих случаев. То, как мы играли, и энергия, которую мы показали, то, как отреагировали после счета 1:1, это была хорошая работа с нашей стороны. Я очень горжусь своей командой и этой реакцией. Поэтому если рассматривать всю игру, считаю, мы заслужили эту победу».