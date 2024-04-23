Марино ПУШИЧ: «Шахтер показал характер и дух победителей»

Главный тренер Шахтера Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча 25-го тура УПЛ с Зарей (2:1).

– Мистер, хотелось бы, в первую очередь, спросить о пропущенном вашей командой мяче: это была потеря концентрации после перерыва? И как этот гол оказал влияние на дальнейший ход игры?

– Да, мне пришлось пересмотреть этот момент, но это не должно происходить с нами, потому что мы полностью контролировали игру – соперник почти не имел шансов. Возможно, во втором тайме у них был один момент, один удар – и забили мяч, но мы не должны этого допускать. Это был момент, когда мы больше думали о том, чтобы провести свой гол, а не защищаться. Так не должно быть. Это не очень хороший эпизод для нас, но я должен отметить, что наша реакция снова была идеальной. Я скажу кое-что об игре в целом.

В первом тайме, даже если мы играли недостаточно быстро, чтобы создать больше моментов, все равно имели четыре или пять хороших голевых случаев, и иногда нужно немного нрава, чтобы преодолеть команду, которая играет очень низко и защищается и контратакует всем составом. В этом аспекте мы действовали достаточно хорошо, мешали им реализовывать эти контратаки. А во втором тайме мы сделали определенные замены, чтобы еще больше атаковать, выпустили всех наших игроков атаки, которых могли, и были награждены за смелость, стиль игры и терпение. Поэтому я очень горжусь своей командой и тем, как мы снова вернулись в игру, после того как уступали 0:1. Мы еще раз показали характер и дух победителей, во втором тайме наш стиль игры был довольно неплохим.

– Также хочется спросить и о забитых голах: оба – после подач и оба – головой. Правильно ли я понимаю, что выходившие на замену игроки должны были ускорить темп игры, а эти задачи – делать больше подач – были потому, что команда соперника не имела сегодня высоких центральных защитников, как в предыдущем матче?

– Вы очень точно заметили. Хороший вопрос. Если мы производим замены, то это для того, чтобы победить. Это значит, что ты больше рискуешь, но мы также учитываем определенных отдельных футболистов, отдельные позиции, где, по моему мнению, соперник уязвим. Это объясняет, почему я произвел именно такие замены. И я должен заметить, что все вошедшие в игру футболисты идеально выполнили то, что я хотел видеть.

Мы ускорили игру, и вы видели, что эти голы наверняка идентичны. Для соперников трудно предсказать, как им обороняться перед воротами, потому что у нас гораздо больше людей во вратарском, что очень важно, если мы играем с командой, действующей в столь низком блоке, как Заря. Все, что мы делаем, мы делаем с определенной целью, но иногда, конечно, нужно, чтобы тебе повезло, чтобы претворить в жизнь идею, которую ты имеешь в уме. И я должен похвалить всех своих игроков за то, как они вернулись в игру после 0:1.

– Можно ли сказать, что сегодня играть против «Зари» было гораздо труднее, чем в предыдущей встрече?

– Да, можно так сказать. Но, по-моему, хотя мы и не показали нашу лучшую игру в целом, мы создали достаточно моментов в первом тайме. Луганчане изменили стратегию: снова защищались всем составом в очень низком блоке, сейчас играли 5–4–1, если говорить о тактических схемах, и это изменение, которое они сделали, но это нас не удивило, потому что мы этого ожидали. И мы видим много команд, пытающихся это делать. Но я считаю, что мы достаточно хорошо контролировали игру. Ты не можешь все время создавать моменты, играя против команды в таком низком блоке, потому что как только ты создаешь момент, нужно, чтобы сразу был ответный момент, и тогда игра открывается, им нужно больше двигаться, появляется больше свободного пространства. В этом случае можно сказать, что это была сложная игра, но не в том, что касается стиля игры.

Неделю назад я посмотрел игру Манчестер Сити – Реал, и можно сравнивать с этим матчем, только мы забили на один гол больше, чем Манчестер Сити. Поэтому такие поединки всегда трудны для команды, играющей с мячом, хочет играть, создавать, и нелегко играть с командой, которая ждет у собственных ворот с одиннадцатью игроками. Мы действительно сделали то, что должно было сделать сегодня: просто победить и создать хорошие моменты. Мы имели эти хорошие моменты, нашли их во втором тайме – этого было предостаточно, чтобы победить в этой игре. Я думаю, что мы заслуживали этого.

– У Даниила Сикана пять забитых мячей в последних шести матчах. Сегодня вы решили оставить его в запасе, а в старте вышел Траоре. Можно сказать, что Лассина спас команду в прошлом поединке своими двумя ассистами, но сегодня Сикан спас своим голом. Выбирать из двух качественных нападающих, которые находятся в хорошей форме – это приятная головная боль для тренера или наоборот?

– Смотрите, Сикан всегда фантастически много работал для команды, он приложил немало усилий в предыдущем матче, поэтому сегодня мы хотели освежить состав. И, конечно, мы имеем Траоре – он тоже отличный нападающий. Так что это приятно, что они в нашей команде, потому что обладают особыми качествами, и иногда тоже приятно проводить эти замены без ухудшения качества, когда даже с заменой сохраняется тот же высокий уровень. И было несколько матчей, где я использовал их обоих вместе, когда нам нужно было чего-то достичь и забить гол, как в прошлой игре с «Зарей».

Поэтому очень приятно обладать такими игроками, но также очень приятно иметь не только эти качества, а особенно их характер. Они оба имеют отличный характер, они разные игроки: Сикан более скоростной и больше атакует в пространстве, а Лассина больше удерживает мяч и комбинирует. Поэтому приятно иметь эти разные качества в команде, чтобы использовать их, когда это нам нужно в игре. Я очень рад работе обоих сегодня.