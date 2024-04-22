Редко такое бывает в турнирах длиною почти в десять месяцев, когда команды дважды встречаются друг с другом в течение нескольких дней. Но именно это произошло с «Шахтером» и «Зарей» в нынешнем сезоне. В минувшую среду они проводили матч, перенесенный из 10-го тура и который завершился со счетом 3:1 в пользу горняков, а уже в ближайший понедельник соперники вновь встретятся на футбольном поле, но уже в поединке 25-го тура.

Шахтер

Подопечные Марино Пушича на данный момент лидируют в турнирной таблице, опережая по потерянным очкам «Динамо» на четыре бала и «Кривбасс» на десять. И чем ближе к финишу чемпионата, тем весомее становятся набранные и потерянные очки в борьбе за золотые награды.

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После вылета из Лиги Европы, «Шахтер» весной полностью сосредоточился на матчах украинской Премьер-Лиги и Кубка страны. Не считая поединка с «Александрией», где три очка были получены из-за технической ошибки администрации соперников, во всех остальных играх горняки добивались побед. При этом они забили в ворота оппонентов 20 мячей, а в свои пропустили только 5.

Обратим внимание и на то, что имея в своем распоряжении большое количество игроков, способных выступать в основном составе, наставник горняков очень умело использует возможность ротации, а также усиления игры с помощью замен. Поэтому отсутствие в матчах кого-то из футболистов, особо не ощущается. Кстати, в вышеназванном поединке с «Зарей» из-за дисквалификации не выступал Александр Зубков, а его место на правом фланге атаки занял Марьян Швед. По той же причине пропустит форвард сборной Украины и вторую игру с луганской командой.

Заря

Если у горняков не сможет принять участие в матче вследствие дисциплинарного наказания только Зубков, то у «Зари» таких игроков сразу трое. Джордан был удален в предыдущем матче с «Шахтером», а Батагов и Герреро пропустят предстоящую игру из-за перебора желтых карточек. Все трое футболистов являются, можно сказать, «железными» игроками основы, так что их отсутствие, конечно же, является большой проблемой для тренерского штаба.

Вообще «Заря» во второй половине сезона сумела заметно прибавить и поднялась вверх в турнирной таблице, отдалившись от опасной зоны вылета. Весной, кстати, она проиграла только два раза – «Динамо» и «Шахтеру». Во всех остальных матчах подопечные Юрия Коваля неизменно набирали очки. И это при том, что они, в основном, встречались с командами из верхней части Премьер-Лиги.

Поэтому можно предположить, что и в предстоящем поединке с «Шахтером» луганская команда, пусть даже и в немного ослабленном составе, обязательно даст бой лидеру турнира. Как сказал ее наставник на пресс-конференции после игры с горняками «… мы смотрим только вперед. Есть другие игроки. Будем менять. «Заря» жила, живет и будет жить».

Статистика матчей

С учетом матча первого круга, о котором уже шла речь в этом анонсе, соперники сыграли в украинской Премьер-Лиге ровно 50 поединков. 40 побед у «Шахтера», 7 раз выигрывала «Заря» и только трижды был зафиксирован ничейный результат. Разница голов 121-34.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кевин, Швед, Сикан

«Заря»: Сапутин, Вантух, Дрышлюк, Бутко, Кирюханцев, Башич, Антюх, Мичин, Мишнев, Яцик, Горбач

Прогноз на противостояние:

Фаворитом матча, безусловно, является «Шахтер», тем более, что у «Зари» будут проблемы с составом. Но легко горнякам точно не будет. И все же поставим на победу подопечных Марино Пушича 2:1.

22 апреля, понедельник