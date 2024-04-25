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Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 20:28 | Обновлено 25 апреля 2024, 20:43
6818
95

Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем

Оба поединка с одесситами «горняки» сыграют в Киеве

25 апреля 2024, 20:28 | Обновлено 25 апреля 2024, 20:43
6818
95
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
ФК Шахтер

Сегодня, 25 апреля, стало известно, что матчи 12-тура УПЛ «Черноморец» – «Шахтер» и 27-го тура «Шахтер» – «Черноморец» состоятся в Киеве на стадионе «Арена Левый берег». Встречи будут сыграны 1 и 5 мая соответственно, в 13:00 и 18:00.

По информации Динамо Киев Inside, инициатором переноса домашнего матча для «Черноморца» был именно «Шахтер», а главная причина – отказ бразильских легионеров «горняков» ехать в Одессу, которая страдает от обстрелов рашистов.

«Шахтер» лидирует в УПЛ, имея в активе 58 очков, а «Черноморец» занимает девятую строчку, набрав 29 очков.

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Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Комментарии 95
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George1
А що ті шо живуть в Одесі не ризикують своїм життям і не ходять на роботу ? Це ж донецькі війну привели в Україну так хай з'їздять подивляться що зробив той якого вони благали Путен!Памаги
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+13
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serhiy
Ну що обосраші ,вилізла правда ? Шкода що Чорноморець не залупився і вам технічну б впаяли. Розказували нам тут казки як вони Чорноморець спасають )))  Я кажу що то гнилий клуб з гнилими власниками і такими ж вболівальниками. 
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+9
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serhiy
Предсталяю собі,грає собі клуб в Одесі всі матчі домашні ,а на виїздні всі їздить,а тут приходить тур з кротами і сидять такі одесити і думають "а чого б нам в Києві не зіграти з кротами,гроші зекономим і "чемпіон " буде довольний А давайте )".
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+8
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Pavel_i_CO
Згадався 2014-й рік, коли ця шайка сєпарів засцяла їхати в Луцьк, аргументуючи це агресивними настроями місцевого населення до східняків 
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+6
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Gargantua
и в какую сумму Ахметову обошлось, чтобы Черноморец "сам попросил"?
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+6
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zhyr
Та що там думати? Технарь Чорноморцю, тій все)))
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+6
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serhiy
Бамбаський клуб Шахтар був ,є і буде найгнилішим клубом України . А його вболівальники або не знають всю історію свого клубу або просто свідки ахметки і тупі малороси. Крапка.
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+5
FunnyCat_____
Федя просто какой то ультра конч, решил методичку копипастить
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+5
APL
А може просто Маріуполь згадати? Хай не їдуть, от і побачимо чи Одесити сраколизи
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+5
FunnyCat_____
почему донецкий колхоз почти два года не ездил играть в Мариуполь? там тоже логистика была?
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+5
ALKOSruLKA
...там не леги, там любителі сРУцкого міра всрались своїх корефанів мишебратніх
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+5
FunnyCat_____
зіграти ДВЕ гри в Києві(С)
 федя 228, ты себе хоть еще 25 ников создай ОтсоСити НЕотСОсити все равно палишься 
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+5
PUMA
Ну короче, давайте будет  объективными. За договорняк Черноморец и Крыс в первую лигу! Пускай там петушаться 
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+5
George1
Можно поставити неявку .Наприклад прийшов час матчу .немає на полі в Одесі .мінус 3 бали 
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+5
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ZANREGENT1993
Черноморец,вы нормальные? Игроки ШАХТЁРА ОТКАЗАЛИСЬ ЕХАТЬ НА ИГРУ. Это проблемы Шахтёра!
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+5
Показать Скрыть 6 ответов
FunnyCat_____
о, начал оправдываться
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+4
sasha_d99
А пишут что Черноморец попросил, ага! 
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+4
FunnyCat_____
они ж рассказывают что их клуб имеет лучшую академию и основа сборной
а без легионеров даже с Чериком бояться обосраться?
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+3
PUMA
Ну а теперь если серьезно! Деенеровские шавки( запасные акикаки,Сосуны.бульбы шлюхи,нью зелендеры,шевы) что то кукарекают про то что ДК не хочет играть в Днепре,но вот  их ФК Крыса и Одесса,это другое  . Ещё раз говорю двуличные выблядки !!!!!!!
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+3
Vovan78
Та що це за х..йня? С..ка ми тут в Одесі живемо і прекрасно розуміємо, що майже кожного дня до нас прилітають то ракети, то дрони бо в країні війна і під…раси кацапи намагаються зламати нашу країну. А в Шахтарі, що бл…ть грають одні легіонери? А українці, не хотіли проявити свою громадянську позицію і приїхати і зіграти в Одесі і показати приклад іншим командам, що футбол може протистояти війні. Так що все зрозуміло - засцяли!!!!
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+3
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