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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец проведет два матча с Шахтером в Киеве
Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 14:42 |
1176
8

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец проведет два матча с Шахтером в Киеве

Инициатором переноса игр был одесский клуб

25 апреля 2024, 14:42 |
1176
8
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец проведет два матча с Шахтером в Киеве
ФК Шахтер Донецк

Матчи 12-тура УПЛ «Черноморец» – «Шахтер» и 27-го тура «Шахтер» – «Черноморец» состоятся в Киеве на стадионе «Арена Левый берег». Встречи будут сыграны 1 и 5 мая соответственно, в 13:00 и 18:00.

ФК «Черноморец» сообщает, что именно одесский клуб был инициатором переноса игр.

«Мы благодарны руководству донецкого клуба, что в этом вопросе пошли нам на встречу.

Причина смены места проведения игр – сложная логистика, что не способствует качественной подготовке футболистов накануне ответственных матчей на финишной прямой чемпионата. Одесская команда по предварительному расписанию имела бы такую карту футбольных встреч: Ужгород – Одесса – Львов. В течение 10 дней команду ждали бы почти 60 часов путешествий на поезде.

Поэтому из соображений эффективной и удобной логистики «Черноморец» решил вступить в переговоры с соперником и пришел к важному соглашению.

По обоюдному решению клубов организацией продажи билетов возьмет на себя ФК «Шахтер». Все привлеченные с продажи билетов средства будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины», – сказано в заявлении одесситов.

Отметим, что матч 12-тура УПЛ «Черноморец» – «Шахтер» должен был состояться 28 октября, однако был перенесен по соглашению клубов. «Горняки» попросили соперников о переносе игры из-за сложной логистики и участия донецкого клуба в Лиге чемпионов (матч против «Барселоны» проходил 25 октября), и «моряки» ответили согласием.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса перенос матчей Украинская Премьер-лига Черноморец - Шахтер Шахтер - Черноморец
Владимир Клепач Источник: ФК Черноморец
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Комментарии 8
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Умник
И судью панчишина))))
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+2
avk2307
Клоун який не ходить на матчі, а у інших цікавиться  відразу браво клубу СКМ Кіпр пише. Тільки коли Минай так само в Києві грав або Зоря дві гри поспіль , то цей клоун про шуби все розписував історії.
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+2
serhiy
Динамо хоч на публіку оголосило своє прохання ,а кроти далі з-під тишка замутили ,типу "це не ми ".
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0
serhiy
Дніпро не прогнувся перед Динамо ,а Чорноморець  став раком перед кротами ).  Ну тоді ці ігри будуть дуже "відповідальні " для Чорноморця .
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0
DK1961
Отсосиугорода и прочее ржавое гнилье делает вид, что это Черноморец что-то просит у ФК Крыса! Вы считаете нормальным обсерать Динамо за то, что оно "посмело" обратиться к Днепру-1 сыграть в Киеве, и с радостным повизгиванием своим ржавым хвостиком воспринимаете очередную жмурку своего фейкового чемпиона - на этот раз с одесситами!?! Ну надо же, как этот ничтожный суперклюб новая содержанка лохметовская (Шева) в чемпионы тянет!!!
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0
NoMad
А що, чорно*опi щури побоялися їхати в Одесу, сєпари сранi? 
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
OtsoCity
Шахтар молодці, пішли на зустріч Чорноморцю це дуже добре, а лайно суркисів (динамо) злякалося та всралося їхати до Дніпра 
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-4
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