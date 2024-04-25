ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец проведет два матча с Шахтером в Киеве

Матчи 12-тура УПЛ «Черноморец» – «Шахтер» и 27-го тура «Шахтер» – «Черноморец» состоятся в Киеве на стадионе «Арена Левый берег». Встречи будут сыграны 1 и 5 мая соответственно, в 13:00 и 18:00.

ФК «Черноморец» сообщает, что именно одесский клуб был инициатором переноса игр.

«Мы благодарны руководству донецкого клуба, что в этом вопросе пошли нам на встречу. Причина смены места проведения игр – сложная логистика, что не способствует качественной подготовке футболистов накануне ответственных матчей на финишной прямой чемпионата. Одесская команда по предварительному расписанию имела бы такую карту футбольных встреч: Ужгород – Одесса – Львов. В течение 10 дней команду ждали бы почти 60 часов путешествий на поезде. Поэтому из соображений эффективной и удобной логистики «Черноморец» решил вступить в переговоры с соперником и пришел к важному соглашению. По обоюдному решению клубов организацией продажи билетов возьмет на себя ФК «Шахтер». Все привлеченные с продажи билетов средства будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины», – сказано в заявлении одесситов.

Отметим, что матч 12-тура УПЛ «Черноморец» – «Шахтер» должен был состояться 28 октября, однако был перенесен по соглашению клубов. «Горняки» попросили соперников о переносе игры из-за сложной логистики и участия донецкого клуба в Лиге чемпионов (матч против «Барселоны» проходил 25 октября), и «моряки» ответили согласием.